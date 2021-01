Álláskeresők bibliája: 5 hirdetés, amivel csőbe húznak a magyar munkahelyek

Munkát keresni sohasem egyszerű dolog, ráadásul rengeteg álláshirdetés nem hogy segítene, még ront is a helyzeten. Nehezen értelmezhetők, rébuszokban beszélnek, 5 tonnányi elvárást támasztanak a jelentkező elé, aminek fejében pörgést és versenyképes fizetést ígérnek. De mi van ezek mögött? HR-szakértők elemezték a leggyakoribb álláshirdetési toposzokat, az agilitás elvárástól, a nyomás alatt dolgozáson át, a szenvedélyességig. Nem is gondolnád, ezek a mondatok mennyi mindent elárulnak magukról a munkahelyekről...

Mielőtt bárki jelentkezne egy állásra, bizonyára végigolvassa az adott állásajánlathoz tartozó követelmény/ajánlat listát. Ezeken a listákon azonban már a legelején elképesztően túlzó kulcsszavakkal és homályos küldetéstudattal találhatja szemben az ember magát, amin valljuk be, nem egyszerű kiigazodni. Teljesítsek jól nyomás alatt, legyek agilis, kreatív, dolgozzak jól csapatban és a többi és a többi, de még a lista első egy ötödénél sem tartunk!

Ezek a jól bevált álláshirdetés-mondatok azonban a munkavállalók frusztrálásán túl akaratlanul is sokat elárulhatnak a vállat prioritásairól, az ideális állásjelöltekről és arról, hogy ki tudna vagy éppen nem tudna beilleszkedni a vállalat kultúrájába. Még szerencse, hogy vannak szakértők, toborzók, felkészítő coachok, akik segítenek a kulcsszavak mögé nézni, és dekódolni azokat a munkavállalók számára.

Pörgős környezet

Melanie L. Denny, HR-specialista szerint a pörgős környezet nem mást jelent, mint a nagy munkaterhelést. Csak némileg szofisztikáltabban.

Ez a mondat általában azt jelenti, hogy az állásban sok a munka, mindenki elfoglalt, az elvégzendő feladatok időérzékenyek, úgyhogy készen kell állni a gyors munkára

- mondja a szakértő, aki szerint ez a kulcsszó annyit tesz egy jelölt számára: gyorsan kell tanulnod, gyorsan kell dolgoznod, és ha nem tudsz lépést tartani akkor repülsz, ja, és nem lesz sok időd bizonyítani. Úgyhogy ha te nem ilyen munkát akarsz, akkor a jelentkezés előtt kétszer gondold meg, hogy jó helyre akarod-e beadni a CV-det.

Legyél flexibilis, agilis

Igen hasznos tulajdonságok, csak kár hogy igencsak szubjektív követelmények, főleg egy álláshirdetésben. Ashley Watkins szakértő szerint sok munkahelyen a rugalmasság, mint kitétel annyit jelenet, hogy legyél kompromisszumkész benyelni mindent, ami van, nem pedig valódi, a feladat vagy munka iránti rugalmasságot.

A tapasztalatok szerint, ha a vállalat ilyesfajta rugalmasságot kér, akkor az a munkavállaló számára annyit jelent, hogy ő mindig a kompromisszum vesztes végén fog állni, de ezt fogadja el, tegyen meg bármit, amit kérnek tőle, ergo legyen rugalmas. Ez persze csak az egyik oldal, a másik oldal, ami a rugalmasság pozitív értelmezése, annyit tesz, hogy ne legyél makacs, tudj elengedni olyan dolgokat, amibe lehet hogy sok melót öltél, de aztán kiderül, hogy nem vezet eredményre.

Más tehát a munkádban, feladataidban rugalmasnak lenni, mint úgy táncolni, ahogy fütyölnek neked. Ezt a különbségtételt mindenképp derítsd ki hamar, ne később jöjjön a fekete leves.

Versenyképes fizetés

Hogy mi számít versenyképesnek, arról biztosan mást gondol a munkaadó, mint a munkavállaló. Úgyhogy ezt az első adandó alakalommal, az első interjún jó tisztázni, ki, mit ért ezen. Azt azonban fontos tudni, hogy nem szabad úgy nekiállni egy állásinterjúnak, hogy rögvest elfogadod azt a pénzt, amit a munkavállaló ajánl. Ha ugyanis a kompetenciáid vagy az eddigi munkád szerinted többet ér annál, mint amit ajánlanak, akkor igenis próbálj meg tárgyalni a fizetésről. Persze ezt érezni kell, de egy jó tárgyalással erős benyomást tehetsz a jövendőbeli feletteseidre is. Arra vigyázz, hogy ne a magas albérletárakkal házalj, hanem az erőségeiddel és a képességeiddel.

Dolgozz jól nyomás alatt

Ha ezt látod, az sokszor annyit jelent, hogy rengeteg olyan projekt és határidő vár rád, amik vagy nagyon szűkösek vagy egyenesen irreálisak lesznek. Ja, és ezt a menedzsment tudja is. Szakértők szerint a "nagy nyomás" annyit is jelent, hogy a munkavállalók egy-két évet bírnak csak a munkahelyen, utána távoznak. Úgyhogy ezzel is számolj.

Tejal Wagadia tehetségfelkutató szakember szerint, aki ilyen helyre megy dolgozni, annak legtöbbször el kell fogadnia, hogy sokszor középszerű, némileg akár még hiányos munkát is le kell raknia az asztalra, mert egyszerűen nincs idő többre. És ezzel lélekben meg kell birkózni vagy tovább kell állni, más lehetőség nincs.

Legyél szenvedélyes, elkötelezett

Ez a szenvedélyesség legtöbbször nem azt jelenti, hogy valóban átlagon felül lelkesnek kell lenned a leendő állás iránt, de azt mindenképpen, hogy illik felkészülnöd az interjúra. Összegyűjtened olyan adatokat, információkat, amiből sugárzik a felkészültséged, és mutatja, hogy tényleg érdeklődsz a munka iránt.

Sok hűhó, idióta címkék

A szakértők szerint egyre menőbb a hirdetésekben, ninjákat, jediket vagy bármilyen más, hangzatos "típusú" embereket keresni. Ezek azonban egyértelműen nem reális, jópofáskodó elvárások, amik a cég oldaláról könnyen takargathatják azt, hogy valójában ők maguk sem tudják, mit akarnak igazán.

A HR-szakértők az vallják, ha egy munkahely nem tudja 5-7 könnyen érthető meghatározással körülírni, mire van szükségük, akkor valószínűleg ők sem tudják. Ezek a hívószavak zavarók, és még ha viccesketők is akarnak lenni, összekuszálhatják az embert. Képzeljük el, ha egy cég már az álláshirdetését sem tudja tudatosan, érhetően megírni, akkor mi várhat ránk majd a munkában?

Címlapkép: Getty Images