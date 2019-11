8 általánossal is 300 ezret kershetsz: nem vicc, mutatjuk a hirdetést

Csupán 8 általánost kérnek két álláshirdetésben, amelyekben a Magyar Posta keres kollégákat: a sofőr állások elég jól fizetnek, akár nettó 300 ezret is meg lehet keresni, plusz cafeteria és egyéb bónuszok.

Elég jó fizuval, és különféle bónuszokkkal toboroz dolgozókat a Magyar Posta. A Pénzcentrum most egy hirdetési újságban találta meg az állami cég két felhívását is. Az egyikben kiemelt logisztikai csomagkézbesítőt kersnek: a feladat, ahogy a pozició neve is mutatja, csomagok kézbesítése 3,5 tonna alatti gépkocsival. Nem várnak el magas végzettséget a jelentkezőktől, konkréta 8 általános is elég, ellenben elvárják a B-kategóriás jogosítványt - ami azért érthető. Ezeken felül csak egy erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezni.

Ha valaki sikersen abszolválja az interjút, és felveszik, akkor bruttó 370 ezer forintos fuizetéssel kezdhet a Postánál - ez kedvezmények és egyebek nélkül nettó 245 ezer forint körül van. Erre jönnek még a pótlékok és az "ösztönző", ezek összegét nem részletezi a hirdetés. És a hatodik hónaptól már jár a cafeteria is, erről sem írják, hogy mennyi. Több telephelyre is keresnek embereket, főképpen a Pest megyei régióba és Budapestre.

Jóval többet lehet keresni kiemelt gépjárművezetőként. Ebben a pozicióban a gépjárművet kell a "rendeltetésszerű helyére vezetni", küldeményeket szállítani és átvenni. Diploma, érettségi ide sem kell, elég a 8 általános, azonban már C-s jogsi az elvárás, EÜ-2 orvosi alkalmasság, PÁV III, GKI kártya és digitális tachográf kártya is kell. Valamint emelőhátfal kezelői képesítés is jól jön, és persze az erkölcsi bizonyítvány.

A kiemelt sofőrök jobban is keresnek, mint a csomagkézbesítők: ők bruttó 450 ezer forintos havi bérrel kezdenek, ami nettóban kedvezmények nélkül kb. 300 ezerre jön ki. Plusz a fentebb már emlegetett pótlékok, és a 6. hónaptól jár a cafeteria is. Ugyanúgy több telephelyre is lehet jelentkezni, Buapesten és Pest megyében.

Tombol a munkaerőhiány

Az utóbbi időben rendre kapnak szárnyra hírek a postai munkaerőhiányról: októberben a HelloVidék szedte össze, melyik településeken a legrosszabb a helyzet. akadnak olyan települések, ahol a lakosoknak maguknak kell bemenniük a leveleikért, mert nincs kézbesítő, aki kivinné őket. Ilyen például Rajka is, ahol emiatt kígyózó sorokban vártak a helyiek ügyük intézésére. Mindez az ablak mögötti dolgozók munkáját is jócskán megnehezíti, amely további kapacitásproblémákat okozott. A hírek szerint az is előfordul, hogy hét közben hosszabb-rövidebb időre kénytelenek bezárni a rajkai postahivatalt, mivel az ott dolgozók is besegítenek az elmaradt levelek kihordásában.

A posta egyébként Magyarország egyik legnagyobb vállalatcsoportja és foglalkoztatója, mintegy 30 000 munkavállalóval, 2700 szolgáltatóhellyel, 350 mobilposta járattal, 3000 darabos gépjárműflottával, kiterjedt logisztikai hálózattal rendelkezik. A vállalat szerint nagyjából egy százalékos a munkaerőhiány.

Ezért nem mennek postásnak



A szakszervezeti vezető szerint főként a fizetések miatt nem vonzó a postás karrier, a meghirdetett állásokra pedig sokszor nem is jelentkezik senki. Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke hozzátette, hogyha valaki mégis munkába áll, hamar rájön, hogy kevés pénzért kell sok munkát elvégeznie. A fluktuáció éppen ezért nem kevés: a cég humánerőforrás-főigazgatója tavaly elárulta a Pénzcentrumnak, hogy évente nagyjából 20 százalékos fluktuációt tapasztal a vállalat, ezt azonban nem tartják soknak. A legtöbb vállalatra jellemző, hogy a friss kollégák körében a legmagasabb lemorzsolódás, nincs ez máshogy a Magyar Postánál sem.

Az elmúlt 3 évben 40,4 százalékos béremelés zajlott le a Postánál, valamint számos pótlék illeti meg a dolgozókat, pl. éjszakai, pénzkezelési, oktatási, biztonsági, rakodási és ügyeleti pótlék. A cég továbbá arról számolt be, hogy 2019-ben a postai dolgozók több mint fele kapott legalább 10 százalékos bérfejlesztést, mellyel együtt a kézbesítők fizetése bruttó 210 ezer forintig kúszott fel.

Vannak azonban olyan területek is, amelyeknél magasabb fizetéseket lehet elérni, ezekhez rendszerint középfokú vagy felsőfokú végzettség szükséges. A Pénzcentrum tavalyi interjúja szerint akkor még 193 ezer forint volt a kézbesítők fizetése, azonban a Postán belül összesen 250 ezres munkabért vihettek haza a dolgozók. Ez az átlagfizetés idén már valószínűleg magasabb, ugyanakkor a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás főigazgatója azt mondta a fizetésekről, hogy az alapbérek nem publikusak, és mivel sok mindentől függ a fizetés mértéke, ez a szenzitív adat mindenkinek a saját személyes információja marad.