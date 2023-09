Ezek eddig a 2023-as év sztárrészvényei: az élelmesek ide tették a pénzüket

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX szépen teljesít az idén, alulteljesítőből felülteljesítővé vált - ismertette az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője sajtóbeszélgetésen szerdán Budapesten. Árokszállási Zoltán elmondta: az év eleji félelmekkel ellentétben érdemi emelkedéseket lehetett látni az idén, az európai és régiós részvényindexek nem drágák az árfolyam/nyereség arány (P/E) mutató alapján.

A BÉT vezető részvényei között a legjobb teljesítményt az OTP nyújtotta: olyan rekorderedményt hozott a bank, amire egyetlen elemző sem számított, a bankpapírral kapcsolatban a kép továbbra is pozitív. A Mol-t erőteljes adóprés alatt tartják - mondta, és indokoltnak nevezte az óvatosságot, a nyersolaj ára emelkedőben van, miközben a finomítói marzsok is emelkedésnek indultak. A Richter kiegyensúlyozott vállalat, a kisérletek a tervek szerint haladnak. A Magyar Telekom a tavaly megemelt osztalék miatt osztalékpapírként továbbra is vonzó lehet, a cég jó teljesítményt nyújtott az inflációt követő áremelés bevezetése miatt - tette hozzá.

Az energiapiaci részvények között érdemes körülnézni a vezető elemző szerint. A zöld átállás ellenére ezek a cégek sokáig nem lesznek megkerülhetők - vélekedett. A régiós részvénypiaci értékeltségek alacsonyak, a régió nem túlértékelt. A nagyot emelkedő tech-cégek papírjaiba egyre kockázatosabb lehet befektetni, a kevesebbet emelkedő és attraktívabb értékeltségű tech-cégeknél ez a kockázat kisebb lehet - mondta.

Kitért arra, hogy a feltörekvő piacokon Kína mellett vagy helyett India érdekesebb lehet, India átvette a "növekedési bajnok" címet Kínától. Az indiai gazdaság eladósodottsága kezelhető mértékű, a növekedést nem árnyékolják be a kínaihoz hasonló, az ingatlanszektorhoz köthető problémák. Az indiai részvénypiac nyáron új csúcson volt, idei teljesítménye mégis elmaradt a fejlett piaci teljesítménytől.

Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető az árupiacokról elmondta, hogy folytatódhat az olaj áremelkedése, a következő cél a 100 dollár lehet az északi-tengeri Brent nyersolaj hordónkénti ára esetében. Az aranyat stabil befektetési lehetőségnek tekintik, az árfolyam emelkedésének jelei megjelentek. Ezt a jegybanki vásárlások is segíthetik - jegyezte meg. Az alumínium kereslete vegyes képet mutat, miközben az elektromobilitásban fontos szerepe van. A jelenlegi árfolyamáról inkább felfelé várható elmozdulás, és a növekvő kereslet segítheti - mondta.