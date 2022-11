Megszólaltak az elemzők: tartósan velünk maradhat infláció, ezekbe a befektetésbe menekíthetjük a pénzünket

Az idei év elképesztően mozgalmas volt, azonban hozzá kell szoknunk, hogy valahol a most sokként ható kamatkörnyezet és az elmúlt tíz évben tapasztalt közötti szint lehet az "új normális". Ettől függetelnül a mostani sokk régóta példátlan, igen rég volt ugyanis olyan, hogy egyszerre sett a révények és a kötvények ára. A rövidebb távú kilátások rosszak, és bár az infláció előbb utóbb beáll majd egy kezelhető szintre, ennek ellenére búcsút mondhatunk a rekordalacsony kamatoknak és a befektetési piacon is drasztikus változások jöhetnek - derült ki a Hold Alapkezelő vezetőinek a cég szerda délelőtti sajtótájloztatóján tartott prezentációjából.

Az idei év egészen elképesztő a tőkepiacokon, annyi dolog történt, ami tíz év alatt szokott. Sokaknak, akik hozzászoktak a 2010-től 2020-ig tartó időszakhoz ez egy szinte aberrált állapotnak tűnik, pedig szerintünk ez a normális. Az előző tíz évben olyan környezet volt, ami a befektetéssel rendelkezőknek rendkívül jó volt. Nem volt infláció, nem nőtt a finanszírozási költség, nem igen voltak kockázatok. Aztán jött egy covid és a háború és jött egy brutális átárazódás. Most reál értelemben mindenki, aki passzív befektető volt elveszítette a megtakarításainak 20-25 százalékát. De nincsenek illúziónk arról sem, hogy az ingatlanpiacon is lesz egy áresés. Nincs kétségünk azzal kapcsolatban, hogy a következő 1-2 évben az is megtörténik - foglalta össze az idei év extremitásait Móricz Dániel, Befektetési igazgató.

Az elmúlt tíz évben egyszerre ilyen sose volt, hogy egyszerre esett a részvények és a kötvények ára. Most az infláció a legnagyobb probléma, ami világszinten körülbelül a hetvenes évek óta példátlan, de Magyarországon is rég láttunk ilyet. Most valójában jóval nagyobbak a veszteségek, mint akár 2008-ban, mert a részvény- és a kötvénypiac is erősen érintett - magyarázta Móricz Dániel.

Nagyon sokan arról beszélnek, hogy a részvénypiacnak nem jó, hogy felmegy az infláció, de a reáleszközöket alapvetően lehet árazni. A reálhozam az aminek be kell épülnie minden eszközben, az ami fájdalmas és mindenhol ott lesz - tette hozzá Cser Tamás, Vezető részvényportfólió-kezelő.

A rövidebb távú kilátások nem jók. Az Usában, Európában és Kínában is recessziós veszély van különböző okokból. Jó eséllyel Európa a következő negyedévben recesszióban lesz, és Kínában is elkerülhetetlennek tűnik az ingatlanpiac összeomlása, ezért ott is le volt lassulni a gazdaság, amit a zéró-covid politika is súlyosbít.Az USA van még a legjobb helyzetben, de vélhetően ott is gazdasági lassulás lesz a mostani externáliák következménye. Szigorítanak folyamatosan a jegybankok, ami nem jó a tőzsdéknek. Esnek is, van amelyik másfél-két, van amelyik még csak egy éve. Rengeteg lufi kidurrant. Többet esett az, amire nagyobb felhajtó hatással volt az elmúlt évtized gazdasági növekedése. Ennek megfelelően idén a mániaeszközök is összeomlottak, kezdetben a kamat, most már a profit is gond - ismertette Móricz Dániel.

Rövid távon a kötvény most vonzóbb, mint a részvény. A következő évben látványos lesz az infláció csökkenése és a monetáris szigorítások politikája is enyhül. A fejlett világban ezért a kötvények a következő negyedévben vélhetően jobban teljesíthetnek majd, mint a részvények. Ilyen extrémen rossz kötvénypiaci hónapok után azért jellemzően jobb időszakok szoktak jönni. Viszont szerintünk ez az évtized az infláció fokozatos emelkedéséről fog szólni. Nem fogunk visszatérni ebbe a 0-1 százalékos időszakba. Inkább a hetvenes évek gazdasági klímája jöhet vissza és ha megnézzük mi történt akkor, abból talán valamit lehet tanulni. Ez egy stagflációs-inflációs környezet volt. Ez nem egy jó időszak semmilyen típusú befektetésnek. Deglobalizáció, csökkenő profitmarginok, az állami beavatkozások megnövekedése volt a jellemző. Sem ingatlannal, sem bankbetéttel, sem részvényekkel nem igazán lehetett keresni. A részvényeknek viszont volt egy olyan eszközosztálya, ahol nem volt olyan magas az árazás és ezekkel egész jól lehetett keresni, ezek az értékalapú részvények. A grossal szemben mi most is úgy gondoljuk, hogy a value típusú rendezvények teljesíthetnek jobban - tette hozzá a vezető.

Az elmúlt évtized nyertesei az amerikai részvények és az amerikai valuta voltak. Ma viszont vásárlóerő paritáson a dollár már nagyon drága, az euró pedig nagyon olcsó. Az USA részvények eközben extrém módon felülteljesítettek. A mostani időszak egész másmilyen lesz, mint az előző négy, alapvetően nem igen kedvez majd a befektetéseknek. A reáleszközök jobban tudnak majd teljesíteni. Szerintünk a részvények közül value típusú és az Amerikán kívüli részvények teljesíthetnek majd jobban - foglalta össze Móricz Dániel.

Ezeknek eklatáns témája a lengyel részvénypiac. A lengyel részvényeknek nagyon nyomottá vált az ára. Ez az árazás alacsonyabb, mint Kínában, Törökországban. Összehasonlításképpen a lengyel Shiller-P/E 7-8x, míg az USA-é 29x. A lengyel piac az egyik legnagyobbat eső, miközben az egyik legjobb helyzetben van a jelenlegi energiaválságban. Abszolút értékben is az egyik legjobb piac, meg az egyedi részvényekben nézve is. Alapvetően az orosz háború miatt a nyugati befektetők megijedtek Közép-Európából és mivel Lengyelország az egyik fő likvid piac, ezért sokan kiszálltak- A lengyel tízéves állampapír a covid előtt még 2 százalék körül volt, mostanra pedig 9 százalékon áll. Köszönőviszonyban nincsenek a valós események a fundamentumokkal. Pánikeladások zajlanak, de szerintünk indokolatlanul- tért át a prosperatív piacok kérdéskörére Cser Tamás.

Magyarországon egy klasszikus túlhevülés esetét láttuk, ahol a belső kereslet elszállt és sem a költségvetési, sem a monetáris politika nem reagált. Ilyenkor van egy szelep, általában egy deviza, ami jelzi, hogy baj van. Amit importálunk annak felment, amit exportálunk, annak kevésbé ment fel az ára. Ilyenkor hűteni kell a keresletet. A választások után el is indult a költségvetési politika szigorítása, de lassan reagáltak. Ennek lett az a következménye, hogy míg a régiós országokban, amikben hasonló a helyzet, ez a monetáris szigorítás meg tudott állni a 6-7 százalék körüli szinten, a magyarnak tovább kellett emelkednie. Ami a forint gyengülését meg tudta fordítani az az overnight kamat 18 százalékra történő emelése volt - magyarázta magyar helyzetet Móricz Dániel.

Ezt a kamatszintet persze csak addig szeretnék magasan tartani, amíg a forintromlás azt indokolja, de nem szeretnék, hogy ez a gazdaság minden területére átterjedjen. Viszont jöttek az árstopok és az egyéb gazdaságpolitikai reakciók, amik hosszú távon nem inflációcsökkentő hatásúak, sőt éppen ellenkezőleg. Ettől függetlenül a közelmúltig úgy gondoltuk, hogy a magyar kötvényekbe túl sok kockázatot áraztak és hogy vonzó a magyar kötvény. A hétvégén a kamatplafonnak köszönhetően volt egy visszapattanás, ami miatt már nem kimondottan izgalmasak a magyar kötvények. Simán el tudjuk képzelni, hogy Magyarország beragad egy 5-10 százalékos inflációba, amiben indokolt, hogy a kamatszintek is legalább 5-10 százalékon legyenek. A helyzet annyira nem drámai, mint az előző világválság alatt, most Magyarország nettó adóssága körülbelül 10 százalékos, fele annyi mint 2008-ba - véleményezte a helyzetet a szakértő.