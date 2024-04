Egyre több dolgozó csap az asztalra: ezt követelik a munkahelyen, nem engednek belőle

Négy évvel a COVID-19 világjárvány után, amely szerte a világon irodabezárásokat eredményezett, a távmunka és a hibrid munkavégzési formák még mindig maradandónak tűnnek, az amerikai munkavállalók harmada már állandóan otthonról dolgozik. Eközben a vállalatvezetők között továbbra is élénk a vita e munkavégzési formák hatékonyságáról - jelentette a HuffPost.

A COVID-19 világjárvány hatására a vállalatok bezárását követően a távmunka és a hibrid munkavégzés elterjedt. A Pew Research Center 2023 márciusi felmérése szerint az amerikai munkavállalók ártanak, akik otthonról dolgoznak, már állandóan ezt teszik. Ennek ellenére számos C-szintű üzleti vezető szkeptikus maradt, például Mark Zuckerberg és Jamie Dimon is kritizálta a távmunkát.

A Microsoft 2022 márciusi Worker Trend Indexe szerint a válaszadók többsége az egészségét és jóllétét részesíti előnyben, és sokan fontolgatják munkahelyváltást akkor, ha elégedetlenek. A távmunka hátrányai között viszont szerepelnek a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktusok, valamint a depresszió és szorongás lehetséges növekedése.

A távmunka előnyei között említették a jobb munka-magánélet egyensúlyt, valamint az egészségesebb étkezést. Egyes kutatások szerint azonban a távmunkában tevékenykedők többet is dolgoznak, kevesebb együttműködést tapasztalnak, és ritkábban veszik ki a betegszabadságukat is.

A távmunka lehetősége segíthet a munkavállalók megtartásában is. Az Owl Labs 2019-es felmérése szerint a távmunkások nagyobb valószínűséggel maradnak jelenlegi munkahelyükön. A Melbourne-i Egyetem tanulmánya szerint az anyák nagyobb jóllétről számoltak be hibrid munkavégzés esetén. A fogyatékkal élő munkavállalók is előnyben részesítik az otthoni munkavégzést, ami csökkenti az akadálymentesítési kihívásokat. Egy JAMA Network Open című szaklapban megjelent tanulmány pedig azt is kimutatta, hogy a rugalmasság és nagyobb munkahelyi biztonság javítja a mentális egészséget és csökkenti a hiányzásokat.