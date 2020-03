Tömegek veszítik el az állásukat ezekben a napokban, de kik vannak biztonságban?

Most már egészen biztos, egy új korszakba léptünk: tömeges munkanélküliségre számíthatunk több szektorokban is, a korábban munkaerőhiányos vendéglátásban például szinte 0-ra esett vissza a kereslet. De van, ahol továbbra is kell ember, sőt, egyre több.

Gulyás Gergely a március 19-i kormányinfón elmondta, hogy a kormány többszázezres nagyságrendű munkanélkülivel számol. Újságírói kérdésre válaszolva megtudtuk az is, hogy a terveik szerint nem hosszabbítják meg a munkanélküli segély időtartamát, helyette azt szeretnék elérni, hogy 3 hónapnál tovább senki ne legyen munka nélkül.

Tehát az, hogy gond lesz, és komoly átrendeződések indultak meg a hazai munkaerőpiacon, most már egészen biztos. És ezt már a legnagyobb állásközvetítő portálok is érzik.

"Azt tapasztaljuk, hogy összességében lelassult a cégek toborzási tevékenysége, de szektoronként rendkívül eltérő a változás: a vendéglátással kapcsolatos hirdetések esetében extrém, 91 százalékos csökkenést látunk. A szakmunkák, fizikai munkák és szállítmányozás/logisztika kategóriában körül-belül a felére esett vissza meghirdetett állások száma. Ezzel szemben például a jogi, mérnöki és ügyfélszolgálati kategóriákban több hirdetést találunk, mint tavaly ebben az időszakban. Kiemelkedő növekedést látunk egyes élelmiszerláncoknál is.

Az oldallátogatásoknál és a jelentkezéseknél is tapasztalunk lassulást, de a regisztrált felhasználó számunk folyamatosan növekszik. A jelek szerint a munkavállalók jelenleg kivárnak és megnézik, hogy mire számíthatnak a következő hetekben. A toborzási folyamatok a legtöbb iparágban nem álltak le, mi a Profession.hu-hoz is éppen tíz új kollégát vettünk fel úgy, hogy a cég összes alkalmazottja otthonról dolgozik

- mondta Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője. Az állásportál a saját eszközeivel is igyekszik segítséget nyújtani a veszélyhelyzetben: keddtől minden, a koronavírussal szembeni küzdelmet elősegítő önkéntes, illetve egészségügyi állás közzétételét ingyenesen vállalják . A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi háttérrel rendelkező szakembereket, illetve a segíteni vágyókat és azokat a helyeket, ahol most a legnagyobb szükség van rájuk, a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban kössék össze.

Címlapkép: Getty Images