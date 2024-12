Ezt rontja el sok önsorsrontó magyar a bértárgyaláson: apróságon buknak nagyot

A bértárgyalások során az érzelmek kezelése kulcsfontosságú lehet a sikeres kimenetel érdekében - írta meg a CNBC. Michelle Greenberg-Kobrin jogászprofesszor és tárgyalási tréner szerint bár a legtöbben csak a pénzügyi szempontokra koncentrálnak, valójában ezek a megbeszélések mélyen érintik az önértékelésünket és identitásunkat is.

A szakértő rámutat, hogy a bértárgyalások során két alapvető, gyakran nem vallott érzelem játszik szerepet: a félelem és a bűntudat. "Gyakori, hogy megijedünk, amikor állásinterjún vagyunk" - magyarázza Greenberg-Kobrin. A félelem megbéníthat, míg a bűntudat azt sugallhatja, hogy nem érdemeljük meg az általunk kért pozíciót vagy fizetést. Ezek az érzelmek könnyen kizökkenthetnek a legjobb tárgyalási pozícióból. A szakértő szerint azonban vannak módszerek, amelyekkel kezelhetjük ezeket a helyzeteket. Az egyik legfontosabb lépés a felkészülés során az érzelmek tudatosítása és azonosítása.

"Írj egy hosszú listát minden érzelemről, amit érezhetsz" - javasolja Greenberg-Kobrin. Ez segíthet megelőzni a váratlan érzelmi reakciókat a tárgyalóasztalnál. Fontos, hogy ne csak a negatív, hanem a pozitív érzelmeket is azonosítsuk, mint például a boldogság vagy az izgalom. A szakértő szerint érdemes lehet megosztani ezeket a pozitív érzéseket a tárgyalópartnerrel.

Greenberg-Kobrin hangsúlyozza, hogy fontos figyelembe venni a másik fél érzelmeit is. A bértárgyalás stresszes lehet a munkáltató számára is, így az empátia és a megértés kifejezése segíthet a bizalom építésében. A professzor szerint érdemes lehet nyíltan beszélni a helyzet esetleges kellemetlenségéről is.

Összességében Greenberg-Kobrin arra bátorít, hogy legyünk tudatosak érzelmeinkkel kapcsolatban, és használjuk azokat előnyünkre a bértárgyalások során. Az érzelmek megfelelő kezelése és kommunikálása segíthet abban, hogy magabiztosabban és eredményesebben tárgyaljunk fizetésünkről és pozíciónkról.