Rengeteg magyar dolgozó búcsúzhat a béren kívüli juttatásoktól? Kiderült, mire készülnek a cégek

Az elmúlt hónapokban tapasztalható infláció nemcsak az árazásra gyakorolt komoly hatást, hanem az alapbérekben is változásokat figyelhetünk meg. Egy könyvelővállalat ötven magyar ügyfél adatait vizsgálta a bérelemek változásával kapcsolatban, melyek között nagyjából egyforma arányban szerepeltek kis, közepes és nagy munkavállalói létszámmal rendelkező (jellemzően szellemi foglalkoztatású) cégek.

Az Process Solutions az elemzés során a 2022. júniusában érvényben lévő alapbéreket hasonlította össze a 2023. júniusi alapbérekkel, valamint arra is keresték a választ, hogy változtattak-e a cégek a cafeteria rendszerükön 2022-ről 2023-ra, illetve vezettek-e be új, egyéb pénzbeni juttatást, pl. költségtérítést vagy bónuszt.

Az összes vizsgált cégre az átlagos alapbér növekedés 17,02% volt, ettől csak kissé marad el a medián, ami 16,18% a bérváltozásokra vonatkozóan. A kisebb létszámú cégek esetében mind az átlag, mind a medián a teljes populációra vetített értékek körül mozog (átlag 17,25%, medián 16,77%). A legmagasabb növekedés a közepes méretű cégeknél figyelhető meg, itt az átlag 18,34%, a medián is hasonlóan magasabb, 17,2%. A legkisebb bérnövekedés a nagy létszámú cégeknél volt, itt az átlag csupán 14,87%, a medián pedig 15,09%.



Fordított trend tapasztalható a cafeteria megváltoztatása és egyéb, új bérelemek bevezetését tekintve. Leginkább a nagyobb vállalatoknál figyelhető meg, hogy változtattak a cafeteria rendszerükön – megemelték a keretet vagy új elemet vezettek be –, ez a szám pedig egyre csökken, párhuzamosan a foglalkoztatottak számával. A vizsgált cégek körében az egyik legnépszerűbb új juttatás a "car sharing” volt. Új bérelem bevezetése is főként a nagyobb létszámmal rendelkező vállaltoknál volt jellemző, leginkább távmunka, home office költségtámogatás formájában, míg a kis létszámú cégek esetében egyáltalán nem történt ilyen változás.

Nem mutatkozik szignifikáns különbség azonban attól függően, hogy a vállalatoknál inkább fizikai vagy szellemi munkát végző foglalkoztatás jellemző, habár szellemi foglalkoztatású munkavállalók esetében a cégek nagyobb arányban vezettek be valamilyen egyéb plusz juttatást az alapbér változása mellett.

A Process Solutions nem csupán magyar vállalatok körében végzett felmérést, hanem hasonló módon a szlovák és cseh piac éves adatait is összehasonlította. Mind a PS szlovák, mind a cseh irodája által elemzett adatok alapján elmondható, hogy a bérváltozás mértéke kisebb, és jobban közelít egymáshoz az átlagos bérváltozás és a medián. A vizsgált szlovák cégek esetében az átlagos bérváltozás 10,98%, a medián pedig 10,24%, a kutatásba bevont cseh cégek esetében még kisebb mértékkel találkozunk, az átlagos bérváltozás csupán 7,54%, a medián pedig 7,83%-os értéket mutat.