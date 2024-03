Kiderült a szupergazdag elit sötét titka: így uralják le a lakosságot, minden egy irányba mutat

A Knight Frank legújabb jelentése szerint az ultragazdagok közössége naponta közel 70 fővel nőtt tavaly, ami 4%-os emelkedést jelent világszerte - írta a Business Insider. A luxusbefektetések és a vagyonosodás terén Észak-Amerika vezet az erős gazdasági teljesítmény és a részvénypiacok fellendülésének köszönhetően.

A Knight Frank által közzétett legújabb jelentés szerint az ultragazdagok közössége naponta közel 70 új taggal bővült tavaly, ami 4%-os növekedést jelent világszerte. Az utragazdagok, vagyis az Ultra Nagy Vagyonnal Rendelkezők (ultra-high-net-worth individuals, vagy UHNWI) státuszának eléréséhez legalább 30 millió dollár nettó vagyon szükséges - vagyis közel 10,9 milliárd forintban. Eközben ahhoz, hogy valaki az Egyesült Államokban a leggazdagabb 1% közé tartozzon, már 8 millió dolláros vagyonnal elérhető, ami kb. 2,9 milliárd forint.

Az ingatlanügynökség szerint az UHNWI-k létszáma mintegy 627 000-re emelkedett a világon. Kiemelték, hogy Észak-Amerikában volt a legdinamikusabb a növekedés (7%), ami összefügg az amerikai részvények jó teljesítményével és az amerikai gazdaság élénkülésével, amit az infláció csökkenése, a mesterséges intelligencia fejlődése és a kamatcsökkentési remények erősítettek meg.

Liam Bailey, a Knight Frank globális kutatási vezetője hangsúlyozta, hogy az amerikai gazdaság erős teljesítménye és a részvénypiacok fellendülése világszerte hozzájárult a vagyonteremtéshez. A szupergazdagok nem csak a részvénypiacokon értek el nyereséget: az arany ára 15%-kal, míg a bitcoin értéke 155%-kal nőtt. A lakóingatlanok piacán is jelentős volt az értéknövekedés: globálisan átlagosan 3,1%-os drágulást lehetett látni, míg az albérletárak a hosszú távú átlag háromszorosával emelkedtek. Ezzel szemben a luxusbefektetések terén nagy volt a visszaesés: különösen whiskyk, autók, kézitáskák és bútorok esetében mutatkozott csökkenés. Ugyanakkor a műtárgyaknál, ékszereknél és óráknál továbbra is növekedés látszott.

A Knight Frank előrejelzése szerint a következő öt évben várhatóan 28%-kal bővül majd a vagyonos emberek sora, méghozzá India és Kína vezetésével. Azt is előrevetítették, hogy a következő két évtizedben mintegy 90 milliárd dollárnyi - 32,7 billió forintnyi - vagyon cserél majd gazdát, az idősebb generációktól áramlik várhatóan az ezredfordulósok felé. Ezzel létrejöhet "a történelem leggazdagabb generációja".

Meglepő módon jelenleg is csak minden tizedik ultragazdag nő, de ez így is javulás a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest. A gazdag boomerek között uralkodó pesszimizmus is érezteti hatását: ennek a korosztálynak alig több mint fele várja vagyona növekedését következő évben ellentétben a Z generáción belüli optimistább hozzáállással.