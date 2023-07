Bevallotta, rengeteg pénzt ad unokáinak Nagy Feró: már fia is megjegyzést tett

Nagy Feró, ahogyan a legtöbb nagyszülő igyekszik mindent megadni az unokáinak, legyen szó a velük töltött időről, vagy a pénzről. A zenész pedig a kicsik jövőjét is biztosítani szeretné, ezért babakötvényt is létrehozott a nevükre.

Nagy Feróról sose volt titok, hogy számára a családtagjai a legfontosabbak. Az unokáiért pedig egyenesen rajong a Kossuth-díjas zenész, aki igyekszik annyi időt tölteni velük, amennyit csak tud.

De itt nem áll meg a nagypapa gondoskodása. Nemcsak az idejét és az energiáját fordítja a gyerekekre, hanem pénzzel is támogatja őket, amennyire csak tudja.

Mindegyiknek van babakötvénye, oda születésnapkor és karácsonykor teszek pénzt. Erőteljesen támogatom őket, legutóbb mondta is viccesen a nagyobbik fiam, hogy most már rájuk is gondolhatnék, mert az unokák lassan gazdagabbak, mint ők

