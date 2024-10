Megjött a feketeleves: jövőre sem kaphatnak fizetésemelést ezek a magyar dolgozók

Jövőre is kimaradhatnak az érdemi fizetésemelésből a rendvédelmi igazgatásban dolgozók. Helyzetük rendezését a költségvetés teherbíró képességétől tették függővé - írja a 24.hu.

Bár a Belügyminisztérium saját bevallása szerint kiemelten fontosnak tartja a rendvédelmi alkalmazottak bérezésének javítását, Pintér Sándor belügyminiszter olyan törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely nem garantál érdemi illetményemelést a következő évre.

A belügyi salátatörvény részeként benyújtott új bértábla szerint 2025-ben is csak az illetménysávok felső határát emelnék, míg az alsó határ változatlan maradna. Ez az idei tapasztalatok alapján azt sugallja, hogy általános béremelés helyett csak egyedi esetekben lehet számítani fizetésnövekedésre.

A minisztérium is elismeri, hogy az új illetménytábla nem jelent automatikus béremelési kötelezettséget. A javaslat indoklásában ez áll: "Indokolt a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetménye felső korlátjának módosítása (a felső határok 14 százalékos megemelésével). A módosítás illetményemelési kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor a rendvédelmi szerv költségvetési lehetőségének függvényében megteremti a lehetőséget az illetmény emelésére."

A rendvédelmi alkalmazottak bérhelyzete már több mint két éve stagnál, az elszabadult infláció ellenére sem kaptak fizetésemelést. A Belügyminisztérium korábban úgy nyilatkozott, hogy "a béremelés kérdése folyamatosan napirenden van, azt a költségvetés teherbíró képessége határozza meg".

Az érintettek egy rövid ideig reménykedtek a helyzetük javulásában, amikor egy "béremelés" tárgyú körlevelet kaptak, amelyhez egy Excel-táblázatot is csatoltak. Ebben a személyes adataik és jelenlegi bruttó bérük mellett egy "javasolt bér" oszlop is szerepelt, amit azonban a feletteseknek kellett kitölteniük. A most benyújtott törvényjavaslat azonban lehűtötte a várakozásokat.

Jelenleg a rendvédelmi alkalmazottak átlagos bruttó illetménye 437 ezer forint, ami 200 ezer forinttal marad el a Központi Statisztikai Hivatal által mért országos bruttó átlagkeresettől. Az új illetménytábla szerint még a felsőfokú munkakörökben is lesznek olyan kategóriák, ahol minden fizetési fokozat alsó határa megegyezik a garantált minimálbérrel.