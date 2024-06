Most bánhatják, akik nem léptek időben: sokan csúsztak le az olcsó biztosításokról, ők ennyit fizetnek

Májusban átlagosan 49 700 forint volt a megkötött lakásbiztosítások átlagdíja, ami 14 százalékkal haladja meg a márciusi lakásbiztosítási kampány során közvetített szerződések átlagos díjszintjét, és gyakorlatilag megegyezik az előző év első felében tapasztalt értékkel - közölte az Insura.hu biztosításközvetítő.

A biztosításközvetítő felidézte, hogy a lakásbiztosítási kampányban összesen 285 ezer új szerződés született, emellett 176 ezer korábbi szerződést átdolgoztak, ez a mintegy 3,3 milliónyi hazai lakásbiztosítási állománynak közel 14 százalékát teszi ki.

Egy felmérése szerint a kampányban az ügyfelek 62 százaléka spórolni akart a váltással. Szempont volt az azonos díjon vásárolható magasabb szintű védelem vagy jelenlegi igények alapján teljesen testre szabható lakásbiztosítás is. Az ajándékok és egyéb kedvezmények csak 3 százalék esetében jelentettek motivációt a biztosításváltásnál.

A lakástulajdonosok többsége nem élt a lakásbiztosítási kampány által nyújtott lehetőséggel. A beérkező válaszok szerint 27 százalékuk nem találkozott olyan ajánlattal, amelyre szívesen váltott volna, 25 százalékuk pedig nem tartotta olyan fontosnak, hogy utánajárjon a lehetőségeknek. A kampányt övező aktív kommunikáció eredményeképpen csak 19 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem is tudott a lehetőségről. A válaszadók 14 százaléka tervezte, hogy lépéseket tesz, de kifutott az időből, megfelelő segítség hiányára pedig 5 százalék hivatkozott.

"Az átlagdíjak emelkedése ellenére továbbra is érdemes felülvizsgálni a meglévő lakásbiztosításokat, mert az ügyfelek többsége jelenleg is találhat a szerződésénél kedvezőbbet. Váltásra a biztosítás megkötésének évfordulójakor van lehetőség, minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításra ugyanakkor az évforduló előtt is válthat bárki, ha az új szerződését ugyanannál a biztosítónál köti meg" - hívta fel a figyelmet a közleményben Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

A lakásbiztosítások piacán külön kategória a természet által okozott károk vagy viharkárok esete. Erre sokan nem gondolnak, kevesekben merül fel, hogy egy nagyobb vihar milyen károkat okozhat az otthonunkban, és milyen sok költséget jelenthet egy-egy ilyen baleset. A viharszezon jelentette kihívásokkal május elején mi is részletesebben foglalkoztunk, ugyanis az augusztus 31-ig tartó időszakban évente sok tízezer, egy-egy különösen viharos évben akár a 100 ezret is meghaladó számú viharkár keletkezik a hazai biztosítók adatai alapján. De a kertben álló fák is okozhatnak problémát ilyenkor - azt azonban csak kevesen tudják, hogy a fák kivágását még egy saját kert esetben is szabályozhatják az önkormányzatok.

A problémák pedig egyre csak sokasodnak, köszönhetően a klímaváltozásnak - tavaly 15 százalékkal nőtt az összkárok száma az előző évhez képest.