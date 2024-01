Itt a bejelentés: óriási béremelést kapnak az Auchan dolgozói

Január 1-jétől az Auchan 12,5 és 21,3 százalékig terjedően emeli az áruházaiban fizikai munkakört betöltő munkatársai fizetését - olvasható az áruház közleményében. A logisztikán például egy magasemelős-targoncás munkatárs jövedelme átlagosan bruttó 709 000 forint lesz az év elejétől.

Az áruházi fizikai munkakörökben dolgozó munkatársak bére 12,5 százaléktól 21,3 százalékig nő januártól. E szerint a legtöbb munkatársat foglalkoztató régiókban a szakképzettséget nem igénylő áruházi pozíciókban az alapfizetések idén havonta bruttó 380 000 forinttól (próbaidő alatt 360 000 forint) indulnak, és az elérhető bruttó jövedelem akár 539 000 forintig terjedhet.

A vállalat a bérpolitikája értelmében a szakképzettséget és a teljesítményt külön is díjazza és támogatja a belső fejlődést. Az áruházi fizikai munkakörökben dolgozók több mint 40 kereskedelmi pozíció közül válogathatnak, amelyekben a legmagasabb elérhető bruttó jövedelem 630 000 forint. A logisztikán dolgozó komissiózó munkatársak jövedelme a próbaidő lejárta után, a teljesítmény alapú prémiummal kiegészülve átlagosan havi bruttó 679 000 forint, egy magasemelős-targoncás esetében pedig átlagosan bruttó 709 000 forint.

A kereseteket a béren kívüli juttatások széles köre egészíti ki. A vállalat továbbra is biztosítja munkatársainak a vásárlási kedvezményt és a Cafeteria kártyát, valamint a jogszabályi minimum felett támogatja a munkábajárás költségét. Ezenkívül a kockázati élet- és balesetbiztosítás, a kiemelt kockázatú betegségbiztosítás, az egészségügyi szűrőprogram is elérhető minden Auchan-munkatárs számára. A 2024-es év során elindul a munkavállalói támogató program, amelyet a munkatársak és a családtagjaik vehetnek igénybe pénzügyi, jogi és életvezetési kérdésekben. A vállalat továbbra is fenntartja a kiskereskedelmi piacon egyedülálló részvényesi programját, amivel minden foglalkoztatottja élhet.

“Az ideivel együtt az elmúlt 3 évben jelentős összeget, több mint 11 milliárd forintot fordítottunk a jövedelmek fejlesztésére, hogy a munkatársaink számára biztos megélhetést, szakmai fejlődési- és karrierlehetőséget nyújtsunk. A jelenlegi gazdasági helyzetben mindenki számára fontos a biztonság, a tervezhetőség és a stabilitás, az idei bérpolitika kialakításánál ezeket a szempontokat is figyelembe vettük” - mondta Sós Gabriella, az Auchan országos HR igazgatója.