Ilyen órát villantott Schobert Lara: véget ért a találgatás, Rolex vagy Gucci?

Az órák, luxusórák ma már amellett, hogy presztízsértékkel bírnak, jó befektetést is jelenthetnek. Ahhoz azonban, hogy tudjuk, melyik óra jó befektetés, érteni is kell az órapiachoz. Egy ideje egyre nő a kíváncsiság az órák, mint befektetési lehetőségek iránt, illetve az iránt is, hogy milyen milliókat érő, vagy éppenhogy bóvli órákat hordanak egyes magyar celebek, ismert személyek. A Beszéljünk órákról TikTok-csatornán most Schober Lara óráját vette szemügyre.

A szakértő eleinte gondban volt, mert első tippjei a fémszíjjas, korall számlapos órára nem jöttek be. Nem egy Rolex, Gucci vagy Nixon modellről volt szó. Végül azért csak lehullt a lepel Lara órájáról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Schobert Lara édesanyjával szerepelt egy fotón, amelyen látható a karján viselt óra. A Beszéljünk órákról TikTok-csatorna követői pedig rögtön rákérdeztek, mégis milyen modell lehet. A szakértő megfejtette a rejtélyt: egy Michael Kors márkájú MK5915 típusú óráról van szó, melynek ára nagyjából 160 euró, vagyis 62 ezer forint nagyjából a videó szerint. A neten keresgélve azért olcsóbban is ki lehet fogni. @beszeljunkorakrol ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról

