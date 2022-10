Így lehet igazán válságálló a befektetésed: mutatjuk a guruk legfontosabb tippjeit

Ahogy átléptünk 2022 utolsó negyedévébe, az egyre kedvezőtlenebbé váló pénzügyi körülmények, a száguldó dollárárfolyam, az európai energiaválság és a kínai gazdaság gyengülésének hatására egyre valószínűbbnek látszik a kemény landolás. Mire figyeljenek oda a befektetők, és vannak-e halvány reménysugarak a láthatáron?

Jön a tél, és vele egy olyan energiaválság, amely Európa nagy részének energiabiztonságára hatással lesz. A fejlett országokban tovább emelkedő kamatok a recesszió felé sodorják Európát és az Egyesült Államokat is, az USA dollár tovább erősödik, ez kiszivattyúzza a tőkét a többi régióból, az Egyesült Királyság államkötvény-piaca pedig zuhanórepülésben csapódott földbe egy olyan, fedezetlen adócsökkentési intézkedés nyomán, amely miatt még a Bank of Englandnek is közbe kellett lépnie.

Van azonban egy potenciális reménysugár is, méghozzá Kína, ahol a zéró-Covid politika gazdasági hatását és a vergődő ingatlanpiac helyzetét talán enyhíteni tudják majd a kormányzati jegybanki beavatkozások. A fentieket mérlegelve Salman Ahmed, a Fidelity stratégiai makró eszközallokáció globális vezetője három olyan témát emelt ki, amelyekre érdemes lesz odafigyelni az év végéig.

Mára odalett a remény, hogy a Fed belátható időn belül letér a megszorítási pályáról. A jegybankként működő pénzintézet két egymás utáni ülésén is 75 bázisponttal emelte az alapkamatot, és az augusztus végi, Jackson Hole-i rendezvény óta mindvégig következetesen hawkish, kamatemelő retorikát folytatott. Elmondható, hogy elszántan dolgozik az infláció megfékezésén, akár a kereslet számottevő csökkentése árán is. Ettől függetlenül az USA gazdasági adatai viszonylag stabilnak mondhatók. A munkaerőpiac továbbra is egészséges, az infláció pedig magas. A Fidelity jövőbeli aktivitást figyelő trackerjei augusztusban javulást mutattak, az USA dollár tovább erősödik. Az USA kemény landolásának várható időpontját a Fidelity szakértője eltolta 2023 közepére.

Az európai recesszió ugyanakkor ennél fenyegetőbbnek tűnik. A régió olyan komoly energiaválsággal néz szembe, mely a Fidelity becslései szerint az euró zóna GDP-jét 4-5%-kal is lejjebb szoríthatja. A magas árak és a gázkészletek kiürülésének veszélye „megcsappantatta” a lakossági fogyasztást és hátráltatja az ipari termelést is. Az EKB 0,75%-ra növelte az alapkamatot, de az egyre romló kilátások miatt gyorsan csökken a további megszorítások lehetősége is.

Míg Európa és az USA a recesszióval küzd, a kínai szakpolitika teljesen más csapás mentén halad. Kínában azokon a területeken lazítanak, amelyeken a legtöbb fejlett országban megszorítások zajlanak, és még bőven van is mozgásterük. Ettől függetlenül azért idén télre Kínában is maradt még jó pár kihívás, és a zéró-Covid politikához kapcsolódó korlátozások utáni gazdasági talpra állás is vegyes eredményekkel zajlik. A gazdasági aktivitás megélénkült, de a visszatérő korlátozások és az átmeneti időszakot élő ingatlanszektor negatívan érintették a kínai gazdaságot. A döntéshozók válaszul megemelték a költségvetési és a pénzügyi támogatást is, ennek hatására várható, hogy a negyedik negyedév küszöbén javulásnak indulnak az ország kilátásai. A vállalati eredmények javulására is számítanak A Fidelity-nél, mivel a cégeknek jól jön a Covid utáni talpra állás és az árupiaci árak alacsony szintje.

Úgy véljük, a hangulat tovább javulhat az októberi 20. pártkongresszus után, és szorosan figyelemmel kísérjük, hogy a jövőbeli gazdaságpolitika hatására progresszívabb növekedési pályára áll-e az ország gazdasága. A kongresszust megelőző várakozások visszafogottak, ezért akár a legkisebb jó hír is a hangulat azonnali javulását eredményezhetné

- teszi hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet-európai igazgatója. Európa sivár tél elé néz. Most sok múlik azon, hogy a kormányok − amelyek közül sokan saját, önálló belpolitikai kihívásokkal is küzdenek − hogyan próbálják majd támogatni a háztartásokat és a vállalkozásokat a súlyosan megemelkedett gázárakkal kísért téli hónapokban. A magas inflációval és kamatlábakkal jellemezhető környezetben a fiskális nagyvonalúság kockázatát az Egyesült Királyság is kiemelte, ahol a közelmúltban végrehajtott radikális politikai változások a font sterling összeomlását és az állampapírok hozamának erőteljes emelkedését idézték elő, ami a Bank of England beavatkozását is szükségessé tette. Az EKB eközben megpróbálja normalizálni a monetáris politikáját, annak ellenére, hogy a recesszió egész Európában szinte biztosra vehető.

Ugyanakkor van okunk arra is, hogy ne legyünk túl pesszimisták. A kormányok valószínűleg növelni fogják a háztartásoknak nyújtott költségvetési támogatásokat, közülük sokan még mindig rendelkeznek a karantén idejéből származó (és gyorsan fogyó) megtakarításokkal. Bár a bizalom az egész régióban a mélyponton lehet, de a kiskereskedelmi forgalom egyelőre stabil, a munkanélküliség pedig továbbra is alacsony, bár a jelek szerint már küszöbön áll a kemény adatok romlása.

Még nem tudjuk, hogy milyen hideg lesz az idei tél, és az ebből adódóan a gázkeresletre gyakorolt hatás sem ismert, ahogy az sem, hogy a globális pénzügyi feltételek szigorodásának jelenlegi szakasza hogyan befolyásolja majd a jövőbeli politikai beállításokat, emellett az egyes régiók saját kérdéseket is felvetnek.

A Fidelity alapvető befektetési álláspontja továbbra is defenzív. Bár a vonzó befektetési lehetőségek köre szűknek tűnik, Ázsiában azért találhatunk kisebb-nagyobb lehetőségeket, melyek némi reményt adhatnak a 2023-as évre

- mondta el Al-Hilal István.

Ázsia több szempontból is más utat fog járni ezen a télen. A régió nagyobb országai hasznos diverzifikációs eszközként szolgálhatnak, amely bizonyos mértékig el van szigetelve az Európát sújtó nehézségektől, és kisebb inflációs ellenszéllel is küzd. Ez nagyobb mozgásteret jelent a növekedésorientált politikák számára a régióban, amely különbözik a világ számos más részétől, ahol a magas infláció a központi bankokat a pénzügyi feltételek szigorítására kényszeríti

- tette hozzá. A 20. kínai pártkongresszus nagyobb politikai biztonságot, a kormányzati ösztönzők terén pedig fokozott határozottságot hozhat 2023-ra. A gyenge ingatlanpiacra válaszul Kína már enyhített is egyes ingatlanpiaci jogszabályokon. Mindezek mellett a kínai zéró-Covid politikából eredő feleslegek, a dollár erősödése miatti devizaárfolyam-volatilitás és a Bank of Japan hozamgörbe-szabályozási rendszerével kapcsolatos bizonytalanságok még mindig némi óvatosságot indokolnak. A Fidelity összességében azonban Ázsiát pozitívabban ítéli meg.

Mindent egybevetve a Fidelity továbbra is védekező állásponton van. Mivel az infláció leküzdéséhez szigorúbb monetáris politikára van szükség, a kockázatos eszközök további gyengülésére számítanak. A növekedés lassulása és a reálhozamok emelkedése miatt óvatosan pozícionálják magukat, és túlsúlyban tartják a készpénzt. A részvényeken belül az amerikai papírokat részesítik előnyben az európaiakkal szemben, mivel Európának az energiaárak által vezérelt, kivételesen negatív gazdasági kilátásokkal kell szembenéznie. Ennek ellenére továbbra is olyan tematikus befektetési lehetőségeket keresnek, amelyek ellenállnak a gazdasági ciklusok ingadozásának. A megújuló energiaforrások érdekes példával szolgálnak erre: úgy látják, itt egy hosszú távon fenntartható növekedési téma találkozik a jelenlegi inflációs energiaválságból fakadó, rövid távú kereslettel.