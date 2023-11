Súlyos betegség jelei mutatkozhatnak a magyar munkahelyeken: kemény árat fizet, aki nem törődik vele

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ADHD-ról többet hallani az utóbbi időkben, de azt már kevesebben tudják, hogy a mostani felnőtt generációt is érinti ez a neuropszichiátriai rendellenesség. Annak ellenére, hogy a munkavégzés során is egészen markáns jelei lehetnek, ha valakinél fennáll ez a rendellenesség. Van olyan kollegád, aki sokat késik, vagy hanyag e-maileket küld és nem tudja jól beosztani az idejét? Mielőtt elkönyvelnéd hanyagnak, vagy lustának lépj hátra egyet, mert lehet az illető is ADHD-val küzd és magam sem tud róla.

Az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar) egy neuropszichiátriai rendellenesség, amely gyakran gyermekkorban kezdődik, de felnőtteknél is fennmaradhat. A zavar három fő tünetcsoportra osztható a figyelemhiányra, hiperaktivitásra és az impulzivitásra. Fontos megjegyezni, hogy mindenki különböző módon éli meg az ADHD-t, és a tünetek súlyossága is eltérő lehet. Az ADHD diagnózisát egy pszichiáter vagy pszichológus állapítja meg, és a kezelés általában terápiából és néha gyógyszerekből áll. A kezelésben fontos szerepet játszik az oktatás és támogatás, beleértve a speciális oktatási tervet az iskolában, valamint a különböző viselkedésterápiák alkalmazását is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Minden ADHD-s személy egyedi, és az ADHD tünetei egyénenként eltérőek lehetnek - mondta Sean Abraham, a Grow Therapy engedélyezett klinikai szociális munkása. "Míg az egyik ilyen betegségben szenvedő személy a tünetei miatt nem élvezheti vagy nem boldogulhat egy bizonyos típusú karrierben, addig egy másik sikeres lehet ugyanabban a pozícióban." Az alábbiakban a klinikusok megosztották azokat a személyiségjegyeket és munkamagatartásokat, amelyek gyakran társulnak az ADHD-val. Mindennek tökéletesnek kell lennie "Átfedés lehet az ADHD-s emberek és a perfekcionista hajlamokkal rendelkező munkavállalók között "- mondta Dede O'Shea, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben élő pszichológus, aki egyben a Tufts Egyetem klinikai tanára is. Az ADHD az agynak azt a részét érinti, amely a figyelem irányítását szabályozza. Az ADHD-s embereknél ez az irányító terület nem működik megfelelően. Ezért nem igazán tudnak arra koncentrálni, amit el kell végezniük. Egyfolytában ide-oda járkálnak a különböző ötletek között. Így néha a perfekcionizmus egyfajta megoldás lehet arra, hogy megpróbáljanak megbirkózni ezzel, és azt gondolják: "Oké, ha mindent rendesen megcsinálok, akkor belevághatok"- mondta O'Shea. "Ez az, ahol bajba kerülnek, mert soha nem jutnak el arra a pontra, ahol úgy érzik, hogy minden elég tökéletes ahhoz, hogy valóban elkezdhessék"- fejtette ki a pszichológus. Halogatás az utolsó pillanatig "A népszerű munkaarchetípusok közül a "halogató" lenne az egyik módja annak, ahogy a felnőtt ADHD megjelenik" - mondta Dr. Deepti Anbarasan, a NYU Grossman School of Medicine pszichiátria klinikai docense. "Ez annak tulajdonítható, hogy nehézségeik vannak a végrehajtó funkciókkal és a feladatok időben történő strukturálásával." Az ADHD-s munkavállalók esetében a határidők betartásának képtelensége gyakran a szorongás következménye. "Az ADHD-s emberek körében a munka archetípusai ugyanolyan változatosak, mint bármely más csoportban. Egyeseknél előfordulhat a halogatás-győztes stílus, ahol a nyomasztó szorongás bénuláshoz vezet"- mondta Megan Anna Neff klinikai pszichológus. "Mások esetleg a kapkodást használják motivációként a halogatás leküzdésére." Állandóan késik a megbeszélésekről és a munkából Az ADHD-s embereknek nehézséget okozhat, hogy minden igyekezetük ellenére időben megjelenjenek a megbeszéléseken és a munkahelyükön. "A saját főnöknek lenni vagy a határidőket betartani nehéz feladat" - mondta Abraham. Míg sokan közülünk időnként elkésnek, az ADHD-s embereknél előfordul az úgynevezett "idővakság", amikor "nehezen tudják igazán felmérni, hogy mennyi időre van szükségük ahhoz, hogy eljussanak oda, ahová menni akarnak, vagy csak az az idő van a fejükben, amikor meg kell érkezniük fejtegette O'Shea. Majd hozzátette, hogy sokszor hallom, hogy reggel 9-kor kellene munkába állniuk, és ezért 9 óra van a fejükben, és akkor indulnak el otthonról, mert csak 9 óra jár a fejükbe - fejtette ki a pszichológus. Összeomlik, ha a munka stresszes Az agyunk prefrontális kérge irányítja a figyelmet és az érzelmi reakciókat, és az ADHD-s embereknél ez a terület fejletlen lehet. "Amikor nem tudják kontrollálni az összes különböző gondolatot, az összes különböző érzelmet, ami egy nagy stresszhelyzetben zajlik, akkor ez a diszregulációhoz [szabályozási zavar], egyfajta mentális összeomláshoz vezethet, és tényleg nem tudják kontrollálni az érzéseiket"- mondta a szakértő. Sokan vagy egyszerűen csak elvesztik a fejüket ezzel a diszregulációval, vagy kitörnek, és nagyon érzelmesek, nagyon ingerlékenyek lesznek ebben a nagy nyomás alatt álló, nagy stressznek kitett környezetben. A munkahelyen úgy nyilvánulhat meg, hogy minden váratlan új feladatra vagy kudarcra túlzott reakciókat váltanak ki. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,02 százalékos THM-el, és havi 98 070 forintos törlesztővel fel lehet venni az Erste Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,09% a THM; az UniCredit Banknál 8,11%; a MagNet Banknál 8,27%, a K&H Banknál 8,28%; míg az OTP Banknál 8,29%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Mivel az ADHD-s emberek már eleve hajlamosak arra, hogy nehezen kezeljék a reakcióképességüket, "amikor valami változás történik, valami váratlan, vagy a megszokott rutinból való kilépés, ez a további tényező érzelmi diszregulációhoz vezethet" - mondta O'Shea. Hibás e-mailek küldése A szakirodalomban végrehajtó működésnek nevezik azt, ami tulajdonképp segít abban, hogy menedzselni tudjuk a dolgainkat, tehát ez segít abban, hogy szervezettek maradjunk. Az ADHD-s embereknél a végrehajtó működésük károsodhat, és nehezen tudnak koncentrálni, amikor kell, és hajlamosak lehetnek arra, hogy elkapkodják, amit csinálnak. "Lehet, hogy úgy érzik, hogy készen állnak a feladat elvégzésére - de valójában még mindig nem képesek irányítani a figyelmüket, hogy elolvassák és teljes mértékben feldolgozzák az előttük lévő összes információt" - mondta O'Shea. Nehéz az agyuknak elég sokáig stimulálva maradni ahhoz, hogy valóban elvégezzenek olyan, monoton vagy unalmasabb feladatokat, mint az e-mailek olvasása vagy a papírmunka átnézése. Az ADHD-s agynak nagy szüksége van a folyamatos stimulációra - hangsúlyozta a pszichológus. Ha a kollégáknak állandóan utána kell járniuk vagy javítaniuk kell, amit csinálsz, mert hanyagul hibázol, vagy kulcsfontosságú részleteket hagysz ki e-mailekből vagy papírmunkából, az annak a jele lehet, hogy az ADHD hatással van a munkádra- jegyezte meg O'Shea. Kreatív ötletek kitalálása, amelyek nehezen megvalósíthatóak "A munkahelyen az ADHD-s emberek nagyszerű kreatív gondolkodóként ismertek, igazán szenvedélyesek, olyanok, akiket a csapatban igazán fantáziadúsnak tartanak" - mondta O'Shea. Ugyanakkor mégis gondot okozhat nekik, hogy nehezen tudják, hogyan jöjjenek elő olyan dolgokkal, amelyek reálisan megvalósíthatóak a projektben, és képesek arra koncentrálni, hogyan lehet ténylegesen elvégezni a munkát. Mi a teendő, ha ADHD gyanúja van? O'Shea szerint segíthet, ha először is megfigyeled vagy feltárod, azt, ahogyan az emberek látnak téged a munkahelyeden, összhangban van-e azzal, ahogyan te látod önmagad. Ezt megteheti anélkül is, hogy közvetlenül felfednéd, hogy úgy gondolod, ADHD-s vagy. Kérdezz meg egy megbízható kollégát: Hogyan látod a viselkedésemet az irodában? Vannak-e problémáim a dolgok elvégzésével, a kitűzött határidők betartásával? Más embereknek is vannak hasonló problémáik az irodában? - ezekre érdemes rákérdezni a szakértő szerint. Így felmérheti, hogyan teljesít, összehasonlítva a csapatában dolgozók termelékenységével és stressz-szintjével. De a szakértő kiemelte, hogy ha fennáll a gyanú, akkor érdemes konzultálni egy felnőtt ADHD-ra szakosodott klinikai pszichológussal- mondta Neff. "Az online ADHD-szűrők egy első lépés lehetnek, de fontos szem előtt tartani, hogy ezek csak egyetlen adatpontok, és a magas pontszámok különböző okokra vezethetők vissza"- tette hozzá. "Egyesek számára a gyógyszeres kezelés előnyös lehet, de ehhez hivatalos diagnózisra és egészségügyi szakemberrel való konzultációra van szükség. A háziorvossal való beszélgetés megkezdése gyakran a legjobb első lépés az értékelés felé." Ezt követően lehet hozzálátni a kezelési terv kidolgozásához. "A felnőttkori ADHD jól reagálhat mind a viselkedéses, mind a gyógyszeres beavatkozásokra. A hatékony kezelés jelentősen javíthatja az életminőséget és a működést, nemcsak a munkahelyen, hanem személyesen és szociálisan is" - mondta Anbarasan. Az ADHD-s felnőttek esetében a kezelési terv azt is magában foglalhatja, hogy munkahelyi alkalmazkodási lehetőséget kérjen a cégétől. A pszichológus példaként említette, hogy ezek az alkalmazkodások hogyan nézhetnek ki, ha olyan íróasztalhoz költöznek, ahol kevesebb a zavaró tényező, ha projektmenedzsment-szoftvereket használnak a jobb szervezés érdekében, vagy ha a szóbeli utasítások helyett írásbeli utasításokat adnak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK