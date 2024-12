Eszed megáll: ezzel a melóval pár éven belül évi 30-40 milliót lehet majd keresni, bárkinek megéri

Az AI etikai szakértők akár évi 28–49 millió forintot kereshetnek, az adatművészek fizetése 20–32 millió forint körül mozoghat, míg a prompt tervezők 24–41 millió forint közötti összeget vihetnek haza. A digitális egészségügyi tervezők jövedelme elérheti a 26–45 millió forintot, a virtuális világépítők pedig 20–36 millió forintos éves fizetéssel számolhatnak. Az AI nemcsak a technológia fejlődését ösztönzi, hanem új karrierlehetőségeket is teremt azok számára, akik nyitottak a tanulásra és az alkalmazkodásra.

A Pénzcentrum kíváncsi volt, milyen változások várhatóak a munkaerőpiacon az AI-technológia terjedésével. A kérdésre a ChatGPT válaszolt, bemutatva, hogy melyek lehetnek a jövő legjobban fizető szakmái. Az AI már most is átalakítja a piacot: egyes munkakörök megszűnnek, mások specializálódnak, és közben vadonatúj szakmák is születnek. Erre vonatkozóan a Pénzcentrumon dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatójával készült interjúban is kitértünk, hogy ő mint szakértő mit lát, milyen módon változtatja meg a munkaerőpiacot az AI jelenléte.

"Az IT-szektorban néhány éve még óriási munkaerőhiány volt, de ez mára jelentősen csökkent. Különösen az alacsonyabb szintű kódolási pozíciókban van kevesebb szükség emberre, mivel ezeket a feladatokat egyre inkább az AI végzi"- hangzik el az interjúban a vezérigazgatótól. Ezek az új lehetőségek nemcsak az AI technológiai tudását, hanem az emberi kreativitást és etikát is középpontba helyezik. Nézzük, mely szakmák számíthatnak kiemelt figyelemre és jövedelemre a következő években a ChatGPT szerint és ezekhez milyen képzettség szükséges és milyen fizetések várhatóak.

AI etikai szakértő

Az egyik legfontosabb új szakma az AI etikai szakértő, amely az algoritmusok és az adatfelhasználás morális vonatkozásaival foglalkozik. Az AI rendszerek gyors elterjedése megköveteli, hogy biztosítsuk: a technológia átlátható, tisztességes és társadalmilag felelős módon működjön.

Ezek a szakértők a jogi és etikai szempontokat ötvözik, így elengedhetetlen számukra a jogi, filozófiai vagy társadalomtudományi háttér. Ugyanakkor technológiai ismeretek is szükségesek, hogy megértsék az AI működését és hatásait. Az ilyen pozíciók éves bruttó fizetése nemzetközi szinten 100 000–150 000 dollár között mozog, míg Európában, például Németországban vagy Hollandiában 70 000–120 000 euró, azaz 28 és 49 millió forint között is elérhető.

Adatművész

A technológia adatalapú megközelítése új szakmák megjelenését eredményezi, mint például az adatművész, vagyis az adatokat történetekké formáló szakember. Az AI kiválóan elemzi az óriási mennyiségű adatot, de ezeknek az eredményeknek az érthető és vizuálisan is megkapó bemutatása továbbra is emberi kreativitást igényel.

Az ilyen szakemberek számára elengedhetetlen az adatelemzés, vizualizációs eszközök és az üzleti kommunikáció ismerete, amit gyakran közgazdaságtani, üzleti elemzési vagy grafikai képzések nyújtanak. Ez a szakma az Egyesült Államokban évi 80 000–130 000 dollárt fizet, míg Európában a kezdő fizetések 50 000–80 000 euró, azaz 20 és 32 millió forint körül alakulnak.

Prompt tervező

Az AI közvetlen fejlesztéséhez kapcsolódóan egy új, kifejezetten izgalmas szakma a prompt tervező, amely az AI modellek működését optimalizáló bemeneti utasítások kidolgozására specializálódott. Az AI rendszerek pontosságát és relevanciáját nagyban befolyásolja a nekik adott utasítások minősége. Ennek a szakmának a képviselői kreativitást, nyelvészeti és programozási ismereteket ötvöznek.

Ilyen irányú képzéseket ma még főként a technológiai ipar belső tréningjei kínálnak, de várható, hogy hamarosan egyetemi kurzusok is elérhetővé válnak ezen a területen. A fizetések az AI-specializált területek között is kiemelkedőek: 90 000–150 000 dollár évente, Európában pedig 60 000–100 000 euró között mozognak, ami nagyjából 24 és 41 millió forint közzé esik.

Digitális egészségügyi tervező

Az egészségügy szintén a változás élvonalában van, amit a digitális megoldások forradalma mutat. Egyre nagyobb szükség lesz digitális egészségügyi tervezőkre, akik az AI által támogatott betegellátási folyamatokat teszik emberközpontúvá. Ezek a szakértők egyszerre dolgoznak a technológiai innováció és a betegélmény javításán, például digitális platformok fejlesztésével vagy személyre szabott diagnosztikai rendszerek tervezésével.

Egészségügyi technológiai ismeretek, UX-tervezés és adatkezelési készségek mind kulcsfontosságúak ezen a területen. Az ilyen pozíciók éves bruttó jövedelme 90 000–140 000 dollár, Európában pedig 65 000–110 000 euró között mozoghat, ami átváltva kb. 26 és 45 millió forint között mozog.

Virtuális világépítők

Végül a virtuális világok építése is az AI új horizontjait nyitja meg. A virtuális világépítők azok, akik a játékoktól a metaverzumig terjedő alkalmazásokhoz alkotnak lebilincselő környezeteket. Ezek a szakemberek kreatív dizájnkészségeket ötvöznek programozási tudással, hogy interaktív és magával ragadó virtuális élményeket hozzanak létre.

Ehhez általában grafikai tervezésben, 3D modellezésben vagy játékfejlesztésben szereznek diplomát, de az AI integrálása egyre fontosabb szempont ezen a területen is. A várható éves fizetések ezen a területen 70 000–120 000 dollár között alakulnak, Európában pedig 50 000–90 000 euró körül mozognak, forintban nézve ez megközelítőleg 20 és 36 millió forintos intervallumot jelent.

Ezek a szakmák nemcsak a jövőt alakítják, de jól is fizetnek, hiszen az emberi képességeket az AI erősségeivel kombinálják. Aki most kezdi karrierjét, és hajlandó időt és energiát szánni ezekre a területekre, a piac legkeresettebb szakértői közé kerülhet. Az AI nem csupán helyettesíti az embert, hanem új lehetőségeket teremt azoknak, akik készen állnak az alkalmazkodásra