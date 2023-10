Óriási változást jelentett be az OTP: a számlacsomagokat érinti, erről tudjanak az ügyfelek

Október elejétől új lakossági számlacsomag ajánlatokkal bővült az OTP Bank portfóliója. A póló méret jellegű ajánlatok és az új Prémium csomag célja, hogy minden ügyfél személyre szabható, rugalmas szolgáltatást vehessen igénybe, amely minden élethelyzetben megfelelő megoldást kínál.

Az emberek többsége nincs tisztában azzal, hogy milyen számlacsomagja van, nem tudják a bankhasználatuk részleteit – például, hogy mennyit utalnak havonta –, és nem ismerik a számlájukhoz tartozó díjakat sem – derült ki az OTP Bank felméréséből. A mindennapi bankolás azonban meghatározza az elvárásokat, igényeket az emberek fejében a bankszámlájukhoz kapcsolódóan, és ezek egyszerűek: egyszerű igényekre várnak egyszerű ajánlatot.

Korábbi kutatások eredményei alapján az ügyfelek közel fele még nem ismeri a moduláris számlafunkciókat, vagyis azokat a megoldásokat, ahol nagyobb rugalmassággal dönthetik el, hogy milyen számlacsomagra van szükségük. Ugyanakkor a megkérdezettek több mint 50 százaléka fontolóra venné, hogy kipróbálja ezeket2.

Az OTP Banknál októbertől minden ügyfelünk számára megteremttettük azt a lehetőséget, hogy megtalálja a hozzá, valamint az adott élethelyzetéhez, körülményeihez leginkább illő számlacsomagot

– mondta Kökény Dávid, az OTP Bank Senior Termékfejlesztési menedzsere.

Az új ajánlatok felépítésével célunk – amellett, hogy fenntartjuk a modularitást –, hogy az ügyfeleknek ne kelljen azon aggódniuk, gondolkodniuk, hogy mennyibe kerülnek a banki mindennapjaik, hanem legyen egy fix havi összeg, ami kiszámíthatóan lefedi ezeket

- tette hozzá.

Az új és meglévő ügyfelek póló méret jelleggel Pályakezdő (XS), Bázis - S, - M, - L és Prémium Next (XL) felépülő számlacsomag ajánlatok közül választhatnak, melyek feltételei és szolgáltatásai is eltérnek. A különböző opciók az ügyfelek mellett az ügyintézők helyzetét is megkönnyítik, hiszen így lehetőségük lesz arra, hogy rugalmasabban kezeljék az ügyféligényeket és ennek megfelelően javasoljanak számlacsomagot, ami a leginkább illik az egyes ügyfelek életmódjához és bankszámlahasználati szokásaihoz.

A magasabb jövedelmű ügyfelei számára a hitelintézet megújította Prémium szolgáltatásait is. Az érintettek így személyes tanácsadói szolgáltatás mellett, kedvezményesen érhetnek el átfogó pénzügyi megoldásokat és egyedileg, számukra kialakított befektetési szolgáltatásokat.

Az OTP Bank új számlacsomagjainak havi díja nem több, mint 1-3 cappuccino ára, cserébe az ügyfelek megbízható, stabil és a jó ügyfélkiszolgálást, szakértői segítséget és kényelmes digitális megoldásokat kapnak.

Az új számlacsomag ajánlatokról és a Prémium csomagról részletesebben a bankfiókokban és az OTP Bank honlapján lehet tájékozódni. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A fenti termékek és szolgáltatások részletes feltételeiről az ismert csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az OTP Bank fenntartja annak jogát, hogy a tájékoztatásban szereplő termékek és szolgáltatások kondícióit módosítsa.