Ezt várja a Lidl a dolgozóitól a magas bérért cserébe: nem vesznek fel akárkit még fizikai munkára sem?

A Lidl Magyarország újabb béremelésről döntött, amelynek értelmében szeptembertől többek között az áruházi és raktári dolgozók bérét további 10%-kal megemelik - számolt be hétfőn a Pénzcentrum. A kiemelkedő bérezésért cserébe azonban a boltlánc nagy elvárásokat is támaszt - hangzott el az RTL-en.

Az áruházi dolgozók fizetése átlagosan bruttó 452 ezer és 587 ezer forint között van, az áruházvezetőké 993 ezer és 1 millió 217 ezer között, a logisztikai központokban dolgozó fizikai munkavállalók pedig átlagosan 473 ezer és 764 ezer forint között keresnek. Ezek kiemelkedően magas bérek a szektorban – mondta Karsai Zoltán a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke a műsorban, hozzátéve, hogy nemcsak a bérezés kiemelkedő, az elvárások is nagyok. A munka intenzitására, a munka tempójára is nagy elvárások vannak, és ezen a bérszinten már megteheti egy vállalat azt, hogy nem vesz fel akárkit, hanem interjúztat és a legjobbat veszi fel – mondta a szakértő.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Lidl hétfőn jelentette be, hogy az év eleji emelések után most újabb béremelésről döntött: 2023. szeptember 1-jétől egységesen 10%-os béremelést hajtanak végre az áruházakban dolgozó munkavállalók, a raktári fizikai dolgozók, a raktári osztályvezetők és a területi vezetők esetében, így 2023-ban összesen 63,7 milliárd forintot fordít a vég bérköltségre.

