Nem elég a 6,5 milliárd?! Újabb vagyonokat kaszálhat az Ötöslottó szombati nyertese

Van lehetőség rá, hogy az újdonsült Ötöslottó-nyertes elmondhassa, hogy még az unokái is jól élhetnek a mesés nyereményéből. Ehhez csak arra van szüksége, hogy a Pénzcentrum következő cikkében szereplő befektetési lehetőségeket fontolóra vegye.

Egy szerencsés elvitte szombaton minden idők legmagasabb magyar lottónyereményét, a sorsolást a Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette. A telitalálatos szelvény feladója a „4, 15, 47, 59, 83” számkombinációt játszotta meg, amivel alighanem élete legnagyobb szerencséjét hozta össze, és 6,523 milliárd forinttal lett gazdagabb. Afelől semmi kétség, hogy egy ekkora vagyon szinte bárki életét gyökeresen megváltoztatja, de azt már kevesebben tudják elképzelni, hogy az mi mindenre is elég. Hogy mit jelent tudatosan befektetni ezt a vagyont ahhoz, hogy valóban igaz legyen a mondás, miszerint még az unokáink is élni fognak belőle.

A befektetés nem viszi, hozza a pénzt

Persze nem tűnik alaptalannak a feltételezés, hogy kisebbségben vannak azok, akik kizárólag hétköznapi termékeket, mondjuk autót vagy élelmiszert vásárolnának az ölükbe csöppent vagyonból. Érdemes tehát átgondolni, hogy a pénzt hogyan lehetne a lehető legátgondoltabban befektetni. A Pénzcentrum korábban erről kérdezte Bence Balázst, a Portfolio Trader kereskedési vezetőjét és szakoktatóját.

Azt a részt, amit pár éven belül elkölt az ember (vesz egy Ferrarit, egy lakást valami jó helyen), azt állampapírba tenném. Legyen mondjuk a 2032 J, ami most 7,9 százalékot fizet – mondta Bence Balázs. Hozzátette, ami a nyeremény további részét illeti: a tőke 40 százalékát ingatlanba tenné, amiből kijöhet egy teljesen új építésű kisebb ház, ahol az összes lakás a lottónyertesé, melyeket bérbe adhat. Az ingatlantulajdonnal kapcsolatban ugyanakkor a szakember felhívta egy fontos dologra a figyelmet:

Az a lakás/ház, amit azért vesz a nyertes, hogy jól éljen, az nem befektetés. Az a befektetés, ami pénzt hoz. A lakás, ahol élsz, az pénzt visz.

Bence Balázs a tőke fennmaradó részét az alábbi módon fektetné be:

10 százalék állampapírba menne - ez olyan tartalék, hogyha kell a pénz néhány világ körüli utazásra, akkor legyen. A maradék 45 százalék pedig tőzsdei befektetés lenne. Most csúcson van több index, de ha 15-20 év távlatában gondolkodunk, akkor ennek nincs nagy jelentősége. Itt globális portfoliót építenék: USA, EU, Ázsia. A részvény és az ingatlan láb képes arra, hogy folyamatosan pénzt termeljen, amiből egy ilyen nyeremény esetén bőven elél az egész család, sőt még marad is. A részvény esetében az osztalék ez a pénzáram. A tőke maradék 5 százaléka pedig menne bitcoinba

- zárta gondolatmenetét a szakember.

Ezek lehetnek az idei év legjobb befektetései

Én mindenképpen azt nézném meg, hogy az inflációs folyamatok hogyan alakulnak tavasszal, amikor látni fogjuk a béremelés hatásait, hogy milyen átárazások történtek a boltokban. Magyarországon szerintem ez egy nagyon fontos kérdés – jelentette ki Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Zrt., Citadella Származtatott Befektetési Alap portfoliokezelője a CashTag korábbi részében annak kapcsán, hogy mik lehetnek 2024 legjobb befektetései.

A Pénzcentrum videoblogjából kiderült az is, hogy ha valakinek mondjuk 5 éven belül biztosan szüksége van a pénzére, mert ingatlant akar venni vagy világkörüli útra készül, akkor számára mindenképpen az állampapír a legjobb választás, mint ahogyan azoknak is érdemes ebben gondolkodniuk, akik nem bírják elviselni, hogy megtakarításaik értéke ingadozik.

Aki azonban hosszabb távban gondolkodik, azaz 15-20 évre tekint előre, annak a részvénypiaci befektetések jelentik a legjobb megoldást, hiszen azok rendre péppé veri hozam tekintetében az állampapír piacot

– hívta fel a figyelmet Bence Balázs, a Portfolio befektetési szolgáltatásainak igazgatója.

Amennyiben azonban az újdonsült lottónyertes mégis az állampapírok mellett teszi le a voksát, akkor jó lehetőség lehet számára a nem annyira új, de konstrukciójában újszerű Bónusz Magyar Állampapír. Árgyelán Ágnes, a Portfolio elemzője szerint ez abban ad újdonságot a Bónusz Magyar Állampapírhoz képest, hogy

nem 3, hanem 5 éves futamidejű papír

a kamat prémium is más, a kamatbázist nem az infláció, hanem a diszkont kincstárjegyek hozamának átlagolása adja

az első 3 évben 1,5 százalékos, az utolsó 2 évben 2,5 százalékos kamatprémiumot kínál.

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA