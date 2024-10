Menekülnek az ilyen munkahelyekről a magyar dolgozók: ezért nem érzik magukat biztonságban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nagyot fordult a világ a munkahelyeken. Ma már nem csak a cégek küldik kötelező tanfolyamokra a dolgozókat, hanem a munkavállalók is igénylik, hogy tanuljanak, fejlődjenek – és ebben a vállalat is támogatást nyújtson. A K&H HR szakértője szerint ennek az az oka, hogy a biztonságérzet és az önkiteljesedés elérésében is komoly szerepet játszik, hogy mennyire piacképes, jövőtálló a tudásunk. A több napos-hetes tanfolyamok mellett pedig egyre inkább teret nyernek a mikrolearning képzések, vagyis amikor kisebb, fókuszált egységekben lehet elsajátítani egy-egy új ismeretet.

Úgy tűnik, fontosabb lett a munkahelyi tanulás a karriernél. A Randstad legutóbbi, 2024-es Workmonitor kutatása alapján a munkahelyi fejlődési lehetőségek között a tréningek, képzések kerültek az első helyre, miközben a karrier megvalósítása csak a második helyen szerepel a munkahellyel szemben támasztott igények szempontjából – generációtól függetlenül. A tanulás, fejlődés lehetősége azonban a cégek többségénél még hiányos. A megkérdezettek csupán 46 százaléka jelezte, hogy vállalata segítséget nyújt a jövőálló tudás megszerzésében – holott a dolgozók közel negyede akár fel is mondana ennek hiányában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "A cégek többségénél még mindig az anyagi juttatások és a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása áll a fókuszban, és nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy a képzési lehetőségek is a munkáltatói csomag részét képezzék. Holott, ha lehetőséget biztosítunk a tanulásra, az új tudás és képességek megszerzésére, az a cég számára is előnyös, mert egyre képzettebbek lesznek a dolgozói. Az egyéneknek pedig biztonságérzetet nyújt, hogy a rendkívül gyorsan változó gazdasági és technológiai környezetben az új képességek elsajátítása és a technológiák naprakész ismerete biztosítja, hogy a munkájukra és tudásukra szükség lesz a jövőben is" – mondta el Medvey Leila, a K&H HR vezetője. Van azonban még egy komoly értéke a munkahelyi fejlődési lehetőségnek – legyen szó akár képzésekről, akár egy új csapatban vagy szakterületen való munkavégzésről. Mégpedig az, hogy az új ismeretek, emberek, projektek inspirálnak, sikerélményt, lehetőséget adnak arra, hogy új területeken is kiteljesedjünk – vagyis összességében elégedettebbek, boldogabbak, motiváltabbak lesznek a munkatársak – hangsúlyozta Medvey Leila. Sok kicsi is sokra megy Akár szakmai, akár egyéb képzésekről legyen szó, megfigyelhető a mikrolearning előretörése – vagyis az elsajátítandó ismeretek kisebb tanegységekre osztása, amellyel fókuszáltan és időhatékonyan elsajátítható egy-egy új ismereti anyag. A bank esetében erre szolgál a „tudásmorzsák" képzési program, amelyben a munkatársak praktikus és gyorsan elvégezhető e-learning anyagokon keresztül sajátíthatják el a mindennapi életet segítő, praktikus ismereteket. EZ IS ÉRDEKELHET Szörnyű dolog derült ki a magyarok alvásáról: ami most egyes munkahelyeken történik, abba tömegek rokkanhatnak bele A melatonin termelődéséhez elengedhetetlen a jó alvás és a megfelelő táplálkozás.

