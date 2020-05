Óriási kérdések állnak még az irodai élet újrakezdése előtt: sokan így számolnak

Beszélgetés a kollégákkal, közös ebédek és kávézások, fix munkaállomás és az éles határ munka és magánélet között - ezek hiányoznak a legjobban a munkavállalóknak, derült ki egy friss kutatásából. A megkérdezett, CEE és SEE régióban élő, több mint 1200 irodai dolgozó válaszaiból többek között az is körvonalazódik, hogy milyen döntések mentén kell kialakítani az irodai életet a vírus lecsengésével.

Válaszadók

2020 áprilisában, a kijárási korlátozások legszigorúbb időszakában, régiós szinten 1210 munkavállalót kérdezett meg a CBRE arról, hogy hogyan értékelik a kihívásokat rejtő home office műfaját.

Összességében a magyar kérdőívet kitöltők fele 100 főnél több munkavállalót foglalkoztató multinacionális cégnél dolgozik, 77%-a középvezetői szinten lévő menedzser vagy tapasztalt munkavállaló, akik a vírust megelőzően többnyire alkalmanként dolgoztak otthonról.

Mi hiányzik a legjobban?

A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a személyes kapcsolatok hiánya a legjellemzőbb, melyek a közös ebédeket, kávézásokat és folyosói beszélgetéseket jelentik. Ugyanakkor legalább ennyire fajsúlyos a munka és a magánélet elválasztásában rejlő kihívások és a fix munkaállomások hiánya.

Mindezek mellett a legmodernebb irodák dolgozói hiányolták azokat az extra szolgáltatásokat, amelyeket megszokhattak korábban, és amelyeket szeretnének visszakapni.

Milyen lesz újra az irodai élet

A vírushelyzet lecsengése utáni munkavégzés menete nem tér majd vissza a normál kerékvágásba, éppen ezért az aktuális trendeket figyelembe véve az elkövetkezendő időszakban megnövekszik az irodai átalakítások iránti igény. Igaz, hogy az irodai munkavégzés vonzóbbá vált, hiszen a megkérdezettek 38%-a újratárgyalná az otthoni munkavégzés feltételeit munkaadójával, és 37% az, aki továbbra is legalább heti egyszer otthonról dolgozna. Ugyanakkor 17%-a egyáltalán nem akar majd otthonról dolgozni a jövőben, és már csak 7% szeretne 3-nál több napot otthonról dolgozni a héten.

Noha a munkavállalói magatartás változni fog a jövőben, egyre több vállalat vezet majd be új szabályokat. A vírushelyzet sok olyan megelőzési módszert is megtanított az irodahasználóknak, amelyek a jövőben a normál ügymenet részei lehetnek, ilyen például az érintésmentes be- és kilépés, nagyobb térközök az egyes munkaállomások között, vagy fertőtlenítés szerepe a gyakran használt irodai eszközökön, felületeken.

