Hogy lehet bankszámlát nyitni egy szelfivel? Mutatjuk

A hazai bankkártyával rendelkező ügyfelek több mint fele már használ mobilbanki szolgáltatásokat, a penetráció pedig folyamatosan nő: míg 2018-ban csak a felhasználók 13%-a bankolt okostelefonon, addig két év múlva már 56% választotta a gyors és kényelmes ügyintézést. A legtöbb hazai pénzintézet már egy ideje nyújt online számlanyitási, sőt akár hitelügyintézési szolgáltatást is, de az esetek döntő többségében az igénylési folyamat egy részében továbbra is szükség van a fizikai jelenlétre. A Gránit Bank eBank applikációval viszont egy chipes személyi igazolvány, egy lakcímkártya és egy szelfi segítségével akár 10 perc alatt, személyes ügyintézés nélkül lehet folyószámlát nyitni a pénzintézetnél. A szolgáltatás igen népszerű, az elmúlt évben már több ezer ügyfél választotta a megoldást. Az innováció a bank fenntarthatósági céljainak megvalósításához is komolyan hozzájárul.

A hazai bankok jelentős részénél már van lehetőség online számlanyitásra, sőt bizonyos hitelügyintézésre is, de a digitalizáció mértéke nagyon eltérő: míg egyes bankokban szinte minden folyamat az online térben zajlik, addig legtöbb esetben valamilyen papírmunka miatt továbbra is elkerülhetetlen a személyes banki ügyintézés. A hazai mobilbank-használat viszont robbanásszerű fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, a bankkártyával rendelkező ügyfelek több mint fele már okostelefonján intézi a pénzügyeit.

A tendencia látványos, a fintech cégek szorításában egyetlen magyar pénzintézet sem maradhat le a versenyben, ennek ellenére, bár a kevésbé digitalizált bankok felzárkózása megkezdődött, azonban a teljes szektor fejlettsége még így is közepesnek tekinthető – az MNB legfrissebb Fintech és Digitalizációs jelentése szerint. A dokumentum kiemeli, hogy bár az ügyfélszolgáltatások terén komoly fejlesztések történtek, de a belső működés digitalizáltsági szintjében csak kis mértékű előrelépés történt az elmúlt évben, ami már középtávon is veszélyeztetheti az intézmények egyedi és szektorszintű versenyképességét.

Ma már nincs olyan bank, amely ne rendelkezne lakossági internetbankkal vagy mobilapplikációval, de a vállalati ügyfelek számára elérhető online szolgáltatások palettája is folyamatosan bővül. Az Apple Pay és Google Pay bevezetése is jórészt megtörtént, amely nagyban hozzájárult az érintésmentes fizetés elterjedéséhez. Több bank is nyújt olyan programokat, amelyek az online vásárlást támogatják, vagy postai szolgáltatásokat vehetnek vele igénybe az ügyfelek, sőt némelyik a költéseket is rendszerezi, és ad pontos kimutatásokat a felhasználók számára. Kisvállalatok számára is egyre több helyen elérhető integrált online számlázóprogram, amely akár banki tranzakciókra is képes.

Számos területen azonban a fintech cégek sokkal előrébb járnak, AISP és PISP engedélyek birtokában a banki API-kon keresztül közvetlenül is hozzáférnek a banki adatokhoz, sőt némelyik akár hitelezési szolgáltatást is nyújt. Nem vitás, a bankoknak fel kell venniük a kesztyűt, hiszen egyik oldalról a gyorsan változó ügyféligények, másik oldalról pedig a fintech cégek (sokszor fejlettebb) megoldásai miatt kerültek lépéskényszerbe.

A hazai pénzintézetek közül a Gránit Bank elsőként tűzte zászlajára a digitalizációt, üzleti stratégiája is erre épül.

Az utóbbi években is számos fejlesztést vittek véghez: tavaly november óta elérhető az Öko Kalkulátor, amellyel az ügyfelek nemcsak követhetik a bankkártyás vásárlások CO2 kibocsátását, de azonnal semlegesíthetik is azt fák ültetésével. A jelzáloghitelezési folyamat már digitálisan is intézhető, az Otthon Kalkulátorral 5 perc alatt elvégezhető az online hitel-előbírálat és a papíralapú, hiteligénylési dokumentumok helyett online kitölthető okosnyomtatványok várják az ügyfeleket. A múlt évben mutatkozott be Magyarországon elsőként a gyorsan lebomló zöld bankkártya és már tavaly előtt elérhetővé vált a teljes értékű szelfis számlanyitás is. Utóbbi szolgáltatás kifejezetten népszerű, az elmúlt egy évben már több ezer ügyfél nyitott így okostelefonján bankszámlát.

A bank a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy a folyamat gyors és egyszerű, csupán egy okostelefonra, egy 2016 után kibocsátott, NFC chippel ellátott személyi igazolványra, illetve lakcímkártyára van szükség. Első lépésként az App Store-ból, a Google Play Áruházból vagy a Huawei App Gallery-ből le kell tölteni a GRÁNIT eBank applikációt. Telepítés után ki kell választani a felhasználói szokásokhoz leginkább igazodó bankszámlacsomagot. A felkínált lehetőségek a bankolási szokások széles spektrumát fedik le, egyik a digitális bankoláshoz ideális, másik a többszöri készpénzfelvételt támogatja, esetleg nagyobb összegek mozgatására alkalmas leginkább. A számlákhoz többféle plasztik bankkártya közül is lehet választani, amelyekhez igényelhető a digitális kártyaszolgáltatás, így a számlanyitást követő munkanap már használható is az vásárlásra, érintéses mobilfizetéssel vagy online.

A megfelelő számlacsomag és kártya kiválasztása után következik az igazi innováció: az applikáció segítségével be kell fotózni a személyi igazolvány és a lakcímkártya megfelelő oldalát, és a legkorábban 2016-ban kiállított személyi igazolvány NFC chipjét a telefonhoz érintve a személyes adatok azonnal felkerülnek az igénylőfelületre.

A szerződéstervezet pdf. dokumentumként érkezik, amely elfogadása után, egy a telefonszám ellenőrzéséhez szükséges rövid SMS-es azonosítás után lép be a szelfikészítés a folyamatba. A képernyőn megjelenő három számot az előlapi kamerának kell felolvasni. Az azonosítás után e-mailben megjön az internetbank belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó, amit az első bejelentkezés során meg kell változtatni. A jóváhagyás maximum 48 órán belül befejeződik. Aki igényel digitális kártyaszolgáltatást is, az a számla aktiválását követő munkanapon már látja a GRÁNIT eBank applikációban az igényelt digitális kártyát, amellyel azonnal vásárolhat online, vagy – amennyiben regisztrálja a Google Pay vagy az Apple Pay alkalmazásban – érintéses mobilfizetéssel boltban is fizethet.

A folyamat nem igényel semmilyen személyes ügyintézést, ráadásul teljesen papírmentes, így hozzájárulva a Gránit Bank fenntarthatósági vállalásainak megvalósításához is.