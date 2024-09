Friss hírek érkeztek az új visszaváltási rendszerről: több tízezer magyar érintett, nem lehet tovább halogatni

Változatos módon alkalmazkodnak az irodaházak az új szelektív hulladékvisszaváltási rendszer okozta kihívásokhoz. A ballonos víztől a közös gyűjtésen és visszaváltáson át a RePontok irodai telepítéséig sokféle ötlet született az elmúlt hónapokban. A cél a munkavállalók környezettudatosságra ösztönzése és a példamutatás. Mindig van lehetőség a tudatosság további előmozdítására akár saját ötleteken keresztül is, mint például az ICON használtbútor újrahasznosítási kezdeményezése.

A mai világban az irodaház és a munkáltató cég környezettudatossága is HR-szempontnak minősül. A potenciális munkavállalók számára az iroda elhelyezkedése és felszereltsége, vagy a környéken található szolgáltatások mellett egyre inkább szempont az is, hogy a cég és a munkahely is tegyen a környezetvédelemért és fenntarthatóságért. Hogyan alkalmazkodhat egy irodaház az új szelektív hulladékvisszaváltási rendszerhez? Hogyan tudja ösztönözni egy cég a munkavállalókat a környezettudatos magatartásra? Milyen apróságokon múlhat az energiahatékonyság növelése az irodákban?

Az idei évtől alapvetően változott meg az újrahasznosítható hulladékok kezelésének rendszere Magyarországon. Az eddigi szelektív gyűjtés helyett az 50 forintos betétdíjon keresztül a visszaváltás ösztönzése komoly kihívás elé állítja a munkahelyeket, irodákat is. Minden üzemeltetőnek és bérlőnek megoldást kell találnia arra, hogy mi legyen a palackokkal és üvegekkel.

Számtalan jobbnál jobb megoldás létezik, van, ahol közösen gyűjtik és egy kijelölt munkatárs visszaviszi őket, és finomságot vesznek belőle. Az új rendszer arra ösztönzi a cégeket, hogy visszaváltható csomagolás helyett egyszerűbb, környezettudatosabb megoldásokat használjanak: ballonos víz, csapvíz kancsóval, tisztított víz. Olyan irodaházakról is tudni, akik már vizsgálják a RePont telepítését. Ez nyilván többletfeladat a bérlőnek a logisztikát és a takarítást illetően, ugyanakkor remek példamutatás a munkavállalók felé

- mondta Flück Róbert az ICON üzemeltetési igazgatója.

Magyarországgal és a szintén idén csatlakozó Írországgal együtt jelenleg 16 európai országban működik úgynevezett DRS (deposit return scheme - betét-visszatérítési rendszer). A legjobb eredményt Németország tudja felmutatni: ott 98 százalék a műanyag PET-palackok visszaváltási rátája. De ugyanez a szám északi szomszédainknál, Szlovákiánál annak ellenére is 92 százalék, hogy csak két éve vezették be a rendszert. A magyarországi szolgáltató, a MoHu azt vállalta, hogy három éven belül teljesíti a minimum 90 százalékos visszaváltási rátát.

Nem elég megállni a szelektív hulladékgyűjtésnél. Minden cég saját felelőssége, hogy akár önálló, példamutató megoldásokkal tegyen a fenntarthatóságért.

Ilyen például az ICON használtbútor újrahasznosítási kezdeményezése. Ennek lényege, hogy a bérlők feleslegessé vált, de jó állapotú bútorait kedvezményes áron továbbadjuk. Ráadásul a teljes folyamatot a felméréstől a tervezésen át, a bútorok helyszínre szállításáig és elhelyezéséig átvállaljuk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ilyen bútoraikat eladó és az azokat megvásárló cégeknél is nagy a népszerűsége ennek a környezettudatos megoldásnak

- mondta Flück Róbert.

A legnagyobb megtakarítást azonban nem az újrahasznosítással lehet elérni, hanem a felhasználás csökkentésével. A fenntarthatóság és a környezettudatosság szempontjából a legjobb energia, a fel nem használt energia. A hatékonyságot pedig meglepően kis lépésekkel segíthetik a munkavállalók is. Flück Róbert példaként említette, hogy még mindig gyakori, amikor légkondicionált helyeken ablakot nyitnak azért, hogy jobban mozogjon a levegő, miközben ez tudatossággal, a hűtőberendezések megfelelő használatával vagy akár egy külön ventilátor használatával is megoldható lenne. Az ilyen esetekben egy felelős üzemeltető, ha felismeri a problémát tehet javaslatot a megoldásra.