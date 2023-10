Pénzügyi tudatosság: a magyar szülők többsége szerint fontos, hogy gyerekeik spóroljanak

A szülők többsége úgy véli, fontos, hogy gyerekeik minél korábban elkezdjék elsajátítani a pénzügyi tudatosság alapjait és félretegyenek a saját céljaikra. Többségük, vagyis 65 százalék arra ösztönzi a gyerekét, hogy ne költse el azonnal a pénzét, hanem gyűjtsön, spóroljon valamilyen célra – derült ki az OTP Bank által megrendelt felmérésből.

„Késő a takarékosság, mikor üres az erszény” – tartja a régi mondás. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb elsajátítsuk a pénzügyi tudatosság alapjait és megtanuljunk bánni a pénzzel. Ezzel a szülők többsége is egyetért, 65 százalékuk kifejezetten ösztönzi a 18 év alatti gyerekét, hogy ne költse el azonnal a pénzét, hanem gyűjtsön, spóroljon valamilyen célra – derült ki az OTP Bank által megrendelt felmérésből.

Negyven százaléka a szülőknek nem határozza meg, hogy mire tegyen félre a gyerek. Vannak azonban olyan szülők, akiknek konkrét elképzeléseik vannak arról, mire kellene a gyereküknek félretennie. Negyven százalékuk a barátokkal tervezett programokra (mozira, kirándulásra, nyaralásra), míg tízből egy szülő a tanulmányokra való takarékoskodásra bátorít.

Egy korábbi kutatás rávilágított, hogy nemcsak a szülők szeretnék, ha a gyerekeik tudatosabbak lennének a pénzügyeiket illetően, a fiatalok attitűdjeiben is nagyon erősen jelen van a megtakarítás szükségességének a gondolata. Több mint felük ténylegesen is megtakarít, jellemzően konkrét célokra. Ezek a célok életszakaszonként eltérnek: a 16-17 éveseknél a top három cél az autó, az utazás és a nagyobb értékű műszaki termék, a 18-24 évesek pedig autóra, lakásra és utazásra gyűjtenek. A 25-30 évesek már főleg általános tartalékban gondolkodnak baj esetére, de náluk is igen magas azoknak az aránya, akik lakást vagy autót szeretnének.

„A pénzügyi tudatosság, a takarékoskodás a szűkösebb anyagi helyzetek megélése kapcsán mind a szülők, mind a fiatalok gondolkodásában felértékelődik” – vélte Dr. Törőcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar marketingprofesszora, trendkutató. „Napjainkban nem kérdés, hogy a nehezebb megélhetés körülményei között a kívánságok teljesítéséhez a fiataloknak is erőfeszítéseket kell tenniük. Nem véletlen, hogy jelentős részük a tanulmányai mellett is több-kevesebb rendszerességgel dolgozik, amivel a takarékossági céljaikat legalább részben teljesíteni tudják, tehermentesítve ezzel a szülőket. Nyilván, jelentős eltérés mutatkozik a takarékossági célok megfogalmazásában a fiatalok korcsoportjai között. Az életkor növekedésével komolyabb tételek jelennek meg a célok között, amikre csupán évek során keletkező megtakarítás adhat fedezetet. Az önálló lakás megszerzése nehezen elérhető el a fiatalok szerint, ehhez szülői, banki segítség is kell, vagy le kell mondani a vásárlásról, elfogadva például a bérlést. Egyre gyakrabban merül fel főképp a nagyvárosi fiatalokban a megosztás is, mint választási lehetőség a tulajdonlás helyett a lakhatásban, közlekedésben” – mondta a szakértő.