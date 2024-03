NAV családi adókedvezmény 2024: mennyi a családi adókedvezmény, hány éves korig jár?

A magyar családok elengedhetetlen anyagi támogatását jelenti a családi adókedvezmény, amelynek köszönhetően jelentősen magasabb nettó fizetésből gazdálkodhatnak a jogosultak. Járjunk utána, mi a családi adókedvezmény lényege, változik-e a NAV családi adókedvezmény 2024 során, illetve, hogy mennyi a családi adókedvezmény 2024 évében a családi adókedvezmény kalkulátor szerint! A családi adókedvezmény hány éves korig jár a gyerekekre, mekkora összegre számíthatunk a családi adókedvezmény 2024 évi juttatása kapcsán?

Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk a NAV családi adókedvezmény 2024 évi tudnivalóival kapcsolatban. Tudd meg, a családi adókedvezmény meddig jár hány éves korig vehető igénybe, a családi adókedvezmény ki veheti igénybe, mennyi a családi adókedvezmény összege! Amellett, hogy megtudhatod, a családi adókedvezmény hány éves korig jár, azt is eláruljuk, mit ír a családi adókedvezmény kalkulátor, azaz a gyermekek számától függően mennyi a családi adókedvezmény 2024 évi összege, mennyivel csökken az adóalap!

Mi a családi adókedvezmény lényege?

A családi adókedvezmény 2024 évében változatlanul a magyar családok egyik legjelentősebb jövedelemkiegészítő támogatása, egy olyan adókedvezmény, amellyel a jogosult összevont adóalapját csökkentik, vagyis a családi adókedvezmény juttatásának köszönhetően nő a jogosult nettó fizetése (a bruttó nem változik). A családi adókedvezmény kalkulátor mindig az eltartottak számát veszi figyelembe: minél több az eltartott személy, annál magasabb családi adókedvezmény jár.

Családi adókedvezmény 2024: kikre jár a kedvezmény?

A NAV családi adókedvezmény szempontjából megkülönböztetjük az „eltartottakat” és a „kedvezményezett eltartottakat”:

eltartottnak minősül a családi adókedvezmény szempontjából az, aki a családi pótlék 2024 évi összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető, vagy figyelembe vehető lenne (akkor is, ha családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy ha ahelyett rokkantsági járadék jár, illetve, ha a családi pótlék 2024 évi összegét a gyermekek száma nem befolyásolja – pl. tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék); kedvezményezett eltartottnak minősül a családi adókedvezmény 2024 évi szabályai szerint az, aki után a magánszemély családi pótlékra jogosult, aki saját jogán családi pótlékra jogosult, vagy aki rokkantsági járadékban részesül, illetve a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Családi adókedvezmény ki veheti igénybe?

A családi adókedvezmény 2024 évében változatlanul egy olyan adókedvezmény, amely az eltartottak (és kedvezményezett eltartottak) után jár az őket eltartó személynek (a családi adókedvezmény tipikusan a gyermekek után jár az őket eltartó szülőnek). A családi adókedvezmény 2024 évi jogosultja az a személy, aki családi pótlékra jogosult, jogosult rá továbbá a vele egy háztartásban élő, arra egyébként nem jogosult házastársa, illetve a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa is. A családi pótlékra jogosult lehet továbbá egy gyermek a saját jogán, és a rokkantsági járadékban részesülő személy is.

Családi adókedvezmény kalkulátor 2024: mi a családi adókedvezmény alapja?

A családi adókedvezmény számítás egyszerűbb, mint azt gondolnánk: a családi adókedvezmény kalkulátor 2024 évében változatlanul az összevont adóalapot csökkenti, azaz a nettó fizetésünk a 15%-os személyi jövedelemadó és a 18,5%-os társadalombiztosítási járulék rovására lesz magasabb. A családi adókedvezmény kalkulátor kapcsán mindenképpen érdemes tudnunk, hogy az általános terhek csökkentésével akár a teljes szülői adómentesség is elérhető, viszont, ha az a keret kimerült, a családi adókedvezmény nem biztosít a jogosultnak ezen felül extra jövedelmet.

A családi adókedvezmény megosztása, visszaigénylése

Hogy a NAV családi adókedvezmény 2024 évében is a lehető legjobban hasznosuljon, a szülőknek lehetőségük van 50-50%-ban megosztani egymás között a családi adókedvezmény juttatását. A családi adókedvezmény nem csak havi rendszerességű adókedvezmény formájában, hanem egyösszegű adóvisszatérítésként is kikérhető. Ha bármilyen okból kifolyólag lemaradtunk a családi adókedvezmény 2024 évi megigényléséről, a családi adókedvezmény utólag is kikérhető (legfeljebb 5 évre visszamenőleg), azonban számoljunk azzal, hogy az akkori fizetésünk adóalapja fog számítani a családi adókedvezmény kalkulátor szempontjából.

Hány éves korig jár a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény 2024 évi szabályai szempontjából az az egyik legfontosabb kérdésünk, hogy a családi adókedvezmény hány éves korig jár, mikortól jár legkorábban a családi adókedvezmény, és legkésőbb meddig vehető igénybe eltartottjaink után a családi adókedvezmény. Nos, a családi adókedvezmény legkorábban a magzat 91 napos korától jár (terhesgondozási igazolással kell bizonyítani), és általánosságban a gyermekek 16. életévének betöltéséig.

A családi adókedvezmény 2024 évi szabályainak megfelelően ezen felül a kedvezmény mindaddig jár a szülőnek, míg a gyermek nappali tagozatos köznevelési intézményben tanul (pl. középiskolába jár), egészen addig, amíg le nem érettségizik. A családi pótlék kalkulátor szerint abban az esetben, ha az ennél idősebb gyermeknek van fiatalabb testvére, aki a 2024 családi adókedvezmény szempontjából kedvezményezettnek minősül, akkor kisebb kedvezményekre továbbra is számításba lehet venni az idősebb testvért.

Mennyi a családi adókedvezmény 2024 évében?

A családi adókedvezmény összege 2024 évében is attól függ, hogy a jogosultnak, azaz az eltartónak hány eltartott személyről kell gondoskodnia (a családi adókedvezmény tehát tipikusan attól függ, hogy pl. egy szülőnek hány gyereke van). Nézzük, hogyan számol a családi adókedvezmény kalkulátor, mennyi családi adókedvezmény jár a gyerekek (eltartottak) számának függvényében!

Családi adókedvezmény 2024 – 1 gyermekre

Adóalap kedvezmény: 66.670 Ft - a maximális családi adókedvezmény 2024 évi összege havonta: 10.000 Ft (1 gyermekes családi adókedvezmény 2024).

Családi adókedvezmény 2024 – 2 gyermekre

Adóalap kedvezmény: 266.660 Ft - a maximális családi adókedvezmény 2024 évi összege havonta: 2x20.000 Ft, azaz 40.000 Ft (2 gyermekes családi adókedvezmény 2024).

Családi adókedvezmény 2024 – 3 vagy több gyermekre

Adóalap kedvezmény: 660.000 Ft - a maximális családi adókedvezmény 2024 évi összege havonta: 3x33.000 Ft, azaz 99.000 Ft (3 gyermekes családi adókedvezmény 2024). Több gyermek esetén egységesen 33.000 Ft/eltartott (4 gyermekes családi adókedvezmény: 132.000 Ft; 5 gyermekes családi adókedvezmény: 165.000 Ft).

Családi adókedvezmény 2024: tartósan beteg/súlyosan fogyatékos személy után

A NAV családi adókedvezmény 2024 évében tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott után az állam az adóalap kedvezmény szempontjából +66.670 Ft-tal emelt összegben biztosítja a családi adókedvezményt.