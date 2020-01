Pillanatok alatt éghetnek ki a magyar munkavállalók: itt kell keresni az okokat

Hány éves korban érhet utol a kiégés? Elég a munka vagy hivatást keresel? Hogyan motivál középkorú nőként a pénz? Ezekre a kérdésekre keresték a választ egy friss online kutatásában.

Napjainkban évről-évre jönnek létre olyan munkakörök, amelyek azelőtt nem léteztek, és fordítva, szűnnek meg olyan munkák, amelyekre azelőtt emberek egy életet építettek fel szükségesnek látszik, hogy gyorsan tudjunk reagálni az új trendekre.

A baby-boom generáció és az X generáció talán nehezebben reagál az új kihívásokra, agyanakkor az Y és Z generációban már nem akar megfelelni, hanem diktálja a tempót. A Millenáris Startup Campusban megrendezendő karrier-újratervezés előadás mindezek figyelembevételével azokat az alapkérdéseket járta körbe, amelyek megkerülhetetlenek akkor, ha új munkát keresünk vagy sok év elteltével meg akarjuk találni az igazi hivatásunkat. A szakértők összefoglalója szerint:

1. Hány éves korban érhet utol a kiégés?

Egyre inkább érzékeljük magunk körül, hogy barátaink, ismerőseink és kollégáink kiégnek a munkájukban, a munkahelyükön. Egyszer csak érzik magukon a semmihez sem hasonlítható enerváltáságot, a motivációvesztést. Ilyenkor napról-napra nehezebb bemenni a munkahelyre és valami értékeset letenni az asztalra.

A munkaerőpiacon ez a jelenség évről-évre intenzívebben van jelen. 2019-es kutatásunkhoz képest a kérdőívet kitöltők körében 2020. januárjában a kiégettek száma 29,6 százalékkal magasabb volt.

Ha kiégett munkavállalóról beszélünk, általában megjelenik előttünk egy 45-50 év körüli férfi vagy nő, aki hajtja magát évtizedek óta, mindent feláldoz a munka oltárán és egyszer csak beüt a burnout. Meglepő lehet, de ma már teljesen téves elképzelés, hogy ebbe a negatív állapotba csak az idősebbek kerülhetnek. A fiatalok éppen annyira ki vannak téve a kiégés veszélyének. Friss kutatásból kiderült, hogy a 20-40 évesek 47,8 százalék, míg a 40-60 évesek 52,2 százaléka dönt karrier-újratervezés mellett azért, mert jelenlegi pozíciójában, munkakörében már kiégett.

2. Munkát vagy hivatást keresnek az emberek?

Ma már egyre ritkábban kérdezzük meg: “És neked mi a hivatásod?". Nehezen teszünk különbséget a között, hogy valaki a hivatásának él vagy “csak" dolgozik. Pedig nem mindegy, hogy miért dolgozunk, mi motivál minket akkor, amikor elmegyünk reggel otthonról és 8-10 órát eltöltünk valamilyen tevékenységgel.

A szervezők friss kutatása megerősítette, hogy az emberek még mindig egyfajta romantikus érzülettel viszonyulnak a munkához, és sokan nem csupán dolgozni akarnak, hanem a hivatásuknak élni. Ez is lehet az oka annak, hogy előbb vagy utóbb felteszik maguknak a kérdést: “Miért dolgozom én tulajdonképpen?" “Mi az én igazi hivatásom?". Akik a hivatásuknak élnek nap mint nap, orvosok, művészek, tanárok el sem tudják képzelni milyen sokan vannak azok, akik ledolgozott hosszú évek után még mindig keresik, hogy mi az ő igazi pályájuk. A karrier-újratervezés kérdőívünkben feltett kérdésre, hogy mi a célja a karrierváltásának sokan, a kitöltők 43,5 százaléka jelölte meg azt, hogy megszeretné találni a hivatását.

A negyven felettiekről azt gondolnánk, hogy már készen vannak, megtalálták a hivatásukat és annak élnek nap mint nap. Pedig ez távolról sincs így. Az X generáció és főleg a baby boom generáció tagjait nagymértékben befolyásolták a szülői minták és intelmek akkor, amikor pályát választottak. Náluk gyakori, hogy csak tíz-húsz év után jön el az a pillanat, amikor tudatosul bennük, hogy a valódi hivatásuknak szeretnének élni. Ezt támasztja alá az is, hogy a kérdőívünket kitöltő negyven év feletti férfiak és nők 29.2%-a jelölte meg karrierváltása legfőbb indokként a hivatásának keresését.

3. A középkorú nők több pénz akarnak keresni

Sokat hallani róla, hogyan változnak a női szerepek, hogyan nő a munka-magánélet egyensúlyának fontossága, milyen kihívásokat jelent az anyaságban való kiteljesedés a XXI. században. A férfiaktól való függetlenedés vágya már évszázadok óta jelen van a társadalomban, és lássuk be, nem minden alap nélkül. Akkor, amikor közel 40 százalék a válások száma, nem nyújthat teljes körű biztonságot egy nőnek az, ha csupán a tűzhely lángját őrzi. Saját karrier, saját egzisztencia kell ahhoz, hogy modern nőként a döntési szabadságát megőrizhesse.

Éppen ezért a kutatásban rákérdezte arra, hogy a nők számára milyen az álom karrier, minek kell megtörténnie ahhoz, hogy az elvárásaiknak megfelelően alakuljanak a dolgok. Ahogy 2019-ben úgy most, 2020. januárjában is a munka-magánélet egyensúlya vezet, vagyis a legfontosabb szempont továbbra is az, hogy a karrier-újratervezés eredményeképpen olyan munkát találjanak a nők, amely biztosítja, hogy a magánéletükben is kiteljesedhessenek.

A következő legfontosabb szempont azonban egyértelműen a pénzkereset volt. Minden korosztály fontosnak tartja, hogy több pénzt keressen, de különösen igaz ez a 41-50 évesekre. Míg a szervezet 2019-es kutatásában a középkorú nők 23,5 százaléka tartotta az álom karrierje fontos összetevőjének a pénzt, addig a 2020-as kérdőívet kitöltő nőknek már 45,7 százaléka jelölte meg, hogy több pénzt szeretne keresni az új karrierje felépítésével. Úgy tűnik, a nők körében a független egzisztencia kialakítása fontos vezérlő elv lesz a 2020-as években.

Címlapkép: Getty Images