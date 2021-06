Ez Törőcsik Mari hagyatékának egyik fő tétele: 40-50 milliór forintot is érhet

Az áprilisban elhunyt Törőcsik Mari velemi ingatlanjának értéke a becslések szerint 40-50 millió forint. Kérdéses azonban, hogy az önkormányzatnak lesz-e ennyi pénze megvenni az ingatlant azért, hogy emlékházként működtesse azt.

Törőcsik Mari idén áprilisban halt meg, és a hagyatéki tárgyalásáig még közel fél évet kell majd várni. De életében többekkel is beszélt arról, mit szeretne – írja a Borsonline. A Nemzet Színészének Budapesten és Velemben is volt ingatlanja, de élete utolsó felében már a Vas megyei településen tartózkodott. Bakos László polgármester a lapnak elárulta, szeretnék megvenni az ingatlant:

A szándékunk komoly, de még nem tudjuk, rábólintanak-e az örökösök. Egy ingatlannak piaci és eszmei értéke is van, és egyáltalán nem biztos, hogy a kettő megegyezik

- magyarázta a településvezető. A híres színésznő ingatlanja egy felújított hosszú parasztház, kerttel. Értéke normális körülmények között is, a lap szerint

mintegy negyven–ötvenmillió forintra tehető.

Az is lehet ugyanakkor, hogy a színésznő kiléte miatt az örökösök többet szeretnének kapni a házért, ha egyáltalán eladnák azt. Az azonban biztos, hogy Törőcsik Mari neve ebben az esetben értéknövelő lehet. A település polgármestere elmondta azt is, hogy egyelőre nincs forrásuk egy ilyen volumenű ingatlanvásárláshoz, de bízik benne, hogy a jövőben találnának támogatók ügyükhöz. A településvezető elmondta azt is, hogy szeretnének szobrot is a színésznőről a házzal szemben.

A lap megkereste Törőcsik Mari lányát és fogadott fiát is, előbbiek azonban nem kommentálták a lehetőségeket, a fiú pedig azt mondta, nem foglalkoztatja, mi áll a végrendeletben, bármi is legyen ugyanis benne azt tiszteletben fogja tartani.

(Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán)