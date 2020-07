Új szakmát szerzett a Barátok Közt sztárja: súlyos bérek várnák Magyarországon

Új szakmát szerzett a Barátok Közt egyik sztárja, akinek elmondása szerint gyakorlatilag most egy hobbiból kinőtt mesterség van a kezében. A hazai cukrászélet azonban koránt sem mese habbal, a szakma ugyanis úgy látja a bérek nincsenek egyensúlyban a szakértelemmel és az elhivatottsággal, sokan fiatal tehetség ezért inkább külföldön próbál szerencsét.

Új szakmát szerzett a Barátok Közt sztárja, Papp Barbara, aki immáron hivatalosan is cukrász lett.

Minden Kaposváron kezdődött, amikor az egyetemre jártam. A sok mentális munka mellett jólesett csinálni valamit a két kezemmel, így éjszakánként elkezdtem sütni

- mesélte a Vasárnapi Blikknek a színésznő, aki elmondta azt is, hogy

amikor szóba került, hogy valakinek szüksége van egy tortára, szinte azonnal felajánlottam, hogy megcsinálom. Így legalább tudtam gyakorolni. Volt is mit, hiszen meg kell ismerni az alapanyagokat és hogy melyik hozzávaló hogyan működik. A zselatinnal például még mindig vannak problémáim

- tette hozzá Papp Barbara, akinek a sikeres cukrászvizsgához az írásbelin és szóbelin túl egy négy részből álló gyakorlati feladatot is készítenie kellett.

Mire számíthat ma Magyarországon egy cukrász?

A korábbi években a Pénzcentrumon sokszor foglalkoztunk a témával, mivel időről-időre rengeteg cukrász kerestetik hirdetés tűnik fel a különböző állásportálokon.

2016-ban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2016-ban még bruttó 154 113 forint volt egy cukrász átlagos keresete, addig a nagyobb állásportálokon ez 2018-ra azért már vidéken inkább 180-210 ezres bruttót jelentett, de Budapesten már akkor is lehetett 250 ezer forint fölött is keresni. Ez ma, 2020-ban pedig ha figyelembe vesszük az elmúlt években tapasztalható átlagos béremelést, 30-40, de akár 50 ezer forinttal is növekedhetett.

De hogy látja ezt a szakma?

Nem biztos, hogy jó ötlet 14 éves korukban rávenni a fiatalokat arra, hogy szakmát válasszanak. Lehet, inkább érettségizniük kéne, mivel később érettebben tudnak dönteni arról, hogy mivel szeretnének foglalkozni. Ezzel lehet, hogy csökkenteni tudnánk a pályaelhagyók magas számát is

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak Pataki Ádám cukrászmester, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének vezetőségi tagja. A szakember anno beszámolt arról is, hogy nagyon nehéz Magyarországon jó cukrászt találni, hiszen a fizetésbeli különbségek miatt, ahogy távolodunk a fővárostól, úgy válik a helyzet még kritikusosabbá.

Elég borúsnak látta a cukrászhelyzetet Magyarországon Gyuris László - aki 2019-ben nyerte el a Magyarország Cukormentes Tortája díjat - is tavaly év végén. Gyuris a HelloVidéknek adott interjújában arról beszélt, hogy évről évre megfordulnak lelkes tanoncok, a jövő reménységei a szegedi cukrászdában, akikben továbbélhet a szakma szeretete. A mester szerint azonban a kezdeti lelkesedést követően nem szabad elbizakodónak lenni, mindenkinek meg kell adni egy évet, hogy kiderüljön, a fiatal elhivatottsága valós vagy csak az újdonság varázsa miatt tűnik igazi csiszolatlan gyémántnak az első néhány hónapban.

A cukrászmester beszélt arról is, milyen bérigényekkel szoktak hozzájuk jelentkezni. Mint mondja, más ez a kinyílt világ, mert ma, amikor valaki jelentkezik egy meghirdetett állásra, rögtön azzal kezdi, hogy a Balatonon mennyit keresett, itt nem kap annyit, így ő inkább kimegy Ausztriába.

Más kétkezi szakmákhoz hasonlóan a cukrászok ugyanolyan, ha nem nehezebb helyzetben vannak, lévén, hogy a vendéglátó egységek a hét minden napján, olykor még ünnepnapokon is nyitva tartanak. A probléma azonban nem is igazán ebben gyökerezik, hiszen a szakmában dolgozók vállalták ezt az életformát, Gyuris László szerint viszont

ez az elhivatottság nem tükröződik a bérekben, amit a vásárlók teherbíró képessége miatt nem lehet a kívánt mértékig emelni.

