Már az ukrán, fülöp-szigeteki melósok is sztrájkolnak a híres magyar gyárban: ezt követelik

A Vasas helyi alapszervezete a meghirdetettek szerint, 13 és 15 óra között megtartotta a két órás figyelmeztető sztrájkot a sopronkövesdi Autoliv Kft.-nél.

A sztrájk a munkavállalók egységes támogatásával zajlott le, sok vendégmunkás, fülöp-szigetekiek és ukránok is letették a munkát. A termelés teljesen megállt erre a két órára, a sok irodai dolgozó csatlakozása pedig egyértelműen megmutatta, hogy a Vasas követelései pontosan tükrözik vissza a munkavállalók akaratát - áll Vasas Szakszervezeti Szövetség közleményében.

A helyi Vasas alapszervezet és a mögé felsorakozó tagok és dolgozók kiállása meg is hozta az első eredményét, a munkáltató jócskán emelt a kezdeti ajánlatán, ami így már közelít a szakszervezeti követelésekhez. A bér és más juttatások emelését tartalmazó csomag – március 1-ével történő – bevezetését a vállalat be is jelentette.

A cég egyoldalú lépése a Vasasnak elfogadhatatlan, éjfélig azonban fenntartja utolsó ajánlatát. Ha arra nem születik érdemi válasz, holnaptól az eredeti követelés áll vissza - figyelmeztet a szakszervezet.

A Vasas eredeti követelései reálisak, amelyek nem hagyják figyelmen kívül a vállalat érdekeit sem, de elsősorban a dolgozók életkörülményeinek alakulását tartják szem előtt, a tényeket, hogy mennyivel emelkedtek az élelmiszer-, valamint üzemanyagárak, az üzemi étkezdében történt 17%-os emelést vagy a bankok és mobilszolgáltatók által bejelentett áremeléseket.

Ennek megfelelően a Vasas Járműbiztonsági Alkatrészgyártó alapszervezete követeli visszamenőleges, 2024. január 1-jei bevezetéssel: