Idén is sokat hagyták utolsó pillanatra az adóbevallást: jöhet az újabb pénzeső júniusban

Az adóhivatal több mint 5,5 millió magánszemélynek készítette el az adóbevallási tervezetét, amelyek jelentős többsége május 21-én hivatalos bevallássá vált. Idén is sokan hagyták utolsó pillanatra a tervezet módosítását, benyújtását, az szja-bevallások negyede az utolsó héten érkezett be - tájékoztatta Tállai András.

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy több mint 665 ezer bevallás az utolsó héten, május 15-e után érkezett, ebből 608 ezer elektronikusan. Ezzel a több mint 90 százalékos aránnyal, a népszerűségi lista élén továbbra is az online módszer áll - jegyezte meg.

Az idén 2,7 milliónyian nyújtottak be bevallást, 62 százalékuk módosítás nélkül fogadta el az adóhivatal által kiajánlott tervezetet, mintegy 2 millió bevallás az adózó érdemi közreműködése nélkül vált elfogadottá - mondta.

Annak az időszaknak már vége, amikor az embereknek azért kellett mulasztási bírságot fizetni, mert nem töltötték ki a nyomtatványt, vagy a határidőt követően, késedelmesen nyújtották be az szja-bevallásukat

- mondta. Most sokak tervezete vált automatikusan, érdemi közreműködés nélkül, bevallássá - hangsúlyozta Tállai András. Felidézte, hogy a kormány 2017 óta mentesíti a magánszemélyeket a bevallás kitöltésének kötelezettsége alól. Az e-szja folyamatosan bővül, egyre többeket segít - nyomatékosította, hozzátéve, hogy például már a mezőgazdasági őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is készít az adóhivatal tervezetet, amit az érintetteknek csak a jövedelmi adataikkal kell kiegészíteniük.

Tállai András kiemelte, hogy nemzetközi szinten is példaértékű a magyar bevallás-kiajánlási rendszer. Van még néhány tagállam az Európai Unióban, ahol a magánszemélyek bevallását az adóhivatal készíti el, ám az államtitkár szerint az egyszerű kezelhetőség mellett a tervezetek adataiban is kiemelkedik a magyar rendszer. Több ország tervezetében csak a bérjövedelem szerepel, így például a kamatból, az osztalékból származó jövedelmét és annak adóját mindenkinek saját magának kell kiszámítania, és az adatokat még be is kell írnia a bevallás megfelelő soraiba - ismertette.

A hazai rendszer egyedülálló a kedvezmények kezelésében is. A gyermekek után járó családi kedvezmény, és a szerte a világon kuriózumnak számító két adókedvezmény (az első házas, illetve a négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye) év közben igénybe vett összegét mind tartalmazza a bevallási tervezet - mondta Tállai András.

Szja-visszatérítés

Bár a legtöbb kisgyermeket nevelő jogosult visszakapta a személyi jövedelemadója egy részét vagy egészét már februárban, voltak olyanok, akik nem adták be időben a VISSZADO nyilatkozatot, vagy egyéb jövedelmüket nem tudták a határidőig bevallani. Nekik május 20-ig volt lehetőségeük ezt megtenni.

Azok, akik a 2021-es év bármely napján családi kedvezményre jogosultak és 2021-ben összevont adóalapba tartozó jövedelmet szereztek (pl. munkabér, megbízási díjat, ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem, őstermelői jövedelm, vállalkozói kivét) jogosulttá váltak adó-visszatérítésre legfeljebb 809.000 forintig. A visszatérítés a külön adózó jövedelmek (pl. ingatlan eladása, osztalék, tőzsdei nyereség) utáni adóból nem vehető igénybe. Fontos, hogy a visszatérítés a családi kedvezményre jogosult magánszemélynek akkor is járt, ha a családi kedvezményt nem érvényesítette vagy nem ő veszi igénybe.

Így tehát most sok család várhat még kisebb-nagyobb összegeket. Mikorra várható a visszatérítés? A NAV a bevallás alapján visszajáró adót a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül utalja ki a bevallásban megjelölt bankszámlaszámra vagy postai címre. (Soron kívül utalja a NAV a személyi jövedelemadóból visszajáró összeget, ha a 21SZJA-C lap 80. sor c) oszlopában 1 000 forint vagy azt meghaladó összeg van, továbbá a bevallás feldolgozásának nincs akadálya és nincs köztartozása sem.)