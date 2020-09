Rommá kereshetik magukat a diákok 2020 őszén: kapkodnak utánuk a cégek

Jelenleg ugyan még bizonytalan a helyzet a hazai munkaerőpiacon, hosszú távon (feltéve ha lesz Covid-19 vakcina) megoldódhatnak a mostani problémák, sőt, ismét munkaerőhiányos állapot léphet fel. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a demográfiai helyzet nem változott: még mindig többen lépnek ki a piacról, mint ahányan érkeznek oda. Az atipikus foglalkoztatási formák, mint amilyen a nyugdíjas- vagy diákszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás is, használható megoldáts jelenthet a folyton változó gazdasági környezetben, mint amilyen a mostani is. De vajon jelenleg szükségük van-e a magyar munkaadóknak diákokra, és ha igen, mekkora bért tudnak nekik ajánlani - ennek járt utána a Pénzcentrum, megszólaltatva a legnagyobb piaci szereplők közül hármat.

2020 tavaszán nagyon fordult a világ, és az évek óta tartó munkaerőhiány egy csapásra munkanélküliséggé változott a koronavírus-járvány nyomán. Az egyes szektorok azonban nem egyformán érintettek, van ahol mind a mai napig nagy szükség van további munkaerőre.

Bár most még bizonytalan a helyzet, a munkaerőpiacon hosszabb távon újra visszatérhet a járvány előtti munkaerőhiány - írta a legutóbbi foglalkoztatási statisztikákra reagálva Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. És ugyan a foglalkoztatottak száma még mindig közel 65 ezer fővel marad el az egy évvel ezelőttihez képest, azonban már szignifikáns javulás az áprilisi 156 ezer fős visszaeséshez képest. "A munkaerőpiac teljes helyreállása csak a jövő év második felére várható, mivel egyes, döntően az idegenforgalomhoz és rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások a vakcina tömeges alkalmazásáig nem jöhetnek helyre" - ezt már Suppan Gergely, Takarékbank vezető elemzője írta.

Tehát a jövőben, ha helyrebillen a piac, még nagyobb szükség lesz a rugalmas, bármikor bevethető munkaerőre, mint korábban, hiszen a demográfiai feltételek nem változtak: a munkaképesek táborából évente több 10 ezer ember esik ki.

Win-win-win

Nem csak az átmeneti időszakban, de "békeidőben" is népszerű a hazai vállalatok körében a diákmunkások alkalmazása: sokan nem csak nyáron számítanak rájuk, de a szorgalmi időszakban is várják akár részmunkaidőben is a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket. "Ha egy cég egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató hallgatókat alkalmaz, jobban megéri diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatni őket, hiszen így mentesül a járulékfizetési kötelezettségek alól, másrészt a toborzást, a kiválasztást és a szükséges adminisztrációt a diákszövetkezet átvállalja" - mondta el Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója.

A diákmunkásként gyakornokoskodók bruttó bérét ugyanis kevesebb közteher terheli, mint ha a cég a saját állományába venné őt. Az iskolaszövetkezetnek nem kell fizetnie a munkáltatói szociális, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást, amit munkaviszonyban igen, a diák bruttó bérét pedig csak az SZJA terheli, nyugdíjjárulék nem. Ez azt jelenti, hogy azonos nettó fizetés esetén a munkáltatónak több, mint 30 százalékkal többe kerül egy gyakornok, ha saját állományába veszi, mintha iskolaszövetkezeten keresztül alkalmazná. És nemcsak a cégeknek előnyös ez a felállás, a fiataloknak is megéri, hiszen a járulékmenteség miatt a bérük is magasabb lehet.

Jelentkező van

Az elmúlt hónapokban egyre több megrendelés új megkeresés érkezett a diákszövetkezetek felé a cégek újraindulása kapcsán. A hazai vállalatok a vírushelyzet előző hullámának tapasztalatai alapján érzékelhetően aktívabban használják az atipikus megoldásokat, beépítik a kockázatkezelésbe. Az első hullám alatt sok cég diákoknak nem tudott munkalehetőséget biztosítani, mert vagy leállt, vagy csak a saját állományát foglalkoztatta és úgy próbálta átvészelni a helyzetet. Most minden cég igyekszik működni, és az atipikus állományt is bevonni a megrendelések teljesítésébe, aktív munkamenetbe. Kivételt képeznek az idegenforgalomra épülő cégek, például a biztosítás asszisztenciával foglalkozók: esetükben a nyári szezon gyakorlatilag elmaradt, nem köttettek utasbiztosítások száma elmaradt, ám most igyekeznek ők is legalább egy bázis létszámot felépíteni.

Nyári fellendülés

A tavaszi covid-19 vírus és elhúzódó gazdasági válságot követő megtorpanás után a nyár második felében egyre több megkeresés, megrendelés érkezett, jelenleg is sok nyitott pozíciónk van: összesen 94 diákmunka hirdetésünk van, ebből 38 Budapesthez vagy Pest megyéhez köthető

- mondta el a Pénzcentrumnak Dénes Rajmund Roland, a Mind-Diák Szövetkezet igazgatója, majd hozzátette, aki valóban dolgozni szeretne , az talál munkát, hiszen egyre több home office feladat, az otthonról végezhető munkalehetőség. Elmondása szerint az elmúlt hetekben a diákok már válogathattak, ám ebben szerepet játszott a szeptemberi iskolakezdés is. A jelentkezők száma még mindig érezhetően magasabb mint tavaly azonos időszakban, de még így is van bőven munkalehetőség számukra amiből válogathatnak.

Láthatóan a cégek jobban, könnyebben alkalmazkodnak a vírus második hullámához, távoli munkavégzés lehetőségének végleges kiépítésével, megelőző védekező intézkedések és szigorúbb belső szabályzatokkal, ezért nem várunk a diákfoglalkoztatásban akkora visszaesést mint 2020 március-április hónapokban. A megrendelők és új partnerek nyitottabbak az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére - diákmunka, nyugdíjas foglalkoztatás, munkaerő kölcsönzés - ezért diákmunka nyújtotta flexibilitást és gazdasági előnyöket igyekeznek versenyelőnyként kihasználni

- tette hozzá az igazgató.

Augusztus vége óta jó idők járnak

Hasonló tapasztalatokról számol be Szetlák Tamás, az Atlasz Csoport igazgatója: már augusztus végén megnövekedett a hajlandóság újra a diákok foglalkoztatására, több régebbi partner, és új partner is érdeklődött és adott le igényt diákmunkára. Szigorú szabályok betartása mindenhol kötelező, illetve néhány helyen korlátozások is vannak a létszámra vonatkozóan. Megerősített, hogy mivel több cégnél kiépült a home office lehetősége, így sok helyen, főleg az irodai/telefonos munkáknál a diákoknak nem kell félnie attól, hogy nem tudnak bemenni az irodába. Számos cégnél már a betanítás is home office-ban működik.



Arra a kérdésre, hogy növekedett irántuk a kereslet, vagy éppen csökkent az utóbbi hónapokban, Szetlák Tamás azt válaszolta, hogy ez nagyon változó volt, attól függ melyik szegmensről beszélünk:

Természetesen a vendéglátós és szórakoztatóiparos pozíciók nagyrészt teljesen megszűntek, vagy pedig lényegesen lecsökkentek. Az irodai munkáknál, a home office lehetősége miatt nem volt számottevő csökkenés csak minimális óraszám korlátozás , illetve a márciustól augusztusig tartó időszakban is folyamatos volt az igényleadás a cégek részéről különböző irodai pozíciókra. Két terület szárnyalt az elmúlt hónapokban, a logisztika (csomagolás, pakolás) és a futár munka. A logisztikai cégeknél a COVID előtti igényhez képest kétszeresére, háromszorosára nőtt az igény március közepe és augusztus között.

A nyári pangás után őszre eggyel jobb helyzetbe kerültek a diákok Majzik Nándor, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet vezetője szerint is, azonban egyelőre csak amiatt, hogy elindult az iskola, így kisebb a túljelentkezés egy-egy munkára. A nyári hónapokban volt növekedés, az, hogy a szeptemberben mi történik a piacon, egyelőre megjósolhatatlan.

926-1600 forint

Szeptembertől általában a gyakornoki diákmunkák a leggyakoribbak, (asszisztens, irodai kisegítő, illetve szakmai gyakornoki pozíciók főleg marketing, hr, mérnöki munkák). A gyakornoki munkák órabére átlagosan bruttó 1211-1400 Ft/óra között mozog, már csak azért is, mert 2020-ban a középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő pozíciók minimális óradíja (minimálbér) bruttó 1211 forint.



A gyakornoki munkák mellett a népszerűek a fizikai munkák is: pakolás, komissiózás, csomagolás, leltározás, árufeltöltés, leggyakrabban logisztikai, fémipari, barkácsáruházak és élelmiszeripari cégeknek van igénye nagyobb létszámban diák munkaerőre napi szinten.

A fizikai jellegű munkák átlagos órabére bruttó 1300-1600 forint között mozog, lokációtól, nehézségtől függően.

A mindig népszerű gyorséttermi munkák is megtalálhatók az Atlasz kínálatában, melyek rugalmas munkaidőt kínálnak a munkavállalók számára. A szakképzettséget nem igénylő diák minimálbér bruttó 926 Ft /óra 2020-ban, ezeknél a gyorséttermi munkáknál az alap bérre még különböző bónuszokat tudnak elérni a diákok, mellyel körülbelül a fizikai munka átlagos órabérébe lehet sorolni.

A Meló-Diák kínálatában munkalehetőségek jelenleg leginkább adminisztrációs, áruházi, könnyű fizikai és gyorséttermi területeken vannak. A legtöbb munka bruttó 1000-1300 forint között fizet, erre rájönnek még a pótlékok, lejön viszont a 15 százalék szja, a Mind-Diáknál az alábbi lehetőségeket találni a leggyakrabban:

Adminisztratív munka: nettó 1000-1250,-Ft/óra

Kereskedelem ( árufeltöltés, rendelés összeállítás, kassza): nettó 1050-1200,-Ft/óra

Gyakornoki pozíciók: nettó 1030-1300,-Ft/óra

IT terület: nettó 1200-1600,-Ft/óra

Raktári kisegítés, könnyű fizikai munka: nettó 1250-1600.-Ft/óra

Jön az év végi hajrá

Kereskedelmi, áruházi munkák kapcsán várhatóan újra szükség lesz nagyobb számban diákokra. Ennek egyik oka az, hogy a nyáron itt munkát vállalók túlnyomó része már az iskolai tanulmányokra koncentrál, ráérésük lecsökkent vagy befejezték munkát. A IV. negyedévhez közeledve a megrendelők már egyre inkább az év végi szezonra, hajrára összpontosítanak : pénztáros és árufeltöltő pozíciók mellett továbbra is nagy népszerűségnek örvend az on-line bevásárlási asszisztens munkakör ezeken a területeken is éppúgy igaz, hogy a rugalmassága és a belső költségek optimalizálása miatt a diákmunka még mindig toronymagasan az egyik leghatékonyabb törvényes megoldás.

Címlapkép: Getty Images