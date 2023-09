Közel kétmilliós fizetéssel toboroznak pincéreket ebbe az étterembe: óriási az emberhiány

Ismét egy olyan hirdetésre bukkantunk, ahol kiemelkedően jó a fizetés, igaz nem itthon, hanem Svájcban kell dolgozni a bruttó 4400 svájci frankért cserébe.

Pincéreket keresnek egy svájci hotelben hazai viszonylatban kiemelkedően jó, bruttó 4000-4400 frankos fizetéssel. 5 napos munkahéttel kell számolnia a jelentkezőnek, ami hetente 43,5 munkaórát takar. A szállás és az ellátás biztosítva van, igaz az árát a bruttóból vonják le.

Az állás betöltéséhez kell német nyelvtudás, és német nyelvterületen szerzett tapasztalat is.

Európához hasonlóan hazánkban is óriási a hiány vendéglátókból: még a nyári szezon elején írtuk meg, hogy akár milliós fizetéseket is kínáltak a Balatonon, igaz, ezért rengeteget kellett dolgozni. Körbenéztünk, most mennyit ér itthon egy pincér munkája, a Profession.hu-n az alábbi hirdetéseket találtuk:

Felszolgáló-pincér, Budapest, Zrínyi utca: nettó 600 ezer - 800ezer Ft/hó

Pincér-felszolgáló, Mórahalom: nettó 250 ezer Ft/hó

Felszolgáló/Pultos, Budapest, Podmaniczky utca: 500 ezer - 600 ezer Ft/hó

Pultos - Felszolgáló munkatárs, Budapest, Kozma utca: nettó 360 ezer Ft/hó

Pultos-felszolgáló, Győr: nettó 280 ezer forint

Ehhez képest a 4400 frank (1,76 millió forint) elképesztően soknak tűnik, de ne felejtsük el, svájcban sokkal drágább az élet mint otthon. Ez a két hete feltöltött TikTok videó érzékletesen szemlélteti a helyzetet.