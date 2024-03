Elárulta a Lidl, milyen akciókkal készül a húsvéti szezonra

A tavalyi évhez hasonlóan 2024-ben is élénk forgalomra számíthat a kiskereskedelem a húsvéti időszak alatt. Az idén március végére eső ünnepre a háztartások már készülnek, a hagyományos húsvéti ételek hozzávalóit egyre többen keresik az üzletekben. A vásárlói trendek nem változtak az elmúlt időszakhoz képest, így a kereslet elsősorban az olcsóbb és az akciós áron kínált termékek irányába tolódik el, de a minőségi termékek iránt ismét egyre nagyobb a fogyasztói igény – tájékoztatta a Lidl a Pénzcentrumot. Az üzletekben a legerősebb napok várhatóan a nagypéntek előtti csütörtök és a kétnapos zárvatartás miatt a szombat lesznek.

Karácsony után az üzletekben a húsvéti időszak számít az év legforgalmasabb periódusának. Az ünnephez közeledve a forgalom idén is egyre erősödik, ilyenkor a kereslet több termék esetében meg is sokszorozódik. “Bár az ünnepi forgalom alakulását több tényező együttesen befolyásolja, a Lidl üzleteiben a tavalyi évhez hasonlóan idén is erős forgalomra számítunk” – mondta el a Pénzcentrumnak Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs cégvezetője.

A húsvét leginkább a friss, tradicionális ételekről, a sonkáról, a kalácsokról és a tormáról szól, de az ünnephez kapcsolódó egyéb termékeket is széles választékban és magas minőségben megtalálják a vásárlók az üzletekben. A Lidl ebben az időszakban kedvező áron kínál például különböző húsvéti csokoládékat, csokinyuszikat és -tojásokat, Favorina édességeket, de a sütéssel kapcsolatos kellékek és alapanyagok, húsvéti dekorációk szintén megtalálhatóak a polcokon.

A húsvéti sonka már a polcokon

A tavalyi statisztikák alapján a magyar háztartások márciusban és áprilisban valamivel több mint 21 milliárd forint értékben vásároltak húsvéti húskészítményeket, illetve sonkákat. A Magyar Húsiparosok Szövetségének adatai alapján az ebben a két hónapban megvásárolt sonka és füstölt húsok mennyisége az éves volumen mintegy 41%-át tette ki. 2023-ban az átlagos ár kilogrammonként valamivel több volt mint 3100 forint volt.

A hazai húsipari szereplők bizakodóak az idei húsvéti szezonnal kapcsolatban, a szakma piaci körképe szerint ebben az időszakban a legtöbb feldolgozó a magasabb minőségű termékekre fókuszál. Többségük a hosszan érlelt hagyományos sonka és a kötözött sonkák mellett a gyorspácolt termékek közül is a jobb minőségű sonkákat gyártja. Mivel jelentős alapanyag-áremelkedés nem volt az idei szezon előtt, ezért ezen a termékpályán legalább a tavalyihoz hasonló forgalomra számítanak, a húsfeldolgozók többsége 5-15%-os növekedést vár ettől az időszaktól.

A pulykából és a sertésből készült húsvéti termékeket egyaránt keresik a vásárlók, ezek egyre többféle elkészítési formában kerülnek a polcokra. A Lidl üzleteiben a füstölt-főtt termékektől kezdve a Békebeli sonkákon keresztül egészen a hagyományos eljárással készült Pikok Pure Szívsonkáig széles a választék. A sonkák esetében a legkeresettebb termék a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, de a korábbi sikereknek köszönhetően a kínálat idén a füstölt-főtt kötözött sertéscombbal bővült.

Egyre változatosabban alakulnak a fogyasztói igények, ezért idén 16-féle sonkát kínálunk a vásárlóknak. Ezeknek a hústermékeknek az ára kilogrammonként 1689 és 4599 Ft között alakul, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet

– hangsúlyozta a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs cégvezetője.

A húsvéti időszak népszerű termékei közé tartoznak még a helyben sütött pékáruk kínálatában elérhető kalácsok és bejglik is. A Lidl állandó termékkínálatban a 400 gr-os vajas fonott kalács mellett például a gyümölcsös, a háromágas fonott kalács, a húsvéti sós kalács, valamint idei újdonságként a sós-tormás, a Diawellness tönköly kalács is elérhető. Ezen pékáruk ára ízesítéstől és kiszereléstől függően 279 Ft és 699 Ft között alakul.

A húsvétkor elmaradhatatlan tormából négyféle érhető el a Lidl üzleteiben: a reszelt torma, a reszelt torma erős, valamint a Csupros tejszínes torma – mindhárom az áruházlánc saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozik, továbbá a Birsalmás torma is választható. A Hazánk Kincsei reszelt torma ráadásul 60%-os kedvezménnyel, 169 forintért érhető el.

Tőzsér Judit kiemelte: a Lidl Magyarország számára évek óta kiemelten fontosak a hazai értékek, így a hazai beszállítók és termékeik. A saját márkás Hazánk Kincsei termékek egytől egyig magyar beszállítóktól érkeznek, amelyek kedveltsége és sikeressége egyre nagyobb a vásárlók körében.

A húsvéti asztalról nem hiányozhatnak a friss zöldségek és gyümölcsök sem

A Lidl polcain hetente legalább 150-féle zöldség és gyümölcs érhető el, amelyek frissességére a mindennapi beszállítások során az üzletlánc kiemelt figyelmet fordít. Az üzletekben naponta többször átválogatják, aprólékosan ellenőrzik a zöldség- és gyümölcskínálatot.

A legnépszerűbb zöldségek az ünnepi időszakban:

hónaposretek,

újhagyma,

kígyóuborka,

fürtös paradicsom,

TV paprika,

és a fejessaláta, amely minden esetben hazai termelőktől érkezik.

A Lidl az erősen megnövekedett árérzékenységére reagálva hétről-hétre, így a húsvéti időszakban is változatos akciókkal és kedvezményekkel segíti a vásárlókat. A hétről-hétre megújuló akciók rendkívül népszerűek és keresettek, csak úgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15% helyett akár 50%-os kedvezményt is biztosít.