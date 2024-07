Tömeges felmondás indulhat a MÁV-nál: durva darázsfészekbe nyúlt Lázár János?

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

A mai naptól tilos otthonról dolgozniuk a MÁV munkavállalóinak még akkor is, ha a munkájuk vagy a munkaszerződésük erre lehetőséget biztosít. Akivel az utóbbi a helyzet, azzal hamarosan szerződést is fognak majd módosítani, hogy mihamarabb érvényt szerezzenek a tilalomnak. Lázár János pénteken kiadott rendelkezésére azonban felhördültek az eddig otthonról dolgozó MÁV-alkalmazottak, és lapunkhoz eljutott információk szerint akár tömeges felmondás is készülhet.

Mától, vagyis július elsejétől azok a munkavállalók sem dolgozhatnak otthonról a MÁV dolgozói közül, akiknek a munkakörük vagy egyenesen a munkaszerződésük megengedné - erről a Pénzcentrum is beszámolt ma. Ennek a rendelkezésnek az alapját Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteki határozata képezi, aki egyben felszólította a MÁV vezérigazgatóját, hogy az utasításnak azonnal szerezzen érvényt. Lapunkhoz már hétfő reggel olyan információk jutottak el, hogy a MÁV-nál az egyoldalú rendelkezés miatt tömeges felmondás készülődhet, komoly elégedetlenséghullám söpört végig a dolgozók között. A MÁV több mint ötvenezer alkalmazottat foglalkoztat, értesüléseink szerint több százan fontolgatják az azonnali felmondást a parancsnak is beillő rendelkezés után. Megkérdeztünk két szekszervezeti vezetőt, mi igaz ezekből a hírekből - és hogy vajon miért érezte égető problémának Lázár János, hogy most szűnjön meg az otthoni munkavégzés a vasúttársaságnál. Kisgyermekes anyákat rendelt vissza a MÁV, de ők nem mennek az irodába Valóban hallani, hogy több százan gondolkodtak el a tömeges felmondáson, ő maga is kapott rengeteg erre utaló jelzést a rendelkezés bejelentése óta - erről Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke beszélt a Pénzcentrumnak. A szakszervezeti vezető kérdésünkre azt is elmondta: nem értik, miért ezt tartotta a miniszter a legégetőbb problémának. A határozat megjelenése, péntek óta több száz olyan üzenetet kaptam telefonon és levélben is, ahol a munkavállalók felmondással fenyegetőznek, ha ez valóban így fog maradni. Teljesen váratlan volt ez a bejelentés, ráadásul a mi álláspontunk az, hogy jelenleg messze nem ez a vasúttársaság legégetőbb problémája. Hogy csak egy példát említsek: már hónapok óta az asztalon van a MÁV szervezeti átalakítási terve, csakhogy ez gyakorlatilag hetente változik – nem tudják eldönteni, hogy holding-formában működjön-e, és így tovább. A Vasút problémáinak sorában az, hogy dolgozhatnak-e a kollégák home office-ban vagy nem, szerintem nagyjából a hatvanadik a fontossági listán. Szívesen megkérdezném a minisztert, miért ezt gondolta a legsürgősebben megoldandónak - mondta lapunk megkeresésére Meleg János a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) elnöke. Hozzátette: több száz dolgozót érint az egyoldalú rendelet, de a vasutasok zöme szeretné, ha megmarada az otthoni munkavégzés lehetősége. Például a mérnökök, informatikusok, könyvelők, bérszámfejtők azok, akik home office-ban ugyanolyan jól el tudják látni a feladatukat, mintha az irodákban dolgoznának. Több ezer ilyen munkavállalót foglalkoztat a MÁV. Közülük ráadásul sok az olyan kismama, aki nemrégiben tért vissza a munkába egy kisgyermek mellől, de a munkáltató kérésére dolgozik – és ha ők nem maradhatnak meg az otthoni munkavégzés mellett, akkor nem kétséges, hogy a kisgyermekük és a munka közül mit, vagy sokkal inkább: kit fognak választani. Emellett, mivel több száz ilyen üzenetet kaptam, alappal feltételezhetjük, hogy komoly érvágást szenvedne a munkaszervezés, ha egyszerre több százan elhagyják a vasutat - mondta még erről Meleg János. Arról, hogy a vasutasok milyen további érveket sorakoztattak fel a home office megmaradása mellett, itt írtunk bővebben: Sokan gondolkodhatnak felmondáson, akik messze laknak Tömeges jelzést nem kapott a másik vasúti szakszervezet, a Vasutasok Demokratikus Szakszervezetének vezetése, egyéni kérelmek azonban voltak, amelyekben a dolgozó tőlük kért segítséget - ezt már Halasi Zoltán, a VDSzSz elnöke mondja lapunknak. Az elnök kifejtette, hogy valóban van veszély arra, hogy többen is felmondanak, ha csak az irodából dolgozhatnak - ugyanis egyesek túl messze laknak ehhez. Nyilván sok irodai dolgozót foglalkoztat a MÁV, de azért tudjuk mindannyian, hogy a legtöbben a "terepen" dolgoznak, akik a vasút kötelékében töltik a munkás életüket. Az irodai dolgozók felől én nem kaptam tömeges jelzéseket, ennek ellenére persze egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy többen is felmondanak majd, ha a rendelkezést nem vonják vissza. Több olyan, egyéni kérelem is érkezett hozzánk a bejelentés és a megerősítés után, hogy segítsünk neki valamilyen megoldást találni - vagy azért, mert mondjuk neki a home office-ra a most indult nyári szünetben van szüksége, ugyanis gyermekei felügyelete másképp nem megoldott, vagy azért, mert túl messze lakik ahhoz, hogy a munkavégzést kizárólag az irodából végezze - mondta lapunknak Halasi Zoltán. Minden jel arra utal tehát, hogy sokan felmondhatnak a miniszter rendelkezése után, és ez talán már megoldhatatlan feladat elé állítja a munkaerőben amúgy sem bővelkedő állami vasúttársaságot. A labda most Lázár János miniszter oldalán pattog. címlapkép: MTVA/Bizományosi - Jászai Csaba

