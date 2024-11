Ismét megindult a toborzás a gyorséttermekben: akár 530 ezret is kereshetsz, végzettség nélkül

A Burger Kingnél egy teljes munkaidős pozícióban akár bruttó 530 000 forintos havi bérrel számolhatunk, míg a McDonald’snál műszakpótlékokkal és bónuszokkal együtt havonta bruttó 403 090 forint is elérhető. Mindkét lánc juttatásokkal, kedvezményekkel és fejlődési lehetőségekkel igyekszik versenyképes bért biztosítani, bár a keresetek még így is inkább a magyar mediánbérhez, mint a bruttó átlaghoz állnak közelebb a KSH legfrissebb adatai alapján.

A gyorséttermekben való munkavégzés egyre több fiatal és felnőtt számára jelent karrierlehetőséget, legyen szó akár átmeneti munkáról, akár hosszabb távú elköteleződésről. A gyorséttermi szektorban való elhelyezkedés Magyarországon is széles körben elérhető: a nagyobb láncok, mint a Burger King és a McDonald’s, változatos juttatási csomagokat kínálnak, amelyek célja, hogy vonzóvá tegyék a munkát mind a pályakezdők, mind a tapasztalt munkavállalók számára. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen kereseti lehetőségekkel, munkafeltételekkel és előnyökkel számolhatnak az érdeklődők, és összehasonlítjuk a két nagy gyorséttermi lánc ajánlatait.

A Burger King jelenlegi álláshirdetése szerint (lentebb kép) egy teljes munkaidős, éttermi pozícióban bruttó 530 000 forintos havi fizetést kínálnak. A pozíció különösen azok számára lehet vonzó, akik szeretik a pörgős munkakörnyezetet, képesek felelősséget vállalni döntéseikért, és szívesen irányítanak, illetve dolgoznak együtt egy csapattal. Az ilyen pozícióhoz elvárt a középfokú végzettség, valamint felhasználói szintű számítógépes ismeretek. A Burger King olyanokat keres, akik teljes munkaidőben, felnőtt munkavállalóként kívánnak dolgozni, és a hirdetés szerint hosszú távon is lehetőséget biztosítanak a fejlődésre, különböző vezetői, tanítási készségek fejlesztésére.

Kép forrása: Burger King karrier oldala

A McDonald's ehhez képest a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is kínál pozíciókat, például a Budapest XIII. kerületében lévő éttermeiben. A pozíció alap bruttó órabére 2 126 forint, ami körülbelül havi 403 090 forintos keresetet jelenthet, amennyiben a műszakpótlékok is beépülnek a jövedelembe. Továbbá havi 32 000 forintos megjelenési jutalom jár, ha a dolgozó pontosan, a beosztás szerint teljesíti az előírt órákat. Éjszakai műszakokban, 18-22 óra között 30%-os, 22-06 óra között 40%-os műszakpótlékot is fizetnek, illetve ünnepnapokon 100%-os bérpótlékot adnak, ami növeli a kereseti lehetőségeket. A McDonald's ezenkívül személyzeti fogyasztást, vásárlási kedvezményeket és csapatépítő eseményeket is biztosít, ami kedvező lehet azoknak, akik szeretik a családias légkört és a közösségi élményeket.

A két vállalat ajánlatai között tehát különbségek mutatkoznak, mind a munkafeltételek, mind a juttatási csomagok terén. A Burger King magasabb havi alapfizetést kínál, amely vonzó lehet azok számára, akik nagyobb, stabil jövedelemre vágynak, és vállalják a felelősségteljes, vezetői feladatokat is. Ezzel szemben a McDonald's órabéres rendszerében nagyobb rugalmasságot kínál, illetve többféle pótlékot és juttatást biztosít, amelyekkel az alapbér tovább növelhető. A műszakpótlékok és egyéb bónuszok révén a McDonald's a részmunkaidős vagy speciális munkarendben dolgozók számára is megfelelő választás lehet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ha a gyorséttermi szektor általános kereseti lehetőségeit vizsgáljuk, a vendéglátásban általában bruttó 400 000 – 500 000 forint körüli jövedelemmel számolhatnak az alkalmazottak, ami alatta marad az országos bruttó átlagkeresetnek. 2024 augusztusában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a bruttó átlagkereset 628 800 forint volt, a medián pedig 520 000 forint. Ezzel összehasonlítva a Burger King bruttó 530 000 forintos alapbére a vendéglátásban viszonylag magasnak mondható, és megközelíti a magyar mediánértéket. A McDonald's esetében az órabérből származó havi bruttó kereset elmarad ettől, de a különféle pótlékokkal és juttatásokkal kiegészülve így is versenyképesnek tekinthető. Összességében elmondható, hogy mindkét gyorsétteremlánc jó kereseti lehetőséget nyújt azok számára, akik a vendéglátás területén keresnek munkát, de az országos átlagkeresethez képest a gyorséttermek által nyújtott fizetések még inkább a mediánérték környékén helyezkednek el.