Ezzel a trükkel gyerekjáték eladni a lakásodat: akár többért is, mint amennyit valójában ér

A legnagyobb kérdés minden ingatlan adásvétel esetén a megfelelő ár. Természetesen más szempontok vezérlik a vevőt és az eladót, de a sikeres ügylethez fontos, hogy közelítsenek az álláspontot. Mint mindent, az árazás kérdését sem hagyta érintetlenül a lassan két éve tartó világjárvány. Hogy lehet mégis viszonylag rövid időn belül optimális áron értékesíteni egy ingatlant Budapesten?

„Az első és legfontosabb, hogy tudomásul kell venni, hogy teljesen más a piac dinamikája, mint volt például 2019-ben is” – kezdi Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. „A kínálati oldal stabil maradt, hiszen most is sokan szeretnének a belvárosban ingatlant értékesíteni, de leszűkült az aktív vevőcsoport, és aki jelenleg a piacon van és vásárolni szeretne, egyértelműen csak a legjobb, számukra előnyös vételekre nyitottak.”

A szakértő első tanácsa, hogy nem szabad a hirdetési portálok áraiból kiindulni a saját ingatlanunk beárazásánál. Az internet mindenkié, bármilyen, kontrollálatlan információ elfér rajta, és könnyen ringathatjuk magunkat hamis illúziókba és csodálkozhatunk, ha még hónapok múlva sincs komoly érdeklődő a lakásunkra. Ugyancsak fontos, hogy mindennemű érzelmi megközelítést el tudjunk engedni. Nyilván a saját lakásához mindenkit szép emlékek fűznek, de ennek egy külső szemlélő, jelen esetben egy vevő számára egyáltalán nincs jelentősége, így az ingatlan értékét nem lehet szubjektív szempontok szerint megállapítani.

Az árat jelenleg az elhelyezkedés befolyásolja leginkább

- magyarázza Ben-Ezra Orran, és hozzáteszi: „Ha jó a lokáció, akkor még most is nagyon hamar vevőre talál az ingatlan. Bizonyos környékek vonzóbbak, ez is tény, de azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha a környéken felújítás, építkezés zajlik, ettől szinte rögtön csökken az érdeklődés és zuhanhat az ár is.”

Az elhelyezkedés mellett persze számos szempont van, amely hatással van az árra. Hogy elkerüljük a felesleges köröket, buktatókat, érdemes már a folyamat elején a területet jól ismerő ingatlanspecialista segítségét kérni.

Sokan gondolják, hogy erre nem lesz szükség, hiszen egy ingyenes portálon hirdetést feladni bárki tud, és leginkább nem szeretnének jutalékot fizetni. Azonban azzal nem néznek szembe, hogy egy igazán profi ingatlanközvetítő komoly kapcsolatrendszerrel rendelkezik, tudja, kik és milyen ingatlant keresnek éppen a környéken. Ismeri az alkuk mértékét, a korábbi hasonló ügyletek végleges árait, így nagyobb biztonsággal fogja reálisan meghatározni az ingatlan kínálati árát. Az pedig szintén az eladók számára fontos, hogy egy-egy lakás ne álljon túl sokáig a piacon, hiszen jelenleg sokkal szűkebb a vevőcsoport, és ha az első-második körben nem kel el, a következő időszakban már megtekintésekre se nagyon számíthatunk.

„Vannak jól bevált árazási technikák” – árulja el Ben-Ezra Orran. –„Mi a Central Home csapatával folyamatosan monitorozzuk a vevőcsoportunk összetételét, igényeit. Az eladóknak is azt javasoljuk, hogy nézzük át együtt a korábban, hasonló paraméterekkel megvalósított tranzakciókról, és azok átlagárát vegyük, mint kiindulópontot. Amelyik üzlet már megköttetett, az pontosabb kiindulópont, mint az, hogy mit találtunk éppen az ingatlanhirdető portálon. Felelősséggel egyébként azt tudjuk tanácsolni, hogy folyamatosan érdemes alakítani a lakás kínálati árát, hogy biztosan megérkezzenek az első, komoly szándékú érdeklődők.”