Súlyos döntés előtt rengeteg magyar dolgozó: erre nem készít fel az iskola, megjárja, aki téved

A megfelelő munkahely kiválasztása könnyű döntés lehet, ha nagyon egyértelmű célokkal, letisztult motivációkkal vágunk bele a keresésbe. Akkor is magától értetődő a választás, ha az előttünk álló opciók közül az egyik nyilvánvalóan jobbnak tűnik, mint a többi lehetőség. Azonban sokan érezhették már magukat abban az idegőrlő szituációban, amikor több, ígéretesnek tűnő lehetőség is kínálkozik és nehéz mérlegelni, hogy pontosan mi lenne a helyes döntés. Cikkünken olyan gyakorlatokkal foglalkozunk, melyek hozzásegítehetnek az ilyen dilemmák leküzdésében.

A mai világban bizony időbe telik egy olyan karrier megtalálása, amelyik számunkra a legmegfelelőbb – életünk során akár több "karrierfordulat" is érhet minket. Előfordulhat, hogy az érdeklődési körünk, motivációink és szükségleteink változásával nem csak munkahelyet, de karriert is váltunk. Magyarországon mindez ráadásul viszonylag friss jelenség, hiszen a szocializmus alatt nem volt rika, hogy valaki egyetlen munkahelyen töltötte az egész életét. Ehhez képest a rendszerváltás egy pálfordulással ért fel, hiszen a privát üzleti szférába egyre inkább elterjedt az önfejlesztés és folyamatosan teljesítmény igénye. Több lett a lehetőség, hasznos tapasztalattá vált, ha az ember több munkakörnyezetet is megtapasztal, ráadásul a távmunka megerősödésével tovább bővült a lehetőségek tárháza.

A rendszerváltás előtti magyarországi trendttől jelentős eltért az Egyesült Államokban tapasztalt karrierút, melyet jól mutat az is, hogy az amrikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal egyik felmérése szerint az 1957 és 1964 között születettek átlagosan 12,4 (!) állást töltöttek be 18 és 54 év között. Egy 2020-ban végzett másik felmérés adatai szerint az emberek ma körülbelül négy évig maradnak minden munkahelyen. Mindez remekül bizonyítja, hogy, amikor az ember karrierváltáson, alternatív lehetőségeken gondolkodik, esetleg őrlődik a bőséges opciók között, akkor nem vele van a baj.

A karrierről alkotott képünk alapvetően változik, alkalmazkodik a kor kihívásaihoz és igényeihez. Teljesen helyén való, ha őszintén feltesszük a kérdést: vajon megfelelő helyen vagyok?

Akár egy egyetemi, akár egy állásajánlatról van szó, mindannyian szembesülünk azzal a nyomással, hogy olyan karrierdöntést kell meghoznunk, amely sorsfordítónak tűnhet. A HuffPost karrier-szakértőket kérdezett arról, mit érdemes szem előtt tartani akkor, amikor szakmai válaszút elé ér az ember.

Kérdezd meg magadtól, melyik opciót bánnád meg a legkevésbé

Ha azon kapod magad, hogy két lehetőség őrlődsz, képzeld el magad az adott munkakörben öt vagy tíz év múlva. Melyik jövőkép hatására érzel nagyobb lelki nyugalmat? – tette fel a kérést Gorick Ng, a Harvard Egyetem karrier-tanácsadója és a "The Unspoken Rules" című könyv szerzője. A kötetben különböző szempontokat vázol fel, amelyek segíthetnek eldönteni, hogy melyik karrierút kecsegtet a legnagyobb lehetőségekkel:

Melyik lehetőség segítene nekem a szakmai reputációm pítésében? Melyik opció mutatna a legjobban az önéletrajzomban?

Melyik lehetőség segítene a kapcsolati tőkém építésében? Melyik opció segítene abban, hogy a számomra legfontosabb emberekkel találkozhassak?

Melyik lehetőség segítene nekem a készségeim és képességeim fejlesztésében? Melyik opcióval tanulhatnék a legtöbbet?

Melyik lehetőség segítene nekem az anyagi biztonságom megteremtésében? Melyik opció biztosítaná számomra azt az életmódot, amire hosszú távon vágyom?

Egyik lehetőség sem lesz tökéletes, de ha az egyik opció több pontban is egyezik a céljainkkal, akkor könnyen meglehet, hogy már meg is van a legjobb választás. Egy ilyen dilemma során érdemes a saját kritériumrendszerünk alapján döntést hozni, ahelyett, hogy másra hallgatnánk. Akármilyen meggyőző a másik ember érvelése és lehet akármennyire segítőkész egy barát, a szempontrendszere kicsit mindenkinek más, azt pedig csak mi magunk tudjuk igazán megítélni, hogy hosszú távon mire vágyunk, mi tesz mi tenne minket boldoggá.

Nem mindenki számára ugyanolyan fontos például a pénzügyi aspektus. Egyesek a munka színtiszta társadalmi hasznát nézik, míg mások számára az anyagi biztonság mielőbbi megteremtése az elsődleges cél. Természetesen vannak átmeneti időszakok, kényszerű döntések az ember életében, de általánosságban elmondható, hogy érdemes inkább hosszú távon gondolkodni. Lehet, hogy egy pozíció a kezdőfizetés miatt kevésbé tűnik vonzónak, de a fejlődési lehetőség és kapcsolatok miatt olyan hozzáadott értékkel bír, mely hosszabb távon kedvezőbb lehet a karrierünk szempontjából.

"Fontos, hogy őszintének kell lenned magaddal szemben, amikor felteszed a kérdést: mi az, amit igazán akarok? Ha ez például a fizetés, vagy a távmunkát illető rugalmasság, mégis mást választasz, akkor egy idő után megbánást, elégedetlenséget fogsz érezni, mely a munkahelyi teljesítményedre is hatással lehet" – foglalta össze Ebony Joyce Indiana állambeli karrier coach és tanácsadó.

Hasonlítsd össze a saját értékeid a jövőbeni munkahelyed által vallott értékekkel

Gyakran megesik az emberrel, hogy miután elmondja az addig megoldhatatlannak tűnő problémáit valakinek, hirtelen tisztábban látja az összképet. Sokszor éppen csak arra van szükségünk, hogy kiadjuk magunkból a felgyülemlett feszültséget. Ez lehet egy beszélgetés, de akár papírra is vethetjük a gondolatainkat, ha ezt kényelmesebbnek ítéljük. Sokan éppen azért vezetnek naplót, mert így tudják folyamatosan monitorozni magukat és megfogalmazni olyan gondolatokat, melyek előbbre viszik őket. Írj egy küldetésnyilatkozatot az értékeiddel, melyben a miértekre koncentrálsz, javasolta Lauren Appio, new york-i pszichológus, vezetői coach és tanácsadó.

Készíts egy listát vagy írj egy küldetésnyilatkozatot a legfőbb prioritásaidról - arról, hogy mit szeretnél kihozni a karriered következő lépéséből. Ezután hasonlítsd össze lehetséges munkahelyeket a saját prioritásaiddal

– kezdte Appio, majd hozzátette: - "Ebből tisztább képet kaphatsz arról, hogy mely munkahelyek fedik jobban a saját prioritásaidat. Azt is leszűrheted, ha az egyik lehetőségnek rengeteg előnye van, de ezek mégsem olyan pozitívumok, melyek igazán lefednék a listádban lévő értékeket és szemléletmódot."

"Ha nem megfelelő a cég által képviselt munkahelyi kultúra, nem inspiráló a környezet, esetleg nem szimpatikusak a kollégák... akkor hiába a csábító fizetés, vagy a hipermodern iroda, három-hat hónapon belül ismét azon kaphatod magad, hogy az álláskereső portálokon böngészed a munkahelyeket.

Az intézményi kultúra kiderítésének hatékony módja lehet, ha utánaolvasol a munkahelynek. Ez nem csak az állásinterjú során fog sokat segíteni, de saját magadnak is szívességet teszel. Tüzetesen nézd meg a hivatalos weboldalon megjelenő anyagokat, a cégleírást, a véleményeket, keress fórumokat vagy olyan embereket, akik korábban ott dolgoztak vagy tanultak – ők jobban be tudnak avatni a vállalat vagy intézmény belső működésébe. Kérd ki az ismerőseid véleményét, vagy kérdezd meg őket, hogy ismernek -e valakit, akinek van tapasztalata az adott hellyel.

Az állásinterjú nem csak rólad, de a lehetséges munkahely vagy intézmény működéséről is sokat elárulhat. Figyelj az olyan dolgokra, hogy milyen módon beszélnek a korábbi alkalmazottakról vagy arra, hogy mennyire fejtik ki tisztán és világosan az elvárásokat és célokat, melyeket teljesítened kell. Ha valami nem egyértelmű érdemes egy jól irányzott kérdést beékelni a megfelelő időpontban, mivel abból is sok minden leszűrhető, hogy mennyire kapsz egyenes és egyértelmű választ.

Joyce továbbá azt javasolta, hogy a potenciális jövőbeli kollégákat is érdemes lehet felkeresni a LinkedIn-en keresztül, hiszen ezáltal az álláskeresők többet megtudhatnak a vállalati kultúráról és a jelenlegi kilátásokról. A szakember szerint nem érdemes túlgondolni a dolgot. Közvetlen nyelvezettel, egyetlen őszinte kérdéssel rettentően hasznos – időnként akár kulcsfontosságú információhoz juthatunk.

Tedd fel a kérdést: vajon melyik opcióval kamatoztathatom jobban a tudásom?

Egy másik fontos szempont, ha latba veszed mi az, amiben igazán jó vagy és amit szeretsz is csinálni - hangsúlyozta Anne Genduso karrier-tréner. Lehet, hogy nehéznek tűnik a választás, de végeredményben akkor tud az ember igazán kiteljesedni, ha olyan dolgot választ, ami valóban érdekli és ahol a saját tudását is fel tudja használni. A tartós karrierdöntésnek ez az egyik kulcseleme – mondta el a szakember.

"Könnyűszerrel építesz kapcsolatokat? Odavagy az adatelemzésért? Pillanatok alatt tudsz bonyolult terminusokat vagy folyamatokat egyszerű nyelvezetre fordítani? Legyen bármi az erősséged, ha képes leszel azt használni a mindennapokban, az megalapozhatja a munkahelyi elégedettségedet" - hangsúlyozta Genduso, idézve a Gallup kutatásait, amelyek szerint azok a munkavállalók, akik használják az erősségeiket, jobban elkötelezettek, jobban teljesítenek és kisebb valószínűséggel hagyják el a munkahelyüket.

Ily módon, ha azt a lehetőséget választod, amely a már meglévő tudásod és készségeid további fejlesztését teszi próbára (még ha ez olykor ijesztő is) az sokkal kifizetődőbb lehet, mintha olyan helyre mennél, ahol éppen a gyengeségeid fejlesztésén kéne dupla annyit dolgoznod. "A legfőbb erősségeid és legfontosabb értékeid ismerete segíthet leszűkíteni a karrierlehetőségeket, általuk tisztább képet kaphatsz arról mely opciókkal tudsz elvi szinten is azonosulni – mondta el Genduso.

Végezz egy utolsó, zsigeri önvizsgálatot

A testünk néha már azelőtt jelzi, ha valami nem stimmel, hogy az elménk teljesen ki tudná azt fejezni. Appio szerint mielőtt az ember meghozná a végleges döntést egy hosszan tartó dilemma után, érdemes feltenni a kérdést: "Ha nem kellene amiatt aggódnom, hogy mások mit gondolnak a döntésemről, vagy éppen amiatt, hogy a döntésem hogyan hat másokra, akkor meg tudom mondani, hogy mit is akarok?" Csak ezután, ha megvan a kezdeti válasz, lehet mások véleményét is ténylegesen figyelembe venni és megválaszolni az esetlegesen felvetődő kételyeket, ellenvetéseket.

A rossz döntésből is tanulhatsz

Sok fiatalra elképesztő súlyként nehezedik a döntéshelyzetből fakadó jellegzetes érzés, miszerint egy életre megpecsételheti a sorsunkat, karrierünket, előrejutásunkat, megítélésünket, ha rossz döntést hozunk. Noha egy-egy ilyen döntés nagyon fontos változásokat indukálhat az ember életében, érdemes lehet másik oldalról megközelíteni a kérdést. Még ha hetekkel, hónapokkal később eszmélsz rá, hogy az első lehetőség lehetett volna a jobb lépés, akkor is dönthetsz egy másik karrierlehetőség mellett, például kiléphetsz, iskolát válthatsz, vagy kérheted, hogy helyezzenek át egy másik részlegre.

Egy karrierdöntés meghozatala szinte biztosan formálni fog, de nem lesz képes meghatározni téged.

Kifejezetten napjainkban, amikor a távmunka és a globalizáció miatt számos lehetőség közül lehet válogatni, teljesen normális, ha a karrierutunk nem lineárisan alakul. Oprah Winfrey 2014-ben a Stanford üzleti egyetem hallgatóinak egy csoportja előtt beszélt és azt mondta nekik: „Nem baj, ha letérünk a helyes útról azzal, hogy rossz munkát vállalunk, hiszen ez is fontos tanulságot tartalmaz. Nincsenek rossz utak. Nincs olyan, hogy kudarc, hiszen egy rossz döntéssel járó okozat éppen abban segíthet, hogy a jó döntés felé tereljen minket. Lényegében ugyanannyit meríthetsz a veszteségeidből, mint a győzelmeidből, mivel a veszteségek azért vannak, hogy felébresszenek minket." Rossz döntést csak akkor tudsz hozni, ha nem váltasz vagy, ha valamilyen félelem és szorongás miatt halogatod a váltást, hiszen kétséget kizárólag egy hozzád jobban illő lehetőség is vár rád.