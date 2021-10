Már meghalni sem olcsó: brutálisan megdrágult a temetkezés Magyarországon

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint jelenleg nincs nagy kiugrás a halálozási számokban az eddigi évekhez viszonyítva, ám a temetési költségek folyamatosan emelkednek: 8, illetve 10 százalékkal fizetünk többet a koporsós temetésekért és a hamvasztásért, mint egy évvel ezelőtt. De megvizsgáltuk azt is, ezek a költségek miképp viszonyulnak a nettó átlagfizetésekhez: érdekes összefüggések rajzolódnak ki.

Még áprilisban számolt be a Pénzcentrum, hogy megnövekedett a temetkezési szolgáltatók forgalma, ami az árakra is hatással van. A Központi Statisztikai Hivatal szerint, azonban jelenleg nincs nagy kiugrás a halálozási számokban: a legfrissebb adatok szerint 2021. 38. hetében (szeptember 20-26.) 2320 magyar hunyt el, 2020-ban az év azonos hetében ez a szám 2472 volt, 2019-ben pedig 2241 fő.

Ettől függetlenül a temetési költségek árai folyamatosan emelkednek. Persze egy szerettünk elvesztésekor nem szoktunk, nem is illik a költségeken rágódni, ugyanakkor ezt a pénzt valahonnan elő kell teremteni. A KSH legfrissebb jelentése szerint átlagban 2021. szeptemberében 23 240 forinttal 7,9 százalékkal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest Magyarországon, a hamvasztási költségek pedig még ennél is nagyobb arányban, 10,6 százalékkal.

Ahogy az ábrán is jól látszik meredeken emelkednek az elmúlt 4 évben az árak: 2017 januárjában a koporsós temetés 206 440 forintba került átlagosan Magyarországon, 2021 szeptemberében pedig 293 230 forint volt. Ez 29 százalékos drágulást jelent, A koporsós temetések 2017 és 2018 között 5,5 százalékot, 2018 és 2019 között 7,39 százalékot, 2017 és 2018 között 5,3 százalékot emelkedtek.

A hamvasztás lényegesen olcsóbb: 2017 legelején a szolgáltatás átlagára 149 860 forint volt, ez év szeptemberében pedig 212 110 forint. Kicsivel több mint 4 év alatt tehát 29 százalékkal emelkedett az ár, tavaly szeptemberhez viszonyítva viszont 10 százalékot nőttek az átlagárak. 2017 és 2018 között 6, 06, 2018 és 2019 között 6,36 százalékos, 2019 és 2020 között pedig 7,62 százalékos volt az áremelkedés mértéke. Ahogy a grafikonon is jól látszik mindkét szolgáltatás ára meredeken emelkedett 2020 áprilisa és májusa között, majd egy minimális csökkenés következett be, de a növekedés azóta is folyamatos.

Temetés átlagfizetésből?

Persze nem csak a temetési költségek, hanem az átlagkeresetek is emelkedtek az elmúlt években, sőt, a fizetések nagyobb léptékben: míg 2009-ben egy átlagfizetés a koporsós temetés 78 százalékát fedezte (124 116 forint nettó átlagbér, 158 530 forintos költség), 2020-ban már egyhavi fizetés elég volt a költségekre, sőt, még 4 ezer forint maradt is. A hamvasztás költsége 2009-ben gyakorlatilag egyhavi átlagkereset volt, 2020-ban 1,43 hamvasztás jött ki belőle.