Még mindig menő az autó értékesítő állás? Leesik az állad, ennyit keres egy autónepper 2024-ben, diploma sem kell hozzá

Az autó értékesítő állást betöltők jövedelme nagyban függ az eladott autók típusától és mennyiségétől, valamint a jutalékoktól és prémiumoktól. Míg az elérhető árkategóriájú autók értékesítői jellemzően az alsóbb fizetési sávban mozognak, addig a luxusmárkák értékesítői, például Porsche vagy Mercedes, jelentősen magasabb jövedelmet érhetnek el, éves szinten akár 8-10 millió forint felett is. Az alapfizetés mellett a jutalékok az eladások függvényében változnak, így a keresetek erősen eltérőek lehetnek ebben a szakmában. Az autó értékesítő állás helyzetét megvizsgáltuk a többi értékesítő és eladói álláshoz, valamint az országosan vizsgált bruttó és nettó éves fizetésekhez viszonyítva is.

Az autóértékesítők bére nagyban függ attól, milyen típusú autókat árulnak, az eladott autók mennyiségétől, valamint a prémiumok és jutalékok mértékétől. Általánosságban elmondható (és nem is olyan meglepő), hogy a luxusautók értékesítői jelentősen magasabb jövedelmet érhetnek el, mint az elérhetőbb árkategóriájú autók értékesítői.

Magyarországon az autóértékesítők átlagos havi keresete 315 000 és 1 000 000 forint között mozog, és ez az összeg magában foglalja az alapfizetést és a jutalékokat is, amelyek az eladások függvényében változnak. Számos hirdetést megnéztünk, mely a neten található. Alapvetőn két fontos megállapítást tehetünk: egyrészt nagyon sok olyan gépjármű értékesítő állás van a neten, amelynél nincsen megjelölve bruttó vagy nettó megajánlott bér, viszont a cafeteria juttatások palettája igen színes. Másrészt, hogy kimagasló, vagy speciális iskolai végzettséget nem igényel ez a szakma. Sőt, igen gyakori, hogy a munkáltatók maguk vállalják a munkavállalók betanítását, de természetesen az állásinterjú során nézik, hogy ki milyen kommunikációs és stressztűrő képességekkel rendelkezik.

Valamint azt is, hogy mennyire van kapacitása a jelentkezőnek elsajátítani az autókról fontos és hasznos tudnivalókat, az autóvásárláshoz szükséges információkat. De az még így is elmondható, hogy

az elérhető árú autók értékesítői jellemzően az alsó tartományban helyezkednek el a fizetést tekintve, míg a prémium márkáknál dolgozók magasabb jövedelmet érhetnek el.

Például, a luxusautókat értékesítő szakemberek – különösen, ha olyan márkákat árulnak, mint a Porsche vagy a Mercedes – akár 8-10 millió forint feletti éves fizetést is elérhetnek, ami jelentősen meghaladja az általános autómárkák értékesítőinek bérét.

Az alapfizetés mellett a luxusmárkák értékesítői gyakran kapnak nagyobb jutalékot és prémiumot is az eladások után, így a keresetük jóval változatosabb lehet. Az értékesítőnek kulcsfontosságú a kommunikációs készség, az ügyfélkapcsolatok ápolása, valamint az adott márka és termék ismerete, hogy minél sikeresebbek legyenek az eladásokban.

Az autó értékesítő állás felett még mit érdemes értékesíteni?

Érdekességképpen megnéztük, hogy más eladói, értékesítői szektorban hogyan alakultak a fizetések az elmúlt években. Ehhez pedig a KSH által minden évben közölt éves bruttó átlagos fizetéseket tartalmazó adattáblát használtuk. Itt alapvetően 9 különböző pozíciót találtunk, ezek a/az

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Vezető eladó

Bolti eladó

Kölcsönző

Piaci, utcai árus

Piaci, utcai étel- és italárus

Bolti pénztáros, jegypénztáros

Üzemanyagtöltő állomás kezelője

Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású.

A következő két ábrán az ezekhez tartozó átlagos egy főre eső bruttó béreket tüntettük fel. Az első vonaldiagramon szépen nyomon követhető, hogy 2019 és 2023 között hogyan változtak a bérek, míg a táblában letisztultan átláthatóak a konkrét értékek.

A vonaldiagramon jól látható, hogy évről-évre egyre jobban kerestek ezekben a foglalkoztatási ágakban, azonban az is elég egyértelműen látványos, hogy ezek korántsem nevezhetőek túlfizetett állásoknak. A vezető eladók bére is csupán átlagosan bruttó 454 ezer forint havonta, tehát nagyjából nettó 301 ezer forint, ami jóval az átlagfizetés alatt található. Ugyanis 2024 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636 700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 438 400 forint volt. De még a medián értéket sem éri el, ami pedig bruttó 524 100 forint volt a vizsgált hónapban.

Ehhez képest a piaci, utcai árus és piaci étel-ital árusok havi betevője jóval kevesebb, ők egy hónapban nettó 180 és 200 ezer forint körül mozog, ami -főleg, ha a fővárosi albérletárakat nézzük- nem egy kényelmesen élhető bevétel.

Ha azonban visszakanyarodunk az autó értékesítő álláshoz, ott bár, ahogy azt megállapítottuk igen színes a fizetések palettája, de még így is az alsó hangos bruttó 350 ezres átlagos fizetés is az ábrán látható pozíciók felső-közép mezőnyébe tehető, a luxusautókat értékesítők fizetése pedig a vezető eladók bérét is jóval duplájára megugorja.