5 tanács arra az esetre, ha mennél nyaralni, de nem ereszt a munkád

A járvány elég erősen megbolygatta idén a szabadságolásokat és nyaralásokat - rengeteg magyar dolgozó kevesebb napot fog tudni nyáron pihenéssel tölteni. Ezért annál fontosabb, hogy a pihenő idő alatt valóban ki tudjanak kapcsolódni, és ne a munkájukkal foglalkozzanak, mert akkor nem fognak tudni feltöltődni, sőt megtörténhet, hogy szabadság után jobban ki lesznek égve, mint előtte. A Pénzcentrum most ahhoz ad tippeket, hogyan ne rontsák el a pihenésüket a szabadság alatt a magyarok a munkával.

Hála a 21. századi modern technológiának, az embert mindig utol lehet érni telefonon, e-mailben, chaten, legyen bárhol és csináljon bármit. Ennek természetesen vannak áldásos hatásai is, hiszen a koronavírus járvány sokkal nagyobb károkat is tudott volna okozni a gazdaságnak és a lakosságnak, ha a legtöbb ember egy munkájának egy részét vagy egészét nem tudja digitális eszközökön keresztül, otthonról - vagy bárhonnan - elvégezni. Azonban ennek az a hátulütője, hogy elméletileg akkor is elérhető és munkaképes az ember, amikor nyaral - hiszen az eszközök adottak.

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a nyaralás, szabadság, vakáció a pihenés, kikapcsolódás ideje. Éppen arra van, hogy az ember kiszakadjon a munkából és töltekezzen, majd visszatérve újult erővel folytathassa azt. Mindegy, hogy a Balatonnál töltjük-e a nyaralásunkat, elmegyünk a tengerhez, rokonlátogatást teszünk - aktívan vagy passzívan töltjük-e az időt - vagy arra használjuk, hogy alaposan kitakarítsuk a házat... mindegy, mi az, amivel eltöltjük a szabadságunk idejét, de ugyanolyan fontos, hogy

ne hagyjuk, hogy a munka Damoklész kardjaként lebegjen a fejünk felett!

Akkor biztosan nem fogunk tudni kikapcsolódni, ha folyton ott motoszkál bennünk, mennyi munkánk lesz a szabadság után, mennyi mindent kell behozni, milyen lemaradást kell pótolni. Ilyenkor jön a reflex - hogy "rendben, odaülök egy órára, azzal is beljebb vagyok", vagy "csak elintézek egy telefont", "csak annak az egy dolognak utána járok". Ezzel nem csak a saját pihenésünket, hanem az egész családét is tönkre tehetjük.

Készülj fel előre - lélekben is - arra, hogy nyaralsz

Nagyon sokan úgy vágnak bele a szabadságukba, mint aki éppen akkor esik be ajtón - mert előtte hetekben előre dolgoznak, túlhajszoltak, sokmindent kellett elintézni, stb. Folyamatosan gondoltak rá, hogy "de jó, két hét múlva már nyaralok", vagy "három nap és végre pihenhetek", de addig sem készültek fel rá, hogy hogyan fogják elválasztani a munkát ettől a jól megérdemelt pihenéstől.

Mert bizony, ha ezt nem dönti el valaki előre, nem tesz meg bizonyos lépéseket - akár csak fejben -, akkor azt fogja észre venni, hogy folyton visszarántja valami, nem tud kikapcsolni, mert jött egy telefon, mert megfeledkezett valamiről, amit még intéznie kellett volna, mert lesz egy ügy hét közepén, ami nem várhat, stb. Viszont így nem fog tudni úgy feltöltődni a nyaralás alatt senki, mintha teljesen függetleníti magát.

Lehet, hogy pihen valamennyit, fizikailag kevésbé kimerült, mert többet aludt. Lehet, hogy elment vízpartra, kirándulni, várost nézni, hegyet mászni és ezek az élmények valamennyire feltöltötték. Viszont akkor sem kapcsolódott ki teljesen fejben - az a stressz, amit a legjobban szeretne letenni a legtöbb dolgozó nyaralás alatt, búvópatakként továbbra is ott csordogál majd, és nem hagy nyugtot. A Pénzcentrum összeszedett néhány tanácsot, hogy idén ez másként legyen.

1. Tudatosítsd magadban, hogy nyaralsz, pihensz

A legtöbben a nyaralásra való rákészülést abban látják, hogy intézik a szükséges teendőek: lefoglalják a szállást, megtankolják a kocsit, bevásárolnak, becsomagolják a bőröndöt, feltöltik az úti patikát, elszaladnak még a postára a csekkekkel, stb. De valójában a teendő lista kipipálása még nem készít fel arra, hogy ki tudj kapcsolódni.

A nyaralásra rá kell hangolódni, tervezni kell, akkor is, ha csak otthon nyaral az ember, a szabadság az szabadság. Fokozatosan egyre több teret kell engedni a gondolatokban arra, hogy a szabadság idejét hogyan fogja élvezni a dolgozó.

2. Intézd úgy, hogy ne zavarjanak munkaügyekkel

Arra is időt kell szánni, még a nyaralás előtt, hogy végiggondolod, megzavarhatnak-e munkaügyben bármiért nyaralás alatt. Ezt el lehet valahogy kerülni? Hogy lehet minimálisra csökkenteni, ha nem? Ki az, aki majd elvégzi a feladataidat, amíg távol vagy? Ő tud minden fontosat? Hogyha pedig e-mailben kereshetnek munkaügyekben, ne felejts el beállítani automatikus válaszüzenetet:

Kedves Levélíró! Jelenleg szabadságon vagyok, sürgős ügyben kérlek fordulj egy kollégámhoz.

Egyszerű apróság, de rengeteget segíthet abban, hogy ne zaklassanak munkaügyben. Hiszen hiába tudhatja és fogadja el a főnököd, vagy a közvetlen kollégád, hogy nyaralsz, ezt nem tudhatják a távolabbi kollégák, ügyfelek, megrendelők, stb. Ezzel az apró húzással viszont megkíméled magad attól, hogy egyáltalán rá kelljen nézned a céges levelezésre.

3. Készítsd fel a környezeted, hogy szabadságon leszel

Az előző pontból következik, hogy az is nagyon fontos, hogy a munkatársaid, vezetőség tényleg megértse, nem leszel elérhető. Az, hogy elcsevegsz róla, hogy merre fogsz nyaralni, vagy mik a terveid a szabadságod alatt, nem jelenti azt, hogy tiszteletben fogják tartani. Hogyha úgy kommunikálod a szabadságod időpontját, mint az a dátumot, amikor fizikailag nem leszel az irodában, vagy nem leszel mindig gép és internet közelében, az nem elég.

Hogyha azt érzi a környezeted, hogy bár szabadságon vagy, azért még telefonon, e-mailben el lehet téged érni, és talán még időd is lesz, hogy besegíts egyes esetekben - akkor zavarni is fognak. Határozottan jelezned kell, hogy ez nincs így. Ha még lenne is időd, ha még az eszközök is rendelkezésre álnának, hogy dolgozz - akár egy fél órát - a szabadságod alatt, akkor sem engedheted azt, hogy ezt bárki ígéretnek, lehetőségnek lássa.

Minden munkakör, munkahely más - ezt neked kell tudnod, hogyan függetlenítheted magad a pihenő idő alatt a teendőktől. Lehet, hogy elég, hogy fizikailag nem vagy ott, lehet, hogy elég, ha beállítod az automatikus üzenetet, hogy nem dolgozol jelen pillanatban. Viszont ha nem elég, akkor tenned kell róla, hogy mindenki belássa: ne keressen szabadság alatt, mert nem fogsz dolgozni.

4. Rázd le magadról a bűntudatot

Annak ellenére, hogy már másokban és magadban is tudatosítottad, hogy nyaralsz, pihensz, még meg kell küzdened egy belső akadállyal: a bűntudattal. Sok munkahelyen, ha egy ember kiesik hosszabb időre, akkor a munkatársak kénytelenek több ember helyett dolgozni arra az időre, ami megterhelő lehet.

Sokan éppen ezért nehezen is mennek el szabadságra, mert az jár a fejükben, hogy most miatta mások 12 óráznak, és nem is tudnak rendesen kikapcsolódni, ha az jár a fejükben: én most csak pihengeteg, míg más helyettem dolgozik. Szabadságuk alatt ezért hiába szeretnének, nem mondanak nevet, ha be kell segíteni.

A bűntudatot viszont sürgősen el kell felejtened.

Ez szintén egy olyan kérdés, amelyet mindenkinek magában kell lerendeznie - de tudatosan, nehogy ez tegye tönkre a pihenést. Van, aki ilyenkor előre dolgozik a nyaralás előtt, úgy tud nyugodt szívvel elutazni, mások apróbb ajándékokkal megköszik a kollégáiknak, akik helyettesítették őket a szabadság alatt. Van, akit egyáltalán nem zavar, ha mások dolgoznak helyette, mondván lesz ez még fordítva is.

Ezt mindenkinek magának kell tudnia, viszont ha valaki hajlamos rá, hogy a lelkiismeretessége miatt ne adja át magát 100%-ban a pihenésnek, akkor ezzel még a nyaralás előtt nézzen szembe. Foglalkozzon a kérdéssel, hogy tudja ezt kezelni. Mert az, hogy bűntudata van, ugyanolyan normális jelenség, minthogy szabadságra kell mennie - ahhoz hogy kikapcsolódhasson, ki kell kapcsolnia ezt a bűntudatot is, és mással kompenzálni a lelkiismeretét.

5. Mondj nemet az "egyéb teendőkre" is

Azt mindenki tudja, hogy a pihenésbe nem csak a munka tud belerondítani. Rengeteg egyéb elfoglaltsága van az embernek amellett is, hogy dolgozik, más területeken is vannak kötelezettségei. A felelősségvállalás nem csak azt jelenti, hogy minden nap bemegy az ember a munkahelyére, elvégzi a teendőjét, és ezzel vége. A szülőknek felelősségük van a gyermekek ellátásában, nevelésében.

Rengetegféle felelősség létezik, onnantól, hogy melyik héten esik az emberre a lépcsőház takarítás, azon keresztül, hogy szívességből heti egyszer elviszi sétálni a nagyi kutyáját, odáig, hogy önkénteskedik, vagy mellékállást vállal. Minden olyan dolgot, amiért átlagos hétköznapokon te felelsz, el kell rendezned, hogy nyaralás idején ezeket le tudd tenni. A mindennapi teendők éppúgy képesek beleszólni a pihenésbe, mint a munka. Ezt nem szabad hagyni.

A teljes kikapcsolódás érdekében, ha megteheted, ne legyenek kivételek: ne hívhassanak sürgős ügyben a munkából, ne vállalj be egy fél napnyi gyerekfelvigyázást, mert a szomszéd Marikáéknak dolguk van, te pedig úgyis éppen ráérsz. Ne akkor jusson eszedbe, mikor már a Balatonnál sütteted a hasad, hogy megígérted anyósnak, hogy átmész virágot locsolni. Mert ez mind ellene menne annak, amiért a szabadságod kivetted: hogy magadra legyen időd, feltölthesd az energiáidat.

Csak kimerült vagy, vagy kiégtél?



Vannak, akik mint utolsó szalmaszálba, kapaszkodnak a nyaralásba, hogy túléljék a munkában a heteket. Várják, mint a megváltást, azonban mikor elérkezik, és eltelik, ugyanolyan kimerültek, motiválatlanok, kevéssé hatékonyak, mint a nyaralás előtt. Sőt, rosszabbá is válhat - egyfajta nyaralás utáni fásultság is rátehet ezekre egy lapáttal.

A rövid szabadság kiégés esetén nem megoldás, mivel a nyaralás felezési ideje két hét. Tehát ha a vakáció után ugyanúgy visszakerülünk a mókuskerékbe, és a kimerültségérzet hamarabb visszatér majd, mint hisszük, akkor valószínű nem egyszerű túlhajszoltságról, hanem kiégésről van szó. Ezt pedig érdemes komolyan venni, ugyanis hosszú távon nem csak a mentális egészségre, hanem a fizikai állapotra is rossz hatással van, ha erre nem találunk megoldást.