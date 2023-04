Elbúcsúzhatunk az ingyenes számláktól? Elképesztő feltételeket állítottak a magyar bankok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországon ma már több ingyenes bankszámla is elérhető, amiknél nemcsak a számlavezetésért nem kell fizetni, de a legnépszerűbb tranzakciók is díjmentesek lehetnek. Persze ezek feltételekhez vannak kötve, ha pedig ezeket nem teljesítjük, akkor azért súlyos árat kell fizetnünk. A hvg.hu szedte most össze a legjobb konstrukciókat.

Először is érdemes tisztázni, hogy mikor is nevezhetünk ingyenesnek egy bankszámlát, és pontosan mire is terjed ki a költségmentes használat. Ezen a ponton ugyanis szemfülesnek kell lenni: nem mindegy, hogy egy számla havi díj mentes, vagy 0 forintos a számlavezetési díja. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Pénzcentrum kalkulátora szerint akkor, ha vállaljuk, hogy minimum 300 ezer forint havi jövedelem érkezik a számlánkra, akkor az 56 lehetőség közül mindössze 22-nek nem volt havi díja és csak 3 olyan konstrukció volt, amelyik mindössze egy ideig költségmentes. Azonban minél nagyobb összeg érkezik a számlánkra havonta, annál több lehetőség közül válogathatunk. 400 ezer forinttól ugyanis már választhatjuk a Raiffeisen Premium Gold 2.0 számlacsomag is bejön a képbe, míg havi 450 000 forinttól az ECO Plusz, 1 000 000 forint összegtől pedig a Raiffeisen Select számlacsomag is elérhetővé válik. Ha viszont a bank által meghatározott összeg nem érkezik meg a számlánkra, akkor a számlavezetési díjat a bank utólag kiszámlázza.

Címlapkép: Getty Images

