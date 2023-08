Nagy a baj ezekben a szektorokban: egyre több cég mondja be az unalmast, mi lesz így a dolgozókkal

Zsinórban ez a negyedik év, hogy rengeteg vállalkozás kiszámíthatatlan tényezőkkel küzd. Kezdetben volt az alapanyaghiány, majd a COVID, aztán következett az energiaár-robbanás, tavaly óta pedig a forint kiszámíthatatlansága és az infláció teszi lehetetlenné a megbízható tervezést - mutatnak rá munkaerőpiaci szakértők. Sok hazai cég merült ki a több éve tartó folyamatos válságok során és nincsen tartaléka az inflációkövető bérezési szint fenntartásához - írja a Hellovidék. A lap kérdésére a hazai munkaerőpiac fontos szereplői árulták el, mi várható ősztől, mire számíthatnak a dolgozók egyes szektorokban.

Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója a lap kérdésére azt mondta, hogy a hazai munkaerőpiacon érezhetően átalakulás van: lassultak a toborzási folyamatok. Ma a piacon nagyságrendileg 18-20%-kal kevesebb pozícióba keresnek embert, mint egy vagy két évvel ezelőtt, amikor még a COVID erősen éreztette hatását. A szakember szerint az elmúlt évek sorozatos traumái rányomták a bélyegét a cégek működésére is. Nem csoda, hogy hivatalos adatok szerint idén június végéig több mint 30 százalékkal több céget számoltak fel, mint tavaly egész évben.

A munkavállalók is elkezdték nézni, hogy mely cégek működnek megbízhatóan számukra is egyre fontosabb a stabil munkahely

- mondta a lapnak Nógrádi József, aki arról is beszélt, hogy az egyik legnagyobb vesztese az elmúlt időszaknak az élelmiszeripar, mert a visszaeső kereslet azonnal kihat a termelés intenzitására. Az állami beruházások drasztikus csökkentése pedig leginkább az építőipart viselte meg a szakértő szerint, és ez a hatás e cégek számos beszállítójára is továbbgyűrűzött. Így az építőanyaggyárak (cserép, cement, tégla, üveg, acél, alumínium) a korábbi energiaár-robbanásban elszenvedett veszteségeik után sem tudtak talpra állni, és ezen a magas infláció miatt csökkenő kereslet csak tovább rontott.

A raktározás és a logisztika szintén vesztesek közé tartozik, a magas kamatkörnyezet ellehetetlenítette az építőipart is, valamint a HORECA szektorban ugyanakkor továbbra is nagy a munkaerőhiány. Vagyis folytatódik a szektor túlélési harca, hiába zártak be sokan, a szakképzett munkavállalók nem jelentek meg a nyitott pozíciókra, hanem külföldön vállalnak idénymunkát, vagy ami még rosszabb: továbbra is magas a pályaelhagyók száma.

A feldolgozóiparon belül inkább nyertesek közé tartozik az FMCG, ennek oka, hogy jellemzően nemzetközi piacokra gyártanak, és a romló forint illetve a globális növekedés magasabb bevételt indukál. Ugyanez a helyzet az elektronika területén amit évekig az alapanyag hiány nehezített, de ez a nyomás most csökkeni látszik. Nyertesek az e-mobilitást támogató cégek is, legyen szó járműgyártásról vagy akkumulátor-gyártásról esetleg ezek beszállítóiról - mondta el a lapnak a szakértő.

