Óriási fegyver van most a magyar dolgozók kezében: így diktálnak ők a munkahelyen

Egy friss felmérés szerint a távmunkában dolgozó munkatársak 79%-a elkötelezetten viszonyul a munkahelyéhez. A távmunka biztosítása ráadásul fontos versenyelőny lehet a munkaerőpiacon.

Az irodai jelenlétet igénylő munkavégzés szerepe igencsak átértékelődött az utóbbi két évben. A hibrid munkarend, a részleges vagy teljes home office, és újabban a távmunka biztosítása is egyre gyakoribb lett a cégek körében. De mennyire bizonyulnak elkötelezettnek a távmunkában dolgozók, és hogyan vélekednek erről a vezetők? A Process Solutions (PS) számviteli, adózási és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó vállalat felmérésben vizsgálta a dolgozók elkötelezettségét és a vezetők tapasztalatait.

A Kincentric adatai szerint* hazai viszonylatban a munkavállalók 62%-a viszonyul elkötelezetten a munkahelyéhez, habár a magyar piaci átlag nem különíti el a távmunkát, mert jelenleg még kevés cégnél működik ez a fajta alkalmazási mód. A Process Solutions felmérése alapján a távmunkában dolgozó munkatársak 79%-os elkötelezettségi mutatóval a magyar piaci átlag feletti elégedettséggel nyilatkoztak. Már több mint egy éve indult el a toborzás a Work From Anywhere (WFA) távmunka programra, amely Budapest vonzáskörzetén kívül, az agglomeráción túl élők számára nyújt lehetőséget Magyarország vezető könyvelő vállalatánál elhelyezkedni.

Online is működik a dolgozók motiválása

A válaszadók többsége a közvetlen felettesek támogatását és motiválását (97%) emelte ki, ami a magyar átlagban csupán 72%-ra jellemző. A felsővezetők nyílt és őszinte kommunikációját illetően (89%), valamint a hibrid munkavégzés előnyeiben (93%) is rendkívül magas volt az elégedettségi ráta. A válaszadók 86%-a ráadásul nyugodt szívvel ajánlaná a vállalatot munkát kereső barátainak is.



Bár a megkérdezettek 90%-a szerint képesek hatékonyan együttműködni a kollégákkal a célok elérése érdekében, ugyanakkor az irodai jelenléttel szemben igen eltérő válaszok érkeztek. 45% szerint például egyáltalán nincs szükség személyes találkozásra ahhoz, hogy jól érezzék magukat a munkahelyükön. A válaszadók 86%-a szerint a személyes fejlődés távmunka során is ugyanúgy garantált, hiszen a vállalat lehetőséget ad arra, hogy olyan feladatokat lássanak el, melyek során új képességekre tehetnek szert. A hatáskörüket és felelősségüket illetően is pozitív visszajelzések érkeztek, 79% nyilatkozott úgy, hogy kipróbálhat új dolgokat, még ha azok olykor hibához is vezetnek.

A távmunka biztosítása fontos versenyelőny

A Process Solutions nemcsak a távmunkában dolgozó kollégák körében végzett felmérést, hanem a vezetői véleményekre is kíváncsi volt. A válaszadó vezetők jelentős többsége (közel 73%) szerint a távmunkában dolgozók beilleszkedése hasonlóan sikeres, mint az irodai dolgozók esetében.



Habár az online kapcsolattartás hatékonynak bizonyult, a megkérdezettek kevesebb, mint fele szerint a betanítás folyamata viszont kicsit nehézkesebb, mint az irodai dolgozók esetében. A távmunkában dolgozóknál a vezetés részéről a legnagyobb kihívást az ellenőrzés jelenti, azonban a kapcsolattartást és a rendelkezésre állást illető kérdésre kifejezetten pozitív visszajelzések érkeztek. A kollégákat szakmailag erős, motivált és lelkiismeretes munkavállalóként jellemezték.



A megkérdezett vezetők mindegyike hasznosnak ítélte meg a WFA (távmunkában dolgozó) munkatársak havi 1 nap irodai jelenlétét. Az elmúlt pár évben, főként a járványhelyzet hatására, a hibrid munkarend egy bevett szokás lett mind a hazai, mind nemzetközi vállalatoknál, azonban távmunkára még kevés cégnél van lehetőség. A visszajelzések alapján azonban egyértelműen látható, hogy érdemes megvizsgálni a távmunkában rejlő potenciált.