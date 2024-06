Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: már most keményen fizethetnek

Az elmúlt hetek viharai nyomán több száz kárbejelentés érkezett az Uniqa Biztosítóhoz - olvasható a biztosító közleményében. A viharok nem csak a lakásokat, hanem az autókat, a kisvállalkozókat és az ipari területeket is érinthetik. Több mint 800 esetben történt bejelentés, és a becsült kárösszeg meghaladja a 140 millió forintos összeget. A májusi viharok elvonultával már látható, hogy várhatóan idén sem lesz alacsonyabb ez az összeg. A legrosszabb időszak még előttünk van, de van néhány jótanácsunk, hogy megfelelő felkészüléssel és óvintézkedésekkel a szélsőséges időjárás okozta károk jelentős része megelőzhető vagy mérsékelhető.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az idei viharszezon első hónapjában a biztosítók több mint 1,7 milliárd forintot fizettek már ki vagy tartalékoltak kárkifizetésekre. A viharok az Uniqa biztosító ügyfeleit sem kímélték - a biztosítóhoz több mint 800 esetben történt bejelentés az elmúlt hetekben. Éppen ezért a biztosító összegyűjtött néhány tanácsot, melyek megfogadásával megelőzhetjük a viharkárokat.

1. Kövesd figyelemmel az időjárás-előrejelzéseket!

Az első lépés a megelőzésben, hogy mindig naprakész legyél az időjárás-jelentésekkel. Ha erősen szeles, esős idő várható, zárd be az ablakokat, engedd le a redőnyöket, és nézz szét a kertben, hogy nincs-e ott olyan tárgy, amit felkaphat a szél. Ezzel máris minimalizálhatod a kockázatokat.

2. Ellenőriztesd rendszeresen a tetőt és a csatornákat!

A tető és a csatornák állapotának rendszeres ellenőrzése kulcsfontosságú. Érdemes szakembert hívni, aki megvizsgálja, hogy van-e szükség javításra vagy tisztításra. A kisebb szélviharok is kárt tehetnek az elavult vagy hiányos tetőkben, ezért érdemes időben felkészülni.

3. Védd meg a pincédet az elöntéstől!

Ha van pincéd, fontos, hogy megóvd azt az elöntéstől. Jó megelőző intézkedés lehet a kerítés és a pinceajtó vonalában kialakított elvezető csatorna, illetve egy automata szivattyú beszerzése. Az értékesebb ingóságokat és gépeket pedig mindig a magasabb polcokon tárold, így nagyobb eséllyel elkerülöd a vízkárt.

4. Áramtalanítsd az elektromos eszközeidet!

A villámcsapások okozta károk is jelentős anyagi veszteséget jelenthetnek. Tavaly a viharkárok 14 százaléka ilyen típusú kár volt. Ha otthon vagy a vihar idején, mindent áramtalaníts, egyébként pedig a villámvédelemmel ellátott elosztók nyújthatnak védelmet. Így az okostévéd és a wifi routered is hosszú ideig veled maradhat.

5. Készítsd fel az autódat is a viharokra!

Az autódat is fontos megvédeni a viharoktól. A legbiztosabb védelem a fedett helyen parkolás, ami megvéd a letörő faágak és a jégeső ellen is. Kerüld el a nagyobb, idősebb fák alatti parkolóhelyeket, mert ezekről könnyen letörhetnek nagyobb ágak is, komolyabb károkat okozva. A jégeső elleni védelemben segíthetnek az autótakaró ponyvák, vagy akár egy vastag pokróc, amit a csomagtartóban tartasz. Ne felejtsd el, hogy ezeket a károkat a kötelező biztosítás nem fedezi, csak akkor kaphatsz térítést, ha cascód is van.

+1. Készülj fel a következő viharra!

Kezdd el rögtön az aktuális vihar elvonulása után: járd körül a házat, a kertet és az autót, keresd meg és jelentsd be a biztosítónál a keletkezett károkat. Javítsd vagy megbízható szakemberrel javíttasd ki az esetleges sérüléseket, és máris sokkal nyugodtabb lehetsz. Ezekkel az egyszerű, de hatékony lépésekkel sokat tehetsz azért, hogy minimalizáld a viharkárokat és megőrizd az értékeidet. Készülj fel időben, hogy a nyár gondtalanul teljen!

Húzós időszak a viharszezon

A viharszezon jelentette kihívásokkal május elején mi is részletesebben foglalkoztunk, ugyanis az augusztus 31-ig tartó időszakban évente sok tízezer, egy-egy különösen viharos évben akár a 100 ezret is meghaladó számú viharkár keletkezik a hazai biztosítók adatai alapján. De a kertben álló fák is okozhatnak problémát ilyenkor - azt azonban csak kevesen tudják, hogy a fák kivágását még egy saját kert esetben is szabályozhatják az önkormányzatok.

A problémák pedig egyre csak sokasodnak, köszönhetően a klímaváltozásnak - tavaly 15 százalékkal nőtt az összkárok száma az előző évhez képest.