Temérdek magyar mond nemet ezekre az állásokra: hiába az ajánlat, emiatt döntenek így

Minden második esetben az anyagiak miatt lépnek vissza az álláskeresők, egy jobb lehetőségre vagy a jelenlegi munkáltató által kínált előnyösebb kondíciókra hivatkozva. A kvalifikált munkavállalók harmadik legtöbbet említett szempontként a magánéleti okokat jelölik meg. A HR tanácsadók számára az elhúzódó kiválasztási folyamat jelent új kihívást

„Fontos megértenünk a munkavállalók preferenciáit, ezért 2018 óta naprakészen vezetjük az állásajánlatok visszautasításának okait. A szellemi - szakmai nyelven fogalmazva a fehér- és a kurrens, kék galléros munkakörökbe való toborzás számait vizsgálva, tendenciaként figyelhető meg, hogy minden negyedik állásajánlattal megkínált jelölt visszalép - mondta Ottó Csaba, a Man at Work ügyvezető igazgatója.

Vezető visszalépési ok továbbra is egyértelműen a „kaptam egy jobb ajánlatot”, ami a bérben, juttatásokban is előnyösebb állásajánlatot jelenti. De 2020 óta gyakran tapasztalható, hogy jobb kondíciókat kínálva számára, munkáltatója marasztalja a felmondani készülő munkavállalót. Egyértelműen látszik, hogy egyre inkább a megtartásra fókuszálnak a cégek. Az elutasítások harmadik helyezettje a magánéleti okokra való hivatkozás. Mérnökök esetén a munka-magánélet egyensúlyát kibillentő túlóra, a kevésbé exkluzív munkakörnyezet, vagy a munkavégzést nehezítő körülmények, mint a technológia jellegéből adódóan a zaj-, s a hanghatás, vagy mert „koszos” az üzem, a felhasznált vegyi anyagok okán például, vagy csak mert a „család úgy döntött” - – derül ki a személyzeti szolgáltatások területének egyik legnagyobb magyar tulajdonú résztvevője, a 25 éves Man at Work 2018 óta vizsgált naprakész elemzéséből.

Új tényezőként jelent meg tavaly a partner elhúzódó kiválasztási folyamata. 2023 egyik komoly kihívása információhoz jutni egy-egy jelölt aktuális státuszáról a felvételi folyamatban. Az ügyvezető szavai szerint, mivel csaknem teljes a foglalkoztatottság, nincs könnyű dolguk a közvetítőknek, HR tanácsadóknak a még dolgozó, állásban lévő, de valamely oknál fogva épp váltókedvvel rendelkező, ugyanakkor ésszerű elvárásokat, célokat megfogalmazó potenciális jelöltek felkutatásában.

Így, ha a partner nem akar, nem mer vagy nem tud dönteni, elköteleződni azonnal, az addig felkutatott egyetlen jelölt mellett „a további jelöltek felkutatása drasztikusan hosszítja a felvételi folyamatot, így könnyedén veszthetjük el időhúzással a jónak ígérkezőt. Néhány héttel ezelőtt történt, hogy egy quality mérnök pályázónk az egyik partnerünknél még csak a második körös interjúra várt a területvezetővel, miközben a másik megbízónknál már konkrét ajánlata lett – osztotta meg tapasztalatait Ottó Csaba. Az azonnali döntés hiánya komoly veszteség a folyamat minden résztvevője számára, de nyilván olyan is előfordul, hogy a kiküldött állásajánlat a felvételt nyert munkavállaló részéről marad megválaszolatlan.