Jól vigyázz, hova utazol 2024-ben: piti dolog, mégis több százezres költséget varrnak a nyaralók nyakába

Az utasbiztosítások elengedhetetlenek a biztonságos, gondtalan utazáshoz, különösen a váratlan események és balesetek esetén. A legkevésbé sem érdemes éppen ezen spórolni: mindössze napi néhány száz forintért elérhető termékekről van szó, miközben baj eseten akár több tízmillió forintos költségeket vállalnak át az ügyfelektől. De nem csak akkor járhatunk pórul, ha valami különösen drasztikus baleset ér minket - az általunk megkérdezett biztosítók szerint az elmúlt években különösen megnövekedtek a szolgáltatói árak, így akár egy megfázás kezeléséért is több százezer forintot kérhetnek el a külföldi orvosok. Arról nem is beszélve, hogy külföldön akár egészen extrém esetekbe is keveredhetünk, melyekre álmunkban sem gondolnánk - például megharaphat minket egy malac vagy ellophatja egy majom a fényképezőgépünket.

Bár az elmúlt napok szűnni nem akaró esőzései tükrében kissé nehéz elhinni, de itt a nyár – aki csak megengedheti magának, az jellemzően az évnek ebben a szakaszában igyekszik lehetőleg minél hosszabb időre elmenni kikapcsolódni. A külföldre utazók esetében rendkívül fontos, hogy rendelkezzenek megfelelő védelmet nyújtó utasbiztosítással, hiszen ellenkező esetben az országhatáron túl felmerülő váratlan események akár rendkívül súlyos anyagi terheket róhatnak az utazókra.

Természetesen az sem mindegy, hogy milyen utasbiztosítást választunk, elvégre számos termék van a piacon, melyek nem csak árazásban, hanem az általuk biztosított szolgáltatásokban is eltérnek egymástól. A választás során több szempontot is érdemes figyelembe venni, úgy mint a biztosítási fedezet mértéke, az esetleges önrész összege, illetve a biztosítás által nyújtott kiegészítő szolgáltatások köre. De vajon mennyibe is kerülnek ezek a termékek jelenleg?

Utasbiztosítás napi pár száz forintért

Érdemes hangsúlyozni, hogy sok biztosítónál akár napi néhány száz forintért is köthetünk utasbiztosítást, így igazán nem érdemes éppen ezen spórolni, elvégre a biztosítás díja egészen elenyésző lehet ahhoz képest, amennyibe egy külföldi nyaralás kerül. Az általunk megkérdezett biztosítóknál például akár napi 500 forint alatti összegért is köthetünk utasbiztosítást:

A teljes értékű napi díjas utasbiztosításokhoz (nem szűkített fedezetűek és nem bankkártyához kötöttek) átlagosan 470 – 1 300 forint közötti napi díjon lehet hozzájutni. Az ár a választott biztosítási csomagokhoz igazodik, általában a biztosítók 3 választható csomagot kínálnak az ügyfeleknek, egyre bővülő kockázati körökkel. A napi díjak mértékét nagyban befolyásolja, hogy az utas milyen kedvezményekkel tud élni (családi kedvezmény, csoport kedvezmény, gyermek kedvezmény), illetve az utas életkora vagy Európán kívüli utazása miatt milyen esetleges pótdíjak kerülnek felszámolásra (világ pótdíj, 70 év feletti kor pótdíj)

- tudtuk meg az Alfa Biztosítótól. Hasonló összegekről számolt be a Posta Biztosító és a Groupama Biztosító is - előbbinél 455 forinttól, utóbbinál 500 forinttól indulnak a biztosítások napi díjai, bár utóbbinál ez az összeg még csökkenthető is a különböző kedvezményekkel.

A díjak egyébként nem sokat változtak az utóbbi években, leszámítva a tavalyi évet, amikor a Nagy Infláció következtében a biztosítók is kénytelenek voltak egy nagyobb mértékű áremelés mellett dönteni.

A biztosítási piacon viszonylag befagytak a díjak, a versenytársak a díjaik kialakításakor inkább csak kisebb korrekciókat hajtottak végre. Az Alfa esetében is ez történt, gyakorlatilag 5 éve változatlan díjakkal szolgáltatunk, ugyanakkor a szolgáltatások köre és azok limitjei évről-évre bővülnek díjemelés nélkül (szolgáltatási verseny a díjverseny helyett)

– árulta el az Alfa Biztosító, de hasonló választ kaptunk a Posta Biztosítótól is:

Tavaly volt egy komolyabb (majdnem inflációkövető) emelésünk, idén csak egy szerényebb mértékű.

Tehát amennyiben napi 500 forinttal és egy egyhetes nyaralással számolunk, akkor mindössze 3 500 forintból jön ki az utasbiztosítás, miközben baj esetén hatalmas, akár sokmilliós összegek kifizetése alól mentesülhetünk. Az Alfa Biztosítónak például volt olyan esete az utóbbi években, amelynél egy oroszországi rokonlátogatáson lévő kisfiúról kiderült, hogy egy ritka vérképzési betegségben szenved –

a kisfiú több hetes kinti kórházi kezelés után került egyáltalán hazaszállítható állapotba, és csak mentőrepülővel lehetett biztonságosan hazahozni.

A biztosító végül 25 millió forintot fizetett ki a kár kapcsán.

Ez alighanem egy speciálisabb esetnek minősül, ám ennek ellenére igen gyakori, hogy a biztosítók egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban kénytelenek fizetni. A Posta Biztosítónál például a külföldi utazások kapcsán az

egészségügyi szolgáltatások (pl. orvosi ellátás, kórházi költségek, gyógyászati szállítás stb.), baleseti halál/rokkantság, tartózkodás meghosszabbítása orvosilag indokolt esetben, poggyászvédelem, úti okmányok pótlása, jogi segítségnyújtás, felelősségbiztosítás

számítanak a leggyakoribb (bal)eseteknek, míg a legnagyobb összegeket az orvosi ellátások, a balesetek és a hegyi-vízi, barlangi mentések kapcsán fizetik ki.

Tengerparti nyaraláskor a leggyakoribb esetek közé tartozik a vírusos fertőzés, gyomorrontás, a vízi sérülések: tengeri sünbe lép, medúza csípi meg, kő vagy kagyló vágja el a lábát, megbicsaklik a lába játék vagy séta közben a strand homokjában, gyermekeknél gyakori a láz, fülgyulladás, gyomorrontás. Ezeknek az eseteknek a kezelési költsége (orvos, gyógyszer) országtól függően 50-200 ezer forint között mozog jellemzően műtéti ellátás nélkül

– ezt már a Groupama Biztosító árulta el számunkra. A Groupama egyébként a tengerentúli baleseteket emelte ki, mint olyan eseteket, melyeknél a legnagyobb összegek kerülnek kifizetésekre:

Elsősorban a tengerentúli balesetek esetében [fizetjük ki a legnagyobb összegeket], melyek műtéti ellátást, kórházi kezelést is igényelnek, vagy a beteg hazaszállítása szükséges. Ezekben az esetekben felmerülhet még a tartózkodás meghosszabbítása vagy a beteglátogatás is (amikor itthonról kiutazik a sérülthöz a hozzátartozója, ha egyedül utazott eredetileg) plusz költségként.

Az Alfa Biztosítónál is „a külföldi gyógykezeléshez és a repülőgépes repatriációhoz kötődnek” a legmagasabb összegek, míg a leggyakoribb (bal)esetek

Téli időszakban a síeléssel és télisportokkal kapcsolatos kisebb-nagyobb balesetek; nyáron leggyakrabban strandon szerezhető apróbb sérülések (pl. medúzacsípés, kövek okozta horzsolások/vágások, homokban szerzett ficamok/rándulások); illetve mindkét időszakban poggyászkárok kapcsán lopás-, ritkább esetben rabláskárok. Szintén télen-nyáron gyakoriak a légitársaság által szállítás közben okozott poggyászkárok.

Különleges esetek

Természetesen időről időre különleges esetek is előfordulnak. A Groupama Biztosítónál például előfordult már, hogy szokatlan állatok harapták meg az ügyfeleiket:

Előfordult már majom vagy mókus harapás is, és az is, hogy Thaiföldön ügyfelünket egy malac harapta meg a tengerparton strandolás közben, ahol együtt fürödtek a malacokkal.

Különleges esetek az Alfa Biztosítónál is előfordultak:

Meglepő igény volt, amiben az eset leírása szerint egy majom lopta el ügyfél fényképezőgépét (térítettük).

Bár kevésbé meglepő, de további extrém eseteket is említett számunkra az Alfa Biztosító:

A fenti extrém drága eseteken és apróbb gyakori sérüléseken kívül előfordult ügyfeleinkkel szívinfarktus, agyvérzés, közlekedési baleset miatti súlyos sérülések, amelyek mind milliós költségeket jelentettek volna ügyfeleinknek, ha nincs utasbiztosításuk és nem vállaljuk helyettük a kár kifizetését. Megjegyzendő, hogy az elmúlt évek meredek szolgáltatói áremelkedései akár háromszoros árakat is jelenthetnek a 2020 előtt megszokott árszínvonalhoz képest, főleg a frekventált desztinációkon (pl. Törökország, Egyiptom). Ez azt jelenti, hogy akár egy megfázás kezeléséért is többszázezer forintot kér a külföldi orvos, tehát mindenképpen érdemes utasbiztosítást kötni! [Egy másik alkalommal] egy idős ügyfél elesett a jacuzziban, súlyos fejsérülést szenvedett, kinti műtét és hosszas kórházi kezelés után mentőrepülővel tudtuk hazaszállítani Törökországból (23 millió forint költség). [Ugyancsak másik eset, ahol az] ügyfél a lépcsőn lefele haladva rosszul lépett, mindkét combjában elszakadt az izom; egyiptomi kórházi kezelés után mentőrepülővel volt csak lehetséges hazaszállítani (17 millió forint összes kárkifizetés az ügyben).

Mikor érdemes kiegészítő biztosítást kötni?

A legtöbb biztosítás mellé kiegészítő biztosítást is köthetünk, így arról is megkérdeztük a biztosítókat, hogy szerintük mikor érdemes élni ezekkel.

Ez nagyban függ a tervezett utazás jellegétől, hogy milyen járművel, milyen célból tervezünk utazni. Ha például autóval vagy repülővel menne valaki, akkor célszerű lehet ehhez kapcsolódó kiegészítő biztosítást kötnie, hogy egy szervizeléskor vagy járatkéséskor is kapjon segítséget a biztosítótól. Akkor is hasznos egy kiegészítő biztosítást, ha az utazás célja főként a sportolás, különösen ha extrém vagy versenyszerű sportolásról, síelésről van szó.

– írta kérdésünkre a Posta Biztosító.

Ha valaki extrém sportnak minősülő tevékenységet szeretne művelni nyaralása alatt (ilyenek pl. a canyoning, vadvízi evezés, kitesurf, jetski, vizisí, sziklamászás, hegymászás, barlangászat, hőlégballonozás), akkor mindenképpen kössön extrém sport kiegészítő biztosítást! Autós utazás esetén nagyon hasznos a választható gépjármű asszisztencia. Ez akkor segít, ha valami miatt lerobban az autónk, és nem tudunk továbbmenni: külföldön is megszervezi az autómentést, és gyakran a mentés díját is fizeti (a javítást jellemzően nem).

– árulta el a Groupama Biztosító.

Akkor mindenképpen érdemes kiegészítőt kötni, ha speciális tevékenység végzését tervezzük. Pl. síelni megyünk, vagy kerékpártúrán veszünk részt, esetleg kajakozni, vagy raftingolni indulunk, netán magashegyi túrát szeretnénk teljesíteni stb… Ilyen esetben mindig nézzük meg, milyen kiegészítők érhetők el a biztosítók kínálatában, mert a tapasztalat az, hogy épp ezekben az esetekben történnek olyan események, amelyeknél a kiegészítők megléte nélkül nem kaphatunk szolgáltatást.

– ezt pedig már az Alfa Biztosítótól tudtuk meg.

Mire figyeljünk, hogyan válasszunk utasbiztosítást?

Végezetül arról kérdeztük a biztosítókat, hogy mire érdemes figyelni az utasbiztosítás kiválasztásakor, megkötésekor.

Utasbiztosítás kötésekor fontos a díj, de talán még ennél is fontosabb, mely kockázatokra és milyen limitekig szolgáltat egy-egy csomag. Figyelembe kell venni, hogy az utas milyen eszközzel utazik (autó, repülőgép, vonat), ennek megfelelően vannak már repülős és autós kockázatokat is tartalmazó biztosítások, válasszunk közülük. Ugyancsak fontos szempont, hogy az utazás alatt aktív tevékenységet végzünk-e, vagy csak pihenünk? Az előbbi esetében célszerű megfontolni az aktivitáshoz kapcsolódó kiegészítőket, pl. síeléshez síbiztosítást kössünk, ha viszünk kerékpárt magunkkal vegyük meg a kerékpár kiegészítőt, ha túrázunk figyeljünk arra, hogy a biztosítás tartalmaz-e mentést, keresést stb… Az utazási igény szabja meg a választandó csomagot. Egy városlátogatáshoz nem feltétlenül szükséges aktív kiegészítő, de ha a városlátogatásra a tengeren túlon kerül sor, akkor érdemes a magasabb szolgáltatású csomagokban gondolkodni, mert egy esetleges kórházi ellátás költsége hamar kimerítheti az alacsonyabb csomagokhoz rendelt térítési limiteket.

– írta kérdésünkre az Alfa Biztosító.

A Groupama Biztosító az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

Fontos a megfelelő választás: ne vegyünk olcsó, de alacsony szolgáltatási limitű csomagot: a) figyeljük a kórházi ellátás limitjét: Európán belül mi min. 70 milliós limitet ajánlunk, távolabbi vagy hosszabb útra 150 millió forintos limitest; b) a csomag terjedjen ki arra az országra, ahova megyünk; c) ha sportolni akarunk, akkor az adott sportra terjedjen ki a biztosítás (ezt meg kell adni). Ha jól választottunk utasbiztosítást, akkor nyugodtak lehetünk külföldön is a nem várt helyzetek extra költségeit illetően!

A Posta Biztosító a díj mellett az ügyfélkiszolgálás minőségére is felhívta a figyelmet: „Ne csak az árat, hanem a fedezeteket, komfortos ügyfélkiszolgálást is vegyék figyelembe, amikor biztosítást kötnek; illetve azt is, hogy mennyire drága lehet az adott országban egy orvosi ellátás.”

„Mindenképpen kössünk utasbiztosítást: ha nem használjuk, akkor legalább nyugodtan alszunk, hogy pénzügyileg biztonságban tudhatjuk magunkat, és a családunkat. Elenyésző az ára a hasznához képest, már napi egy fagyi árából megvehetjük” - összegezte a kérdést a Groupama Biztosító.