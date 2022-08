Alapvető hibákon úszik el a magyarok pénze: erre figyelj, ha nem akarsz legatyásodni

A mostani gazdasági helyzetben szinte bármit megtennénk, hogy spóroljunk, azonban vannak, akik azt tapasztalhatják, hogy hiába igyekeznek, még így is elfolyik a pénz a bankszámlájukról. Sokan nem tudják, de rengeteg olyan szokásunk van, amely titokban a folyószámlánkról csapolja le a pénzt. Mutatjuk, melyek a legkomolyabb hibák, ha spórolásról van szó!

Korábban mi is beszámoltunk róla, brutális infláció tarolja le Magyarországot. A legfrissebb adatok alapján átlagosan 13,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbit 2022. júliusában a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 2,3%-kal nőttek a KSH adatai alapján. Ekkora pénzromlás mellett nem csoda, hogy sok magyar kap a pénztárcájához, és gondolja át azt, hogy hova is folyik el a pénze.

A CNN business most rámutatott pár borzalmas, és rejtett szokásra, amely bizony leszívhatja a bankszámlánkat. A spórolás egyik alaptörvénye, hogy jó, ha az ember tisztában van pénzügyeivel, tudatosan költi a pénzét, vagy éppen fekteti be. A magyaroknak sajnos nem annyira erőssége még a pénzügyi tudatosság, ezt korábban a Brancs közösségi finanszírozási oldalon is sikeresen befutott pénzügyi szakértő, Tóth Dávid is elmondta- aki spórolni akar, vagy tudatosan szeretne hozzáállni pénzügyeihez, annak az sem okozhat gondot, ha kevesebbet keres.

Akinél megvan a szándék, az tud takarékoskodni, akár úgy is, hogy kevesebbet keres. Sokszor tapasztaltam azt, hogy olyanok, akik nagyon jó fizetéssel rendelkeztek minden hónapban teljesen felélték azt. Mindenkinek meg kell határoznia, hogy milyen életszínvonalon szeretne élni. Ha valaki fizetésemelést kap, vagy nagyobb összeghez jut, akkor az életszínvonalat nem muszáj megemelni. Ha valakinek jó volt az, hogy egy lakásban lakott, azért, mert magasabb lett a fizetése, nem feltétlenül szükséges nagyobba költözni, aminek magasabb lesz a rezsije is

- tette hozzá a pénzügyi szakértő. Azonban ekkora infláció mellett még azok is hibát véthetnek, akik egyébként már tudatosan állnak a pénzügyeikhez. Az egyik legnagyobb hiba, ami még a legjobbakkal is megeshet az az, ha nem tartják szem előtt banki költségeiket.

Legyen szó az ATM használatról, akár a havi szolgáltatási díj fizetéséről, idővel ezek az apróságok igen nagy költségeket szülhetnek. Tartsuk szem előtt, hogy milyen számlacsomagunk van, miért fizetünk és milyen szolgáltatásokat használunk. A banki puss üzenetek, esetleg olyan számlacsomagok fenntartása, amit nem használunk, ugyanis rengetegbe kerülhet. Amennyiben pedig észrevesszük, hogy bankunk magas kezelési költséget számol fel, úgy válogassunk a folyószámlák között, és váltsunk bankot.

Sokan a vásárlásnál is hibáznak, hiszen gyakran vásárolunk úgy akciós terméket, hogy közben arra semmi szükségünk, ez pedig ez gyorsan túlköltekezéshez vezethet.

Rengeteg olyan dolgot megveszünk, amire valójában nincs szükségünk. Amikor elmegyünk a boltba, meglátjuk az akciós dolgokat, amiket eredetileg nem akartunk megvenni, és ezek hatására vásárolunk, ez gyakori probléma.. Erre nagyon jó, hogy listával kell menni vásárolni, és ezt be is tartani, nem elcsábulni valami akciós dolog iránt. Ezt a helyzetet is a tudatosság növelésével lehet megoldani

- fejtette ki Tóth Dávid, pénzügyi tanácsadó, a Szabadságra mentem-egy év múlva találkozunk könyv szerzője. A CNN business azt tanácsolja, ha kísértésbe esnénk vásárlás közben, mielőtt megvásárolnánk valamit akciósan, várjunk vele egy napot, hiszen gyakran előfordul, hogy az akció okozta kezdeti izgalom hamar elmúlik, és rájövünk, hogy nincs is szükségünk az adott termékre.

Igazi pénzcsapda az is, ha túl nagy a digitális rezsink, és rengeteg dologra előfizetünk úgy, hogy közben azt nem is használjuk. Ma már szinte nincsen háztartás, ahol ne fizetnének elő legalább egy videó streaming szolgáltatásra. Ezeknek az ára viszont nem csak csomagonként lehet eltérő, de akár országonként is változhat, nem beszélve arról, hogy egy 10 eurós tétel egy németnek teljesen mást jelent, mint egy románnak vagy egy magyarnak. Egy tanulmányból kiderült, hogy amerikában a fogyasztók mintegy 70 százaléka akár havi 50 dollárt is elpazarol olyan előfizetésekre, amelyekre egyáltalán nincs szüksége.

Magyarországon sincs ez másképp, egy - két szolgáltatás beindításával már több, mint 30 ezer forintot kifizetünk különböző kis apróságokra, mindezt azért, mert elfelejtettük lemondani a próbaidőszak utána az előfizetésünket, vagy csak megfeledkezünk a szolgáltatásról és folyamatosan fizetjük, csak éppen nem használjuk. Julie Ramhold, a DealNews fogyasztói elemzője szerint ennek egyik okozója az, hogy az emberek gyakran iratkoznak fel ingyenes próbaverziókra, majd a próbaidőszak lejártakor nem mondják le azokat.

Ezek a dolgok automatikus fizetésre kerülnek, így az emberek észre sem veszik, hogy olyasmiért fizetnek, amit nem is használnak, ez pedig elég egyszerű módja annak, hogy a pénzünket gyakorlatilag kidobjuk az ablakon

- tette hozzá Julie Ramhold. Ha automatikus fizetést állítottunk be egyes szolgáltatásoknál, érdemes ezeket átnézni, és törölni, megszüntetni, leiratkozni azokról a szolgáltatásokról, amelyeket nem használunk ki. A lustaságunk ugyanis tényleg sokba fájhat. Ugyanez a helyzet a kiterjesztett garanciákkal. Akár háztartási gépekre, akár elektronikus eszközökre köthetünk hosszabb garanciát, esetleg olyat, ami automatikusan megújul. Alaposan nézzük át a papírokat, amikor ilyen terméket vásárolunk, és győződjünk meg arról, hogy miért fizetünk és mennyit. Kerüljük azokat a csapdákat, ahol egyes termékeket duplán biztosítunk, főleg ha nincs rá szükség, mert így csak a pénzünk folyik el.

A kukában landol a pénzünk

Nagy pénzcsapda az is, ha túl sok ételt pazarlunk. A Natural Resources Defense Council szerint az Egyesült Államokban az élelmiszerek akár 40%-át soha nem eszik meg. Ha ennél alacsonyabb is a mi élelmiszer hulladékunk mennyisége, azért jobb odafigyelni, hogy mit hajítunk ki. Nézzük át hűtőszekrényünket mielőtt elindulunk vásárolni, tervezzük meg előre a bevásárlást és azt, hogy mit főzünk. Ne vásároljunk túl sok dolgot, és mindig igyekezzünk elfogyasztani mindent időben, ezzel is csökkentve az élelmiszer hulladékot.

Ugyanígy, rakjuk el az aprót. Sokan hagyják a kávézókban, boltokban ott az aprópénzt, holott ez is nagy költség lehet idővel. Ahelyett pedig, hogy mindennap házon kívül reggeliznénk, kávéznánk, ezt otthon is megtehetjük.

A banki termékek is kerülhetnek több pénzbe, ha nem értjük őket teljesen. Legyen szó hitelkártya kamatról, elmaradt részletfizetésekről, esetleg más hitelvisszafizetési szabályról, jobban tesszük, ha alaposan megismerjük, és tisztességesen követjük banki termékeink mozgását.Tóth Dávid kiemelte, hogy már Magyarországon is rengeteg pénzügyi termék elérhető, rengeteg lehetőség van, de ezekről még nagyon sokan nem tudnak.

Sokan bemennek a bankba, és azokat a termékeket veszik igénybe, amik ott elérhetők, ráaádásul sokan idegenkednek is a pénzügyektől. Ha valaki akar venni egy mobiltelefont, akkor képes napokon keresztül rengeteg tesztet megnézni, cikkeket elolvasni arról a termékről, míg ha egy hitelfelvételről van szó, azt szeretik minél gyorsabban letudni az emberek. Nyilván más a motiváció. Ebben kellene változni, bár tudom, hogy ez nehéz, hiszen sokan nem szeretik ezt a papírmunkát. Erre jó pl. egy pénzügyi mentor, vagy egy olyan tanácsadó, aki segít abban, hogy megtalálják a megfelelő megoldást

- fejtette ki a pénzügyi tanácsadó. Hitelfelvételben, illetve a tájékozódásban a mi kalkulátoraink is segítenek, legyen szó személyi kölcsönről, hitelkártyáról, vagy akár nyugdíjbiztosításról.A CNN business azt javasolja a spórolni vágyóknak, hogy kövessék pontosan adósságaikat, igyekezzenek a tartozásokat visszafizetni, és ne halmozzuk fel a banki hiteleket, hiszen akár igazi pénzelszívó körforgásba is kerülhetünk a sok adóssággal.