Érik a négynapos munkahét: már tesztüzemben van az új rendszer, vajon mikor vezetik be?

Az Egyesült Királyságban újabb lépést tettek a négynapos munkahét bevezetése felé. Egy kísérleti projekt keretében ezer munkavállaló kap fizetéscsökkentés nélkül többletszabadságot. A kezdeményezés célja, hogy a tapasztalatokat felhasználva a munkáspárti kormány elé terjesszék a rövidebb munkahét bevezetésének lehetőségét – tudósított a The Guardian. A Pénzcentrum Gen-Z Fest című novemberi konferenciáján többek között erről is szó lesz, természetesen a Z-generációt érintő legfontosabb kérdések mellett.

A 4 Day Week kampány nevű nonprofit szervezet által indított legújabb kísérlet hétfőn indul, amelyhez 17 vállalkozás csatlakozott. A résztvevők között van a Brit Immunológiai Társaság és a kelet-londoni Crate Brewery is. A legtöbb cég a négynapos munkahetet vezeti be, de vannak olyanok is, akik a rövidebb munkahét vagy a kilencnapos kéthét mellett döntöttek.

A kampány szervezői szerint már közel 200 brit vállalkozás állt át véglegesen a négynapos munkahétre. A kormány meggyőzése azonban nem lesz egyszerű feladat. Bár a Munkáspárt több vezető politikusa is támogatja az ötletet, a párt hatalomra kerülése óta nem fogadta el hivatalos politikaként.

Angela Rayner miniszterelnök-helyettes korábban úgy nyilatkozott: Ha a négynapos munkahéten belül lehet teljesíteni, akkor miért ne? Ennek ellenére a kormány egyelőre nem fontolgatja a bevezetését. Amikor a Lakásügyi, Közösségi és Helyi Önkormányzati Minisztériumban több mint 500 köztisztviselő aláírta a négynapos munkahetet követelő petíciót, a minisztérium szóvivője kijelentette, hogy ez nem kormányzati politika, és nem is fontolgatjuk.

A vállalkozások azonban kormányzati jóváhagyás nélkül is kipróbálhatják az új munkamódszert. A Crate Brewery személyzeti vezetője, Georgia Pearson szerint a kísérlet némileg úttörőnek tűnik a vendéglátóipar számára. Az alacsony árrésekkel működő ágazatban a cég azt reméli, hogy az új munkamódszer javítani fogja a munkaerő-toborzást.

Az operatív csapatok számára a fizikailag megterhelő kiszolgáló műszakok azt jelenthetik, hogy a szabadnapokat a pihenéssel töltik, ahelyett, hogy élveznék a személyes szabadidőt" - mondta Pearson.

Bár soha nem küzdöttünk a megtartással, felismertük azt a versenyelőnyt, amely a négynapos hét bevezetésével jár, és reméljük, hogy ez segíteni fogja a toborzást, különösen a támogató irodai munkakörökben.

- fogalmazott.

Joe Ryle, a 4 napos hét kampányigazgatója optimistán nyilatkozott a kezdeményezésről:

A négynapos hetet már nem csak elképzelni kell, mert ez már valóság az Egyesült Királyságban több száz vállalkozás és több tízezer munkavállaló számára.

A kampány szervezői remélik, hogy jövő nyáron az új munkáspárti kormány elé tárhatják a legújabb kísérlet eredményeit.