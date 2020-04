Rengeteg melóst keresnek az osztrákok: 520 ezres fizetés, végzettség sem kell

Ausztriába folyamatosan csökken a koronavírussal megfertőződöttek száma, ezért kedden a kormányfő lazított a megszorító intézkedéseken. Kijárási korlátozás továbbra is érvényben van, de lassan fokozatosan újranyitnak a boltok, májustól tervek szerint pedig az éttermek, szállodák is. A bejelentéssel párhuzamosan pedig felpezsdült a munkaerőpiac, egyre több álláshirdetéssel találkozni, melyben keresik az "olcsó" munkaerőt.

Miután tovább csökkent az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában, megtörtént az első lépés a normalitás felé, a korábban meghozott intézkedések hatásosak voltak - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár április 14-én, kedden délelőtt egy bécsi sajtótájékoztatón.

Az osztrák kormány kidolgozott egy tervet az üzletek, a vendéglátóhelyek lépésről lépésre történő megnyitására, de ha a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok kedvezőtlenül alakulnak, "meghúzzák a vészféket". Míg nemzetközi szinten aggodalomra ad okot a járvány terjedésének mértéke, addig Ausztriában az időben bevezetett óvintézkedések hatásosak - mondta el Kurz.

Jól látható, hogy az osztrák kormány eltökélt szándéka a gazdaság mielőbbi beindítása. A korábban lezárt Fertő parti üdülőhelyekre, kunyhókba és a partszakaszokra már ismét kilátogathatnak az emberek, valamint kedden 14 300 üzlet nyitott ki ismét, több bejáratánál már a nyitás előtt hosszú sorok alakultak ki.

Május elsejétől várhatóan bevásárlóközpontok, fodrászatok is fogadhatnak vendégeket. A tervek szerint május 2-án minden üzlet, bevásárlóközpont kinyithat, legkorábban május közepén a hotelek, éttermek és más vendéglátóipari egységek nyithatnak, és jövő hónap közepétől a normál oktatás is folytatódhat az iskolákban - számolt be az orf.at.

Mi lesz velünk?

Az utóbbi években aagyarok tízezrei költöztek az osztrák határ mellé egy jobb élet reményében, ám amikor beütött a baj, rengetegen kerültek utcára, hiszen sokan a veszélyeztetett ágazatokban dolgoztak.



Hogy most, az újraindulás kezdetén mennyire számítanak az olcsó, magyar munkaerőre, egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy rengeteg a friss hirdetés van az álláskereső magyar oldalakon, és sok helyen felajánlják a videóinterjú lehetőségét.

Több ágazatba is keresnek embert, de elsősorban a vendéglátás, az ipar és a különféle szolgáltatások területére - ahogy az békeidőbe, a járvány előtt is volt. Gyári munkásokat, 2100 eurós havi bérért, pincéreket, szakácsokat, takatítókat, házvezetőnőket és persze gyermekfelügyelőket. Íme néhny példa:

Krízisbiztos és hosszú távú munkát ígér az a hirdetés, amelyben takarítókat keresnek havi bruttó 1480 eurós keresettel (ez mai árfolyamon bruttó 519 ezer forintot jelent).

De mosogatásért már 1950 eurót kínálnak egy felső-ausztriai étteremben, árprilis 20-i munkábaállással!

Ingázás? Simán!

Jelenleg az osztrák-magyar határszakasz valamennyi nyitva tartó határátkelőhelyét igénybe vehetik az ingázó dolgozók. Az osztrák és a magyar állampolgárok munkáltatói igazolás, illetve a megművelt földterület tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása birtokában kilométerkorlátozás nélkül utazhatnak országaik között. A dolgozók mentesülnek a 14 napra előírt hatósági karantén, valamint a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom alól.

